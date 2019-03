Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 8 de marzo

1. Una cacerolada algo desafinada en Sol abre los actos del 8-M. Empezaba a lloviznear con suavidad en Madrid cuando una decena de jóvenes mujeres se aproximaron desde la Plaza de Ópera a la céntrica Puerta del Sol, al filo de la media noche. Pertrechadas con pitos y cacerolas, ataviadas con pañuelos morados, venían cantando (y reclamando) que «la noche, la calle, también serán nuestras». Ante sorpresa de algunos vecinos y extranjeros que lo ignoraron, tomaron esa calle. Concretamente, la Puerta del Sol. En el kilómetro cero partía el primer encuentro de una obra a tres actos, con una cacerolada que reunió a centenares de personas en Madrid, y que este 8 de marzo continuará con una manifestación estudiantil a las 12.00 horas y la marcha central a las 19.00 horas, desde la Puerta de Atocha. La noche se presentó más gélida de lo que a priori parecía y quizás eso mermó los ánimos de algunas. La Comisión del 8 de marzo había llamado a enarbolar sus cacerolas y enseres en varios barrios de la ciudad, como Aluche y Villaverde, así como en otros pueblos próximos a la capital, como Leganés o Rivas Vaciamadrid. En ninguno de esos puntos se unieron más que un puñado de voces, pero, enardecidas, gritaron alto eslóganes como «Sola, borracha, quiero llegar a casa» y el ya conocido «Madrid será la tumba del machismo».

2. El secesionismo redobla su acoso al despuntar la tesis de la violencia. En el juicio más mediático de la democracia española, el independentismo trata de batallar en la sala de vistas pero también fuera de ella. Mientras los abogados de los líderes del procés se afanan en convencer al tribunal de que tanto el 1-O (referéndum independentista ilegal) como el 20-S (concentración ante la Consejería de Economía) fueron jornadas festivas, pacíficas, democráticas y sin un ápice de violencia, fuera de las cuatro paredes del Tribunal Supremo los independentistas también intentan librar una guerra mediática paralela, especialmente en las redes sociales de internet. La letrada del juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum es la última víctima de la virulencia de la violencia virtual del sector más radical del secesionismo. Montserrat Toro, letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del 1-O, compareció el miércoles como testigo en la causa del Supremo contra los líderes del procés. Fue ella quien el 20 de septiembre de 2017 había dirigido la entrada y registro selectivo en el departamento que entonces dirigía Oriol Junqueras en busca de pruebas de la implicación del Govern con la consulta ilegal.

3. Dos cárceles españolas prueban la estimulación cerebral para calmar a presos violentos. Durante unas semanas un grupo de psicólogos visitó las cárceles de Huelva y Córdoba. Buscaban convictos que cumplieran penas por asesinato para un curioso experimento. El objetivo era demostrar que se pueden calmar las conductas más agresivas con una corriente eléctrica liberada directamente al cerebro. Seleccionaron un total de 41 presos, en los que se incluyeron también reos sin condena por delito de sangre como grupo control. Todos participaron de forma voluntaria entre febrero y julio de 2018. Se excluyeron aquellos con enfermedades psiquiátricas, neurológicas o adicción a drogas. El tratamiento consistió en colocarles unos electrodos en la cabeza para llevar una corriente eléctricasuave para estimular los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo. Era la primera vez que se utilizaba al mismo tiempo en las dos zonas. Lo hicieron durante tres días consecutivos en sesiones de 15 minutos y bastó ese tiempo para que los voluntarios tratados experimentaran una reducción de los impulsos violentos. O, al menos, es lo que reflejaban los cuestionarios cuando se les preguntaba antes y después del tratamiento. Los varones tratados tuvieron mejores puntuaciones cuando se evaluaban cuatro parámetros diferentes de agresividad: verbal, física, rabia y hostilidad. Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista «Neuroscience».

4. Génova afronta un «ajuste provincial» que afectaría a 50 diputados. El Partido Popular afronta estos días una tarea especialmente delicada en cualquier formación política: la elaboración de las listas electorales. Pero en el caso del PP este proceso tiene una dificultad añadida ante el previsible retroceso en las urnas, según indican todas las encuestas hasta el momento. Fuentes de Génova han reconocido que deben hacer un «ajuste provincial» en las candidaturas a diputado, que podría afectar a 50 de los 134 parlamentarios que el PP tiene ahora mismo en el Congreso. El ajuste se presenta traumático para un partido que tenía mayoría absoluta hasta hace menos de cuatro años, y que puede perder en este periodo de tiempo más de la mitad de sus escaños, si las encuestas se confirman. A los mandos de esta delicada operación interna están el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, que llevan varios días de conversaciones y reuniones para resolver el «sudoku» de las listas electorales. Pablo Casado quiere que los números uno representen la «regeneración» y la renovación de la nueva etapa del PP, aunque buscará candidaturas «mixtas», donde haya caras nuevas, pero también experiencia.

5. Reabren la desaparición de Paco Molina al hallar vínculos políticos. Paco Molina salió de su casa en Córdoba pasadas las siete de la tarde del 2 de julio de 2015. Tenía 16 años. Se fue a tomar un refresco con sus amigos a un parque. A las diez y media de la noche mandó un whatsapp a su padre: «Voy a dormir fuera». A Isidro le extrañó que no dijera a casa de quién iba. «Era la tercera vez que se iba a quedar en casa de ese amigo. Es muy niño, acababa de empezar a salir». Isidro le llamó por teléfono y esa fue la última vez que habló con él. «Cómo iba yo a imaginar esto», dice. Paco se despidió de sus amigos. Uno de ellos le preguntó adónde iba. «He quedado con un colega en un bar del centro». Su amigo insistió, quería saber quién era. «No le conoces», fue la respuesta de Paco. La frase martillea desde aquella noche a la familia Molina que ha dejado su vida aparcada para perseguir la sombra de su hijo mayor. En octubre cumplió 20 años. Paco nunca llegó a ese bar anunciado. En realidad no se sabe dónde fue, quién se lo llevó, qué le pasó. Y con esa duda que les come el alma llevan Isidro y Rosa desde entonces, dando palos de ciego, buscando sin parar.

6. EE.UU. condena a cuatro años de cárcel a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump. Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, fue condenado hoy a tres años y once meses de prisión por los ocho delitos de fraude de los que fue declarado culpable en agosto pasado. La condena contra Manafort no tiene relación con las actividades que desempeñó como jefe de la campaña de Trump, aunque es producto de la investigación sobre la trama rusa que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. Manafort, de 69 años, enfrentaba hasta 24 años de cárcel por los delitos de fraude fiscal y bancario por los que fue condenado, pero el juez del caso, T.S. Ellis, con tribunal en Virginia, afirmó que esa cifra hubiese sido «excesiva» El magistrado dijo que Manafort es un hombre que «ha vivido una vida irreprensible» excepto por «el robo de dinero a todos los que pagan impuestos». Por su parte, el que fuera jefe de campaña de Trump entre junio y agosto de 2016 respondió sentirse «humillado y avergonzado» y pidió al juez que fuera benévolo.