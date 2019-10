Las seis noticias que debes saber hoy, miércoles 16 de octubre

1. Otro día de incidentes de los secesionistas radicales, alentados por Quim Torra. Quim Torra está jugando con fuego. Cada vez que alienta las movilizaciones ciudadanas contra la sentencia del Supremo -eso sí, «pacíficas», asegura- la violencia de los radicales secesionistas, que están envalentonados, aumenta. Y un día puede producirse una desgracia que encienda definitivamente la chispa de la violencia. Ayer, miles de individos, decenas de ellos con el rostro encapuchado y perfectamente organizados, asediaron la Delegación del Gobierno en Barcelona durante horas en una manifestación convocada por la ANC y secundada por los CDR. Los Mossos d’Esquadra, una vez más, cumplieron con su obligación de proteger el edificio oficial y cargaron contra los violentos. La Policía Nacional se mantuvo junto a ellos, formando un segundo cinturón. Hubo incidentes en las cuatro capitales catalanas. A las ocho de la tarde se habían producido algunas escaramuzas, no demasiado importantes pero que obligaron a los Mossos a hacer alguna carga. Fue en el momento en el que un grupo de encapuchados rompió una de las vallas protectoras instaladas en la calle Mallorca, a unos cien metros de la Delegación del Gobierno. La Policía autonómica, que ya había tenido que aguantar lanzamiento de huevos, botellas, pintura y hasta bengalas, provocaron una primera carrera, en la que los «valientes» defensores de la república catalana fueron los primeros en huir.

2. Los fiscales del «procés»: «El traje de la sedición no se ajusta, es de otra talla». Sin posibilidad de recurrir lo que ya es una decisión firme, los fiscales del «procés» no ocultan su malestar, cuando no indignación, por la condena a los líderes independentistas por sedición y no por rebelión. Aunque la fiscal general del Estado, María José Segarra, cerró filas con la sentencia del Supremo en una breve comparecencia en la que resaltó la fortaleza del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de la justicia, los fiscales consideran que las pruebas que se pusieron sobre la mesa durante los cuatro meses de juicio conducían inexorablemente a una condena por rebelión. Se muestran así decepcionados con la argumentación jurídica de los magistrados del Supremo, que en la búsqueda de una unanimidad que se ha querido alcanzar «a toda costa», parecen haber inclinado la balanza hacia un camino menos acorde con lo que toda España pudo ver en directo: un ataque organizado al orden constitucional en el que había una hoja de ruta, un reparto de roles y la asunción de la violencia como un instrumento necesario para alcanzar sus fines: la independencia de Cataluña. Los fiscales aprecian una argumentación «frágil» en su propia calificación jurídica. «El traje de la sedición no se ajusta, es de otra talla», dicen.

3. Johnson cede más que May para facilitar un acuerdo con Bruselas sobre el Brexit. Los rumores, los mensajes y las teorías más estrafalarias se entrecruzaban ayer tarde entre Londres, Bruselas y Luxemburgo, donde estaban reunidos los ministros de Exteriores de los 27 a la espera de un acuerdo sobre el Brexit que en ciertos momentos se presumía como cercano. Las bases de un compromiso podrían cerrarse hoy mismo con la idea de que los presidentes puedan confirmarlo en el Consejo Europeo que empezará mañana, pero aún así tendría que pasar por la aprobación de la Cámara de los Comunes británica, que se reuniría de forma extraordinaria el mismo sábado. Pero también ayer se consideraba posible que nada de esto suceda y que al final sea necesario convocar una cumbre extraordinaria antes de fin de mes, para poner las cosas en claro. Los últimos rumores daban cuenta de que el primer ministro británico, Boris Johnson, estaría «a punto» de aprobar un acuerdo en el que se asume que Irlanda del Norte permanecerá dentro de la unión aduanera de la Unión Europea cuando el Reino Unido salga, algo que entra dentro de las líneas rojas de los negociadores británicos. Medios británicos insistían a media tarde en que Johnson podría aceptar esta exigencia, pero uno de sus portavoces dijo que la situación no había avanzado tanto y que «queda mucho por hacer».

4. El Gobierno ordena a las comunidades recortar 1.200 millones de euros en gasto este año. Con un cóctel que incluye menos crecimiento de la actividad, el Gobierno no cambia su previsión de déficit este año en el Programa Presupuestario remitido ayer a Bruselas. La estimación de desequilibrio continúa inalterable en el 2% del PIB. Parte de ello se debe a que el Ejecutivo ha obligado a las comunidades autónomas a ajustar 1.150 millones de euros por adelantos de cierre presupuestario, retenciones y acuerdos de no disponibilidad. Un ajuste que se produce, según explica el Gobierno en el documento, «en respuesta a las comunicaciones y requerimientos efectuados en virtud del artículo 19 y 24 de la Ley de Estabilidad». Ello se debe a la remisión de planes de ajuste –para las comunidades díscolas– y reequilibrio –para las que tienen riesgo– que ha pedido el Ministerio de Hacienda a las regiones incumplidoras y advertencias de riesgo de incumplimiento. Estos 1.150 millones se corresponden con medidas comunicadas por las regiones. Una parte de estos ajustes compensa un aumento del gasto en personal de 624 millones por devolución de pagas extraordinarias que algunas regiones suprimieron.

5. Un hombre pierde la visión de un ojo tras una agresión homófoba en Chueca. Manuel (nombre ficticio) había pasado una noche agradable. A menos de una semana de cumplir 39 años, este joven, hostelero y drag queen, volvía a casa tras celebrar su pre-fiesta de cumpleaños en la discoteca La Boite, a dos pasos de la plaza del Carmen. Tras despedirse de sus amigos, enfiló solo el camino hasta su domicilio de Chueca, en el que reside junto a su novio. Todo parecía tranquilo hasta que algo llamó su atención: en la confluencia de la calle de Valverde con Gran Vía, un hombre discutía acaloradamente con una mujer. «Él pasó por su lado porque venía un coche y se apartó a la acera», relata a ABC su pareja, sin entender el por qué de la salvaje agresión que sucedería a continuación. El sujeto, alto, corpulento y de raza negra, se volvió contra Manuel y le gritó: «Tú que miras, maricón de mierda». Presa del miedo, decidió pasar de largo: «Hasta que esta persona se acercó por detrás y le pegó un puñetazo en el ojo que lo tiró al suelo».

6. Desvelan la olvidada represión de la II República: «No es un mito, se asesinó a 7.000 religiosos». España vive todavía una época de azules y rojos en la que los grises no tienen cabida. Buscar la anhelada objetividad en un período tan reciente (y estudiado) como la Guerra Civil parece una tarea imposible. En primer lugar, porque estamos obsesionados con colgar carteles simplistas que definan (en una palabra) a los profesionales de la investigación. Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense, quiere huir de este maniqueísmo barato. «No tomo partido ni de un bando ni de otro, solo quiero entender qué les pasó a todos durante el enfrentamiento», explica. En un momento de tensión política agitado más, si cabe, por la exhumación de Francisco Franco, este experto incide en que no le gusta hablar de muertos de uno y otro bando; para él todos ellos fueron víctimas del momento histórico que atravesó el país entre 1936 y 1939.