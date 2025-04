Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 8 de enero

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. El Congreso abre para «Kitchen» y el CGPJ pero no para la tercera ola. El Congreso no tiene previsto habilitar la Comisión de Sanidad para trabajar este mes contra la tercera ola de la pandemia, pero sí abrirá sus puertas para que los diputados puedan avanzar en la comisión de investigación por «Kitchen», la reforma que recortará las funciones del Consejo General del Poder Judicial o la renovación de los miembros de RTVE. En un escrito remitido el pasado 17 de diciembre a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, PSOE y Podemos solicitaron celebrar sesiones extraordinarias en todos los órganos implicados en estos trabajos y recabaron la mayoría absoluta necesaria para que el permiso fuera automático. Sin embargo, no consideraron pertinente incluir a la Comisión de Sanidad en esta petición, pese a que los contagios presentaban ya una gráfica ascendente y los epidemiólogos pronosticaban una tercera ola en enero, tras las fiestas navideñas.

2. La CEOE exigirá suavizar la prohibición de despedir en la prórroga de los ERTE. Casi 800.000 trabajadores siguen bajo el paraguas de los ERTE. Esta protección decaerá el 31 de enero si no se produce una nueva prórroga, que se antoja clave para la economía, azotada por una tercera ola de la pandemia que amenaza con recrudecer la crisis. Hoy arranca la negociación que debe prorrogar esta protección para el empleo y con ella uno de la discusión sobre uno de los acuerdos más importantes para el devenir del mercado laboral español. Pero no se antoja fácil. La CEOE pondrá sobre la mesa la que probablemente ha sido hasta ahora la mayor línea roja del Gobierno: la obligación de mantener el empleo durante los siguientes seis meses a cambio de las ayudas públicas.

3. La borrasca Filomena dejará en tres días en España más nieve de la que habrá en Polonia. La nieve que cayó ayer jueves en España fue solo el prólogo. Aunque medio país se ha visto ya bajo su blanco y gélido manto, la peor parte del temporal está aún por llegar. Se esperan «días complicados» , avisó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su departamento ha activado por primera vez el Plan General de Emergencias del Estado (aprobado el 15 de diciembre), mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hoy en alerta 31 provincias por los efectos de la borrasca Filomena, con Toledo, Cuenca, Albacete y Madrid en riesgo extremo esta tarde. En las cuatro provincias se pueden dar acumulaciones de 20 centímetros en menos de 24 horas, y podrían ir acompañadas de ventisca.

4. Trump por fin admite su derrota 63 días después de perder las elecciones. La noche del jueves, 63 días después de perder las elecciones y tras un asalto violento al Capitolio que dejó cuatro muertos, Donald J. Trump aceptó su derrota y prometió que habrá un traspaso de poderes pacífico y ordenado. El discurso de dos minutos de duración, grabado y emitido en vídeo por las redes sociales, fue un cambio radical de mensaje y de tono para un presidente que hacía unas horas había animado a sus seguidores a rodear el Capitolio. «El Congreso ha validado los resultados y el 20 de enero tomará posesión una nueva Administración. Mi tarea ahora es en garantizar un traspaso de poderes sin problemas, ordenado y sin problemas», dijo Trump. «Derrotar esta pandemia y reconstruir la mayor economía del mundo requerirá que todos trabajemos juntos. Requerirá un énfasis renovado en los valores cívicos del patriotismo, la fe, la caridad, la comunidad y la familia. Debemos revitalizar los lazos sagrados de amor y lealtad que nos unen como una familia nacional», añadió.

5. Los sanitarios reclaman un ministro de Sanidad con dedicación exclusiva. Hasta el último minuto. El ministro de Sanidad y también candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, piensa apurar esa doble condición hasta que el día 29, si la pandemia de Covid no lo impide, comience oficialmente en Cataluña la campaña electoral para las elecciones del 14 de febrero. España cabalgando la tercera ola, con escasa agilidad para administrar las ansiadas vacunas y esperando unas semanas que el mismo Illa ya anticipa como «complicadas» definen el escenario en el que el candidato socialista piensa seguir ejerciendo como tal sin dejar sus responsabilidades al frente del ministerio.

6. El Cornellà, una fábrica inagotable de talento. No imaginaba Manu Sánchez que cuando fichó hace seis años por el Atlético de Madrid regresaría a Cornellà para ver desde el banquillo cómo el equipo en el que se formó provocaría la sorpresa de la jornada copera. La camiseta del defensa luce en el despacho de Andrés Manzano, director general deportivo del club catalán, como acicate para los muchachos que cada día se entrenan en el campo municipal, el mismo por el que gambetearon Jordi Alba, Víctor Ruiz, Puado y Melamed o Edgar Badía con el sueño de firmar algún día un contrato profesional. Son solo algunos de los nombres de futbolistas que han alcanzado la élite confirmando que el Cornellà tiene una de las canteras más prolíficas de España. «Apostamos por generar, buscar y desarrollar talento, además de tener un gran volumen de jugadores en nuestra escuela. Hay más de cincuenta futbolistas ahora mismo que están en el mundo profesional y eso nos da satisfacción», explica Manzano a ABC con orgullo pocas horas después de haber eliminado al Atlético del Cholo Simeone.