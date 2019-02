Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 8 de febrero

1.El reglamento del taxi permitirá retirar licencias y castigará su alquiler. Tras los días de conflicto, llega el momento de las normas: el Gobierno regional de Ángel Garrido tiene ya preparado el nuevo reglamento del taxi, que aprobará mediante decreto el consejo de Gobierno. Será la base legal para los posteriores cambios en las ordenanzas municipales que regulan el sector, y en él se recogen cambios importantes en esta actividad: se establece que los ayuntamientos puedan poner en marcha planes de amortización de licencias, para adaptar la oferta y la demanda; y también se castigará a quienes arrienden o cedan su licencia a empresas para explotarla: esto será motivo para su extinción. El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso ABC, modificará el actual de 2005 por los cambios producidos desde entonces en la ley y en la realidad del transporte en Madrid. La «conveniencia de introducir una cierta modernización en el sector del taxi y una racionalización y flexibilización en los servicios que presta» ha llevado a los responsables regionales a elaborarlo.

2. El Poder Judicial se rebela ante la pasividad de Sánchez frente al acoso separatista. A apenas cinco días del inicio del juicio del «procés», la campaña de acoso y desprestigio al Poder Judicial español es patente por parte del entorno independentista con actos como el del pasado viernes, cuando los radicales llegaron a arrojar excrementos a las puertas de los juzgados catalanes sin que los Mossos d’Esquadra hicieran acto de presencia. Lejos de condenar con contundencia este ataque contra el sistema judicial español, el Ejecutivo ha irrumpido en escena a las puertas del juicio con el anuncio de que van a negociar con quienes buscan los mismos fines que quienes se sientan en el banquillo por haber intentado alcanzarlos burlando la ley. Y, además, con un relator por medio. Ante la tibia defensa del Ejecutivo con los representantes del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces tomó ayer cartas en el asunto y pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le informe puntualmente sobre el dispositivo de seguridad desplegado por los Mossos desde ayer en las sedes judiciales. Si se concluye que las medidas no son suficientes, el Consejo instará a Interior a que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que protejan a los jueces.

3. Confirman que el cuerpo hallado en la avioneta es el de Emiliano Sala. El cuerpo hallado este jueves entre los restos de la avioneta siniestrada en el canal de la Mancha ha sido identificado como el del futbolista argentino Emiliano Sala, informa la policía de Dorset, en el Reino Unido. «El cuerpo traído hoy al puerto de Portland ha sido formalmente identificado por el forense de Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala», informa la policía en las redes sociales. «Las familias del señor Sala y del piloto David Ibbotson han sido informadas. Nuestros pensamientos permanecen con todos ellos», agrega en su cuenta de Twitter la policía de Dorset. El Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB) confirmó este jueves que recuperó un cuerpo de entre los restos de la avioneta. Finalmente éste ha sido identificado como el de Emiliano Sala.

4. El fiscal investiga ya el ataque «coordinado» a los juzgados catalanes. La Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto ante los ataques con excrementos a los juzgados catalanes de radicales independentistas. El fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, reclamó ayer al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra elaborar un informe con todas las diligencias practicadas sobre los incidentes que afectaron a una veintena de edificios judiciales. Además de heces y basura vertida sobre las fachadas, aparecieron pintadas con lemas como «mierda de justicia» o «la justicia española huele a mierda fascista». La misma sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, en Barcelona, había sido atacada tres días antes con pintura. Los Mossos abrieron el lunes una investigación sobre estos sabotajes reivindicados por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), con lo que ahora el ministerio público quiere saber qué gestiones se han realizado hasta la fecha para identificar a los autores. Bañeres ordenó ayer estas diligencias tras recibir el acta que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) elaboró tras su reunión del martes. Según el TSJC, estos actos vandálicos perturbaron el funcionamiento de varios de los edificios judiciales, hasta tener que cerrar al público dos de ellos: el de Valls (Tarragona) y el de Cervera (Lérida).

5. Bruselas concede tiempo pero no renegociará el acuerdo del Brexit. Resulta que el día que la primera ministra británica vino a Bruselas tratando de encontrar un alivio para sus tribulaciones en el debate con el Parlamento de Westminster, el verdadero cambio en la laberíntica situación no se produjo en el continente, sino que fue en Londres donde el jefe de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha dado la clave para una fórmula para el Brexit que probablemente no va a satisfacer a los partidarios acérrimos de la ruptura con la UE pero que a cambio podría concertar una mayoría para ratificar por fin el Tratado para la Retirada Ordenada de la UE. Las entrevistas de May con el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker y con el del Consejo, Donald Tusk, dieron ayer apenas la idea de que la UE está dispuesta a revisar las declaraciones políticas anexas pero no el texto del tratado que ya ha sido rechazado por el Parlamento británico. El comunicado conjunto con Juncker dice que es posible afinar la declaración política que acompaña el tratado, para intentar responder a las susceptibilidades que ha levantado el mecanismo de salvaguardia respecto a la frontera irlandesa. Juncker ha dado instrucciones al negociador europeo, Michel Barnier, y a su equipo técnico, para que vuelvan a ponerse en contacto con los británicos con los que deberán explorar un nuevo tipo de redacción que limite las incertidumbres sobre este asunto.

6. Los provida apoyan a Casado en la derogación de la ley del aborto pero piden «no volver a la del 85». Las asociaciones pro vida celebraron este jueves el anuncio del líder del PP, Pablo Casado, de derogar la ley del aborto en vigor en caso de llegar a La Moncloa, pero manifestaron su total descuerdo en volver a la ley de supuestos, aprobada en 1985. La mayoría de estas organizaciones creen que la nueva norma debe proteger del aborto a algunos colectivos como las personas con síndrome de Down y apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. «La derogación de la actual ley del aborto es una gran noticia pero es necesario olvidar lo que se hizo en el 85 y pensar en el siglo XXI. Es una oportunidad de oro para hacer una nueva legislación de acuerdo a los tiempos en los que estamos», afirmó la pediatra Gádor Joya, portavoz de la plataforma Derecho a Vivir. Según explicó, habría que reconocer el esfuerzo que ha hecho la sociedad por incluir a personas diferentes en los últimos 33 años. «La sociedad aceptaría que un legislador decida proteger del aborto a algunos colectivos, como por ejemplo, las personas con síndrome de Down. Volver a la ley del 85 sería borrar todo lo que hemos avanzado social y científicamente», apuntó.