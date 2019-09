Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 6 de septiembre

1. PSOE y Podemos no ceden y se sitúan al borde de la ruptura total. PSOE y Unidas Podemos se encuentran al borde de la ruptura total. Tras más de cuatro horas y media de reunión, celebrada en las dependencias del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, las posiciones no se acercaron. Un encuentro fallido que aproxima la posibilidad de una repetición electoral el próximo 10 de noviembre. Ambas formaciones no cedieron en sus exigencias sobre la composición del Ejecutivo. Fue por la parte de la formación de Pablo Iglesias desde donde ayer se quiso dar un golpe encima de la mesa. Al término del encuentro, la portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Ione Belarra, confirmó el encallamiento de las negociaciones: «Nos vamos sinceramente preocupados, básicamente nos han presentado un programa electoral», denunció. Fuentes del grupo parlamentario culparon después del bloqueo a los socialistas asegurando que «el PSOE no quiere negociar un gobierno» y reiteraron que «solo han venido a presentarnos su documento».

2. La juez Núñez paró la investigación a un edil del PSOE antes de darse de baja. A la juez que instruye el caso ERE y otras macrocausas de corrupción vinculadas a la gestión de fondos públicos en la Junta de Andalucía durante la etapa socialista le han cundido los únicos tres días que estuvo trabajando después de sus vacaciones de verano. Sólo horas antes de volver a darse de baja, María Núñez Bolaños dejó sin efecto una orden de su juez sustituto a la Guardia Civil para investigar el supuesto «enchufe» del socialista Francisco Camas, actual segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que trabajó en la extinta fundación pública Faffe. En otros dos autos dictados el mismo día, el 2 de septiembre, a los que ha accedido ABC, la juez ha archivado la imputación de un exparlamentario andaluz del PSOE y de otro ex alto cargo del Gobierno socialista en dos piezas desgajadas de la causa troncal de los ERE sobre ayudas fraudulentas.

3. Se fugan a Francia tres de los implicados en «la manada» de Bilbao. Si existe una constante en el caso de la violación múltiple que estremeció el pasado agosto a los ciudadanos de Bilbao, es la imprevisibilidad. Ayer, en un nuevo capítulo de este funesto proceso, trascendió que varios de los supuestos implicados en la agresión sexual han incumplido la condición que les impuso la juez para salir de prisión, que era la de presentarse de forma regular en comisaría. Según pudo saber este periódico de fuentes policiales, tres de estos individuos han abandonado el país rumbo a Francia. Sobre ellos pesa una orden de búsqueda y captura. Según confirmaron desde la Policía vasca, en la actualidad se busca el paradero de tres de los acusados. Se sabe que han huido al país vecino, y el juzgado ha dictaminado ya una orden de búsqueda y captura. Algunos estaban obligados a presentarse a diario ante las autoridades, y no lo hacían desde el pasado 23 de agosto.

4. Muere Robert Mugabe.El expresidente de Zimbabwe ha fallecido a los 95 años, según ha anunciado este viernes el actual jefe del Estado Emmerson Mnangagwa. «Con la mayor tristeza anuncio el fallecimiento del padre fundador de Zimbabwe y del antiguo presidente, el comandante Robert Mugabe», ha escrito Mnangagwa en un mensaje en Twitter. Mugabe fue el primer líder en gobernar el país africano tras su independencia colonial y siguió en el poder hasta el golpe militar incruento de noviembre de 2017 que puso fin a su reinado de casi cuatro décadas y alzó en su lugar a Emmerson Mnagagwa. Fue el presidente más longevo del mundo. Su prestigio como héroe tras la independencia del país en la década de los 80 se fue deteriorando por la difícil situación económica del país africano y por los numerosos escándalos de que rodearon a su gobierno. Fue acusado de un extenso historial de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que le valieron numerosas sanciones tanto por parte de la Unión Europea como de Estados Unidos

5. Resurge el sarampión. Una nueva investigación, presentada en la 5ª Conferencia de Vacunas de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (Escmid) advierte de los riesgos de no vacunar a los niños, que pueden extenderse mucho más allá de una vacuna específica, aunque actualmente el problema más urgente para abordar es el resurgimiento del sarampión. El sarampión, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa, es grave y causa fiebre, sarpullido y otros síntomas en la mayoría de los niños y complicaciones como neumonía e inflamación cerebral. En 2018, en todo el mundo, el sarampión mató aproximadamente a 1 de cada 75 niños infectados con el virus, lo que provocó más de 100.000 muertes. La investigación sugiere que la infección por sarampión en personas no vacunadas los niños aumentan el riesgo de otras enfermedades infecciosas severas posterioresen los 2-3 años posteriores a la infección.

6. ABC entrevista a Marc Gasol: «No se debe hacer política con las vidas humanas». Es la estrella de la selección española de baloncesto, campeón de la NBA y ejemplo de compromiso. Además, su implicación en causas sociales define a un jugador único. Los días de traslado en un gran torneo siempre son complicados. Más si se trata de un país como China, donde la burocracia cumple un papel extraordinario y agota de la misma forma a todo el mundo. Da igual que seas un turista que Marc Gasol. Por eso, cuando el pívot de la selección atiende a ABC el hotel de concentración de la selección en Wuhan, lo hace con el rostro cansado, aunque amable, como siempre. Dispuesto siempre a hablar de cualquier tema aunque a la vuelta de la esquina espere ese trascendental partido ante Italia (14.30 horas, Cuatro) en el que España se juega buena parte de su pase a cuartos de final. «Ahora mismo las cosas no están yendo como a todos nos gustaría. Aún así, esto ya nos ha pasado en otras ocasiones y no acabó del todo mal, así que esperemos que se repita la historia», asegura el jugador español en líneas de Deportes.