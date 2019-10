Las seis noticias que debes saber hoy, jueves 17 de octubre

1. Los transportistas se dejan 25 millones al día por las revueltas de Cataluña. Las revueltas violentas producidas en Cataluña por la publicación de la sentencia del procés están generando una ingente factura económica para la región . Un impacto que a medio plazo puede frenar al turismo, pero que también afecta a otros sectores. El que se ha llevado el primer golpe de la traca económica que han generado las protestas ha sido el transporte de mercancías: cada día de disturbios el sector se deja 25 millones de euros. Son los cálculos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). De estos 25 millones, quince proceden del transporte internacional que se deja de realizar y diez del comercio nacional interrumpido por las protestas. «Nos hemos convertido en rehenes de las movilizaciones», explica a este periódico el secretario general de la organización, Juan José Gil. Los radicales han puesto en el punto de mira de sus protestas las principales infraestructuras de transporte de la región. En los últimos días estos grupos han paralizado el aeropuerto de Barcelona-El Prat, la conexión de alta velocidad entre la Ciudad Condal y Gerona y la autopista de peaje AP-7. Entre todas ellas, es la última la que tiene carácter estratégico para el transporte de mercancías.

2. Los CDR planeaban un clásico violento dentro y fuera del Camp Nou. Parecen confirmarse los temores de Moncloa, reacia a que el clásico del próximo 26 de octubre se celebre ante las algaradas que se están viviendo en al Ciudad Condal desde que el Tribunal Supremo diese a conocer la sentencia al «procés». Fuentes de los mossos d’esquadra manejaban informaciones internas sobre la preparación de una serie de acciones violentas por parte de la facción radical del secesionismo, tanto dentro del Camp Nou como en los aledaños del estadio azulgrana. Con el «tsunami democràtic» eliminando cualquier aviso previo en sus comunicados, los CDR estaban movilizándose para servirse del clásico con el objetivo de promocionar sus ideas de forma internacional. No hay mayor altavoz mediático que un Barça-Real Madrid, con una audiencia potencial de 650 millones de espectadores.

3. Los unionistas del Ulster y los laboristas hacen peligrar el pacto del Brexit. No se puede negar que Boris Johnson está haciendo su mayor esfuerzo por cumplir la promesa que tantas veces ha hecho a los ciudadanos británicos: que el 31 de octubre se producirá la salida del Reino Unido. Como la llamada ley Benn aprobada en septiembre impide que dicha salida se produzca sin acuerdo, todo el trabajo se ha centrado hasta ahora en conseguir uno que pueda ser aprobado por el Parlamento. Ayer se anunció que dicho acuerdo ha sido alcanzado, pero ¿contará el «premier» con la mayoría necesaria para su aprobación el sábado o correrá la misma suerte que su antecesora Theresa May? El primer ministro necesita el apoyo de 320 parlamentarios para que el acuerdo sea aprobado. Hay en la cámara 259 parlamentarios conservadores y en teoría todos votarían a favor, aunque hay que tener en cuenta a los 28 «tories» más euroescépticos, que quieren un Brexit duro, sin negociación de por medio. Johnson ha intentado acercarlos al redil, pero su posición final no se sabe aún.

4. EE.UU. arranca a Erdogan un alto el fuego en Siria. Dos enviados de Donald Trump a Turquía le arrancaron este jueves al presidente Recep Tayyip Erdogan un compromiso de alto el fuego y retirada de las zonas kurdas en Siria invadidas tras el repliegue de Estados Unidos. La gran ofensiva diplomática de la Casa Blanca, incluida una insólita carta enviada por Trump a Erdogan el 9 de octubre, ha surtido el efecto deseado y se ha declarado ya un cese de las hostilidades y una retirada que debe culminar en un plazo de 120 horas. «El acuerdo de hoy pone fin a la violencia, que es lo que el presidente Trump nos había encargado que hiciéramos, y así se lo hemos dicho al presidente Erdogan», dijo este jueves en conferencia de prensa desde Ankara el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, acompañado por el jefe diplomático de EE.UU., Mike Pompeo. Según el acuerdo, el ejército turco se replegará a 20 kilómetros de la frontera. La tregua durará cinco días, en los que EE.UU. ayudará en la retirada de los milicianos kurdos. Después el alto el fuego será permanente.

5. Crimen de Meco: los nuevos vestigios que acorralan al presunto asesino de Mimi. La Guardia Civil está analizando unos supuestos restos de sangre hallados en el coche y en el abrigo de Sergio Sáez, de 29 años, el presunto asesino de Míriam Vallejo Pulido, de 25 y apodada por sus allegados como «Mimi», el pasado 16 de enero. El crimen de Meco podría dar un vuelco y cerrar aún más el cerco contra el sospechoso, habida cuenta de que una de sus líneas de defensa consiste en invalidar los vestigios biológicos encontrados, sobre todo en su ropa. Ha sido un perro del Servicio Cinológico del Instituto Armado el que ha detectado la sangre en el vehículo de Sergio y en el abrigo que habría llevado esa misma noche del suceso, cuando presuntamente clavó 90 cuchilladas a la que era su compañera de piso y mejor amiga de su novia, Celia, con las que vivía. Desde hacía tres meses, residían en una vivienda de Valdetorres del Jarama (Guadalajara). Pero la convivencia se había deteriorado entre víctima y arrestado, supuestamente porque ella habría conocido una infidelidad de Sergio hacia Celia o porque quiso tener algo con la propia fallecida, y esta se negó.

6. Vivir 133 años, delgados, sin miedo al cáncer y sin manipulación genética. Los telómeros esconden el secreto de nuestra longevidad. Cuanto mayor sea la longitud de estas pequeñas estructuras que albergan los cromosomas, más larga será nuestra vida y mejor estado de salud tendremos, por eso acapara la atención de muchas de las investigaciones dedicadas al envejecimiento. El último paso en esta búsqueda de terapias antiedad lo ha dado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El equipo que dirige María Blasco ha conseguido el nacimiento de unos superratones a los que el paso del tiempo no les hace mella. Su ventaja es que el cien por cien de sus células cuentan con telómeros hiperlargos, según publican en la revista «Nature Communications».