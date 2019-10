Las seis noticias que debes saber hoy, lunes 21 de octubre

ABC Actualizado: 21/10/2019 07:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El caos en Cataluña pasa factura al PSOE mientras el PP sube a 102. La precampaña electoral ha sufrido una sacudida con los disturbios en Cataluña durante la semana pasada y la última encuesta de ABC/GAD3 recoge ya los primeros efectos de la ola de violencia independentista y de la falta de medidas excepcionales por parte del Gobierno en funciones de Sánchez. El PP recorta distancias con el PSOE y se sitúa con 102 diputados, frente a los 123 que obtendrían los socialistas y que son los mismos que consiguieron en las elecciones de abril. Ciudadanos no solo no levanta cabeza, sino que se hunde un poco más, mientras que Vox consolida su tercera posición con 33 escaños, casi el doble ya que los del partido de Rivera. La encuesta se realizó entre el 14 y el 18 de octubre, es decir, desde que se da a conocer la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del «procés» hasta el viernes, jornada en la que se vivieron la tarde y la noche más violentas de toda la semana, además de la manifestación a favor de los condenados por sedición y malversación.

2. Los altercados de Barcelona derivan en pillaje y crean un «efecto llamada». Los altercados en que derivan cada noche las protestas independentistas contra la sentencia del Supremo al «procés» empiezan a preocupar a los comerciantes del centro de Barcelona. ¿El motivo? Los sucesivos casos de saqueo y pillaje en tiendas de ropa, telefonía y electrodomésticos. Se produjeron el viernes y se repitieron el sábado. Ya lo dice el refrán que repiten con insistencia los encargados de tienda con los que ha hablado ABC: «A río revuelto, ganancia de pescadores». En este caso los «pescadores» son vándalos que se mezclan con los manifestantes y revientan escaparates para arramblar con todo en medio del caos generado por las barricadas, las carreras y las cargas escapando con patinetes y pantallas de plasma bajo el brazo.

3. Compañeros del agente en la UCI: «Fueron tres horas aguantando la lluvia de piedras». Vía Laietana, viernes noche. El enfrentamiento entre los radicales y los efectivos de la Policía Nacional desplazados al lugar se intensifica a medida que la noche avanza. La violencia, «inusitada y totalmente desmesurada» según algunos de los agentes presentes, escala a medida que las barricadas y la quema de mobiliario urbano incendian el ambiente. Y en medio de esta auténtica «batalla campal con técnicas de guerrilla urbana», adoquines y bolas de plomo empiezan a volar sobre la cabeza de los agentes. Fueron, indican fuentes consultadas por ABC, «tres horas terribles en las que soportamos una auténtica lluvia de proyectiles». Uno de estos artefactos con los que los violentos juegan a ganar terreno impactó de lleno —se investiga si fue lanzado desde un balcón— contra el casco de uno de los antidisturbios. El golpe fue tal que el efectivo se desplomó sobre el suelo, donde fue atendido de inmediato por el resto de compañeros.

4. Entra en el Valle de los Caídos la maquinaria para la exhumación de Franco. La maquinaria y los operarios para proceder a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco han entrado este domingo en el Valle de los Caídos para empezar a preparar los trabajos que el Gobierno de España ha ordenado realizar en las próximas horas. Poco antes de las tres de la tarde, llegaron al Valle de los Caídos dos furgonetas y dos camiones, que a su vez trasladaban la maquinaria y el material necesario para la exhumación de Franco. Uno de los camiones portaba una manipuladora telescópica de ruedas con pala de la marca Caterpillar, referencia en el sector de la construcción e infraestructuras. Otro de los vehículos transportaba, entre otras cosas, un palé de ladrillos, según informaron a Servimedia fuentes presentes en el Valle de los Caídos.

5. La UE duda si conceder el aplazamiento del Brexit ante el caos en Londres. En los anales del Consejo Europeo figurará la comunicación del primer ministro británico Boris Johnson, pidiendo por un lado una prórroga del plazo de ejecución del Artículo 50 y por otra aconsejando que esa petición sea denegada. La carta oficial sin firma fue recibida poco antes de la medianoche del sábado al domingo, según consta en el mensaje en redes sociales del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, que inmediatamente convocó una reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) también en un inusual horario dominical. Esa reunión duró apenas 15 minutos a media mañana de ayer y su decisión fue, a groso modo, dejar de lado por ahora lo que dice esa carta y esperar acontecimientos, a pesar de que el tiempo va comprimiendo poco a poco las distintas opciones.

6. Los cuatro señalados de Zidane: Isco, Vinicius, Jovic y Odriozola. El día después fue duro en Valdebebas. Muchos no durmieron tras la derrota de Mallorca. Había demasiadas cosas que analizar, que pensar, que lamentar. Muchos quedaron señalados tras la triste imagen de incapacidad ofrecida por el Real Madrid en Son Moix. El primer acusado es Zidane, que erró al elegir a jugadores que no pueden dirigir la nave de un equipo que era líder. Los segundos acusados son una ristra de profesionales que dieron pena en el césped. El entrenamiento dominical del plantel madridista, que se juega la temporada mañana en Estambul, plasmaba caras muy serias. La autocrítica era palpable. Semblantes de preocupación en el cuerpo técnico. El análisis general era profundo, realista, sin tapujos. Zidane sabe que el primero que «no jugó» en Granada fue él. Fue un experimento excesivo, desastroso. Muchos jugadores le decepcionaron. Y le dejaron en la cuerda floja con un examen final en octubre, en Turquía. Lo malo no fue el resultado. Puedes perder y jugar bien. Lo peor fueron las prestaciones del once titular y en particular de futbolistas como Isco, Jovic, Odriozola, Vinicius, James y Marcelo.