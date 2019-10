Las seis noticias que debes saber hoy, jueves 17 de octubre

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Coches quemados, cócteles molotov y uso de ácido contra la policía en otra noche de disturbios en Barcelona. La manifestación convocada este miércoles por la tarde en Barcelona, convocada por los autodenominados Comités de Defensa de la República, para protestar por las actuaciones policiales de los últimos días acabó con una tremenda batalla campal en el centro de la ciudad, mucho más grave que la de anoche, en la que además de hogueras, se quemaron una decena de coches y los radicales llegaron a lanzar cócteles molotov contra los policías, pirotecnia contra el helicóptero policial y objetos con ácido contra las fuerzas policiales. En la manifestación, convocada originariamente en Gran Via con Marina, se concentraron unas 22.000 personas, en un primer momento con un carácter pacífico pero con cánticos continuados contra la policía. Después, muchas de estas se dirigieron luego a la Consejería de Interior, donde se han iniciado los graves altercados. Poco antes de las 21.00 horas, los Mossos d'Esquadra cargaron contra manifestantes independentistas que habían roto un cordón de seguridad frente a la Consejería de Interior en Barcelona y estaban lanzando objetos, como latas, botellas y otros objetos, contra los agentes de la policía autonómica, mientras pedían la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch.

2. Sánchez contemporiza en la esperanza de que los disturbios en Cataluña remitan los próximos días. Pedro Sánchez intenta mantener el control de los tiempos y capitalizar la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Pero el tiempo pasa y la respuesta del Gobierno no llega. El presidente en funciones trató de escenificar ayer acción al convocar a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias a sendas reuniones en La Moncloa. Lo hizo después de que en la víspera, ya a medianoche, el Gobierno emitiese un comunicado denunciando la existencia de «violencia generalizada» en las protestas en Cataluña. Tras la reunión con el presidente del PP, fuentes del Gobierno manifestaron que se le trasladó que Sánchez «no descarta ningún escenario», que «todo está previsto» y que se «actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad». Fue el mismo esquema que repitió con todos ellos. Pero los tres interlocutores que pasaron por La Moncloa, defendiendo cada uno cosas diferentes, salieron con la misma sensación: que Sánchez los convocaba para escenificar control de la situación en un contexto de campaña electoral. Pero que no lo veían dispuesto a actuar a corto plazo.

3. Quim Torra llama a la calma mientras señala a grupos de infiltrados como responsables de los disturbios. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido esta madrugada para hacer un llamamiento a la calma y la serenidad y, como ya ha ocurrido en los últimos días, mantener una cierta equidistancia entre denunciar los altercados violentos y alentar las protestas del independentismo. Una equidistancia que Torra ha aprovechado también para asegurar que el independentismo «construye y no destroza» y culpar de los disturbios a grupos de infiltrados. «Esto se debe parar ahora mismo. No hay ninguna razón ni justificación para un acto vandálico», ha dicho. Así, después de asegurar que «esto se ha de parar ahora mismo», en referencia los disturbios que se producen a estas horas en Barcelona, y de insistir en que toda protesta ha de ser pacífica y cívica, Torra se ha referido a los radicales como «infiltrados y provocadores». «La protesta ha de ser pacífica y cívica. Cuanto más masiva mejor, pero siempre pacífica», ha dicho Torra, para quien «es normal» que la gente proteste por, ha dicho, «una sentencia aberrante». «No podemos permitir que grupos de infiltrados y provocadores estropeen la imagen de millones de catalanes que han salido a la calle siempre de forma serena», ha insistido.

4. Trump asegura que mantiene los aranceles a España porque no invierte lo suficiente en Defensa. Lejos han quedado los tiempos en que un presidente del Gobierno español era recibido con honores en una Casa Blanca dispuesta a hacer concesiones en material de comercio. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano, el presidente Donald Trump empleó el miércoles a España como ejemplo de lo que Europa no debe hacer en materia de gasto militar y, más importante, dijo que, entre otros, los perjudiciales aranceles contra el aceite y la aceituna se mantendrán en respuesta, sobre todo, a las tasas digitales que se preparan en el continente europeo. «Sólo ocho de los 28 países de la OTAN invierten más de un 2% en defensa, lo que significa que 20 países son morosos en sus pagos a la OTAN, y lo vienen siendo hace muchos años. Alemania como mucho invierte un 1,3%, dependiendo de cómo se hagan los cálculos. España está en un 1%. En comparación, Turquía está casi al día con sus pagos, aunque sea difícil de creer», dijo el presidente tras una reunión de más de una hora de duración con el presidente y el ministro de Exteriores de Italia, Sergio Mattarella y Luigi di Maio, respectivamente.

5. La Politécnica de Valencia logra reducir un 50% las emisiones contaminantes de los coches. El marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 contempla una serie de metas y objetivos para toda la Unión Europea durante el periodo 2021-2030. Entre ellos la reducción al menos del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 1990), lograr una cuota mínima del 32% de energías renovables y al menos un 32,5% de mejora de la eficiencia energética. Respecto al sector de la automoción, la regulación europea obligará a los fabricantes a conseguir unas cifras de emisiones muy estrictas, ya que de otro modo tendrán que enfrentarse a severas sanciones. En los últimos 15 años, la innovación tecnológica ha ayudado progresivamente a disminuir los límites de NOx y de partículas de los motores diésel. Los nuevos filtros son altamente eficientes y eliminan el 99,9% de partículas incluyendo las ultrafinas. Además, los vehículos emiten hasta un 84% menos de NOx.

6. ¿Por qué el Gobierno no quiere que se juegue el clásico en el Camp Nou? A última hora de la noche del lunes, rozando ya las manecillas del reloj la medianoche, los dirigentes de la Liga se fueron a sus respectivas casas con una idea totalmente distinta a la valorada durante las horas anteriores. Los graves incidentes y enfrentamientos en Barcelona entre los grupos independentistas y las fuerzas de seguridad nacionales y catalanas, no fueron pasadas por alto por Javier Tebas. El jefe de la Liga cree, vistos los acontecimientos, que el clásico de la próxima semana puede verse afectado por la crispada situación actual en Catalunya, y de ahí su solicitud oficial a la Federación para cambiar el escenario del clásico. El Gobierno, a través del CSD, secunda esa idea y considera que es «razonable» no jugar el partido en Barcelona. La Liga pidió formalmente invertir el orden de los partidos entre blancos y culés fijados en el calendario. El del próximo sábado 26 (13.00 horas) se disputaría en el coliseo blanco y el de la segunda vuelta, con fecha 1 de marzo, en el estadio azulgrana, argumentado «causas de fuerza mayor y condiciones excepcionales», situaciones recogidas en los artículos 188, 239 y 240 del reglamento de la RFEF.