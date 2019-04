Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 5 de abril

Actualizado: 05/04/2019 07:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Exhumar a Franco obliga a desenterrar también a 20 monjes del Valle de los Caídos. La Abogacía del Estado reconoce en un escrito presentado en el Tribunal Supremo que para exhumar los restos de Franco hay que hacer lo mismo con los 20 monjes benedictinos que también reposan en el Valle de los Caídos. Este argumento jurídico consta en el escrito en el que el abogado del Estado solicitaba a la Sala Tercera del Supremo la impugnación de las medidas cautelares solicitadas por los benedictinos para que se paralice la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. La Abogacía del Estado sabe que si solo se exhuman los restos de Francisco Franco estaríamos ante lo que se denomina como «ley de caso único», una legislación ad hoc, para un propósito puntual, que «sería tumbada por inconstitucional», sostienen fuentes jurídicas consultadas. Por este motivo, el escrito presentado por la Abogacía sostiene que «no es cierto que el Real Decreto-Ley 10/2018 tenga por principal objetivo exhumar los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde»

2. Pompeo desmiente a Borrell y dice que la OTAN debe ocupare de Venezuela. El Gobierno español tuvo ayer la oportunidad de llevar la crisis de Venezuela, con el creciente apoyo de Rusia al régimen de Nicolás Maduro, a una reunión ministerial de la Alianza Atlántica en Washington pero renunció a ello bajo la excusa de que « la OTAN no está en Venezuela y este no es un ‘chat’ para hablar sobre los problemas del mundo», según dijo después en declaraciones a los medios de comunicación el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Según admitió el propio Borell, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, «relacionó la presencia rusa en Venezuela con el papel de Rusia como potencia asertiva», pero el Gobierno de España consideró que no era procedente volver al asunto en su turno de intervención.

3. El grupo que asaltó la Embajada de Corea del Norte gastó 6.000 euros en dos días. El violento asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid, el pasado 22 de febrero, protagonizado por un comando de diez hombres sigue cuajado de enigmas y las sospechas salpican a varios departamentos estadounidenses. El cabecilla, el mexicano Adrian Hong Chang que tiene relación con diversos servicios de inteligencia, y su lugarteniente Sam Ryu siguen en paradero desconocido, sin que se haya ejecutado la orden de detención internacional cursada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. «No sabemos si están en Estados Unidos (ambos son ciudadanos de este país), dado que cuando contactaron con el FBI a los cinco días del asalto no se les arrestó ni se tomó ninguna medida y a las autoridades españolas no se les informó hasta el 19 de marzo, casi un mes después», explican fuentes de la investigación, que siguen amarrando los nombres y la participación de todos los implicados.

4. Una carta de suicidio, clave en la detención del compañero de clase acusado de acoso. El martes, los alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ciudad de Jaén, del barrio madrileño de Orcasur, recibían en clase la noticia por parte de sus profesores de que Andrés, el «chico nuevo» de 4º de la ESO que llegó en septiembre, no volvería nunca más. Había fallecido, les dijeron, por causas que se estaban investigando. Andrés llevaba desde el miércoles 27 de marzo sin aparecer por clase, pero fue el lunes 1 de abril cuando decidió quitarse la vida en su domicilio. Dos días más tarde, el pasado miércoles 3 de abril, la Policía Nacional detuvo a un menor de este centro escolar, también de 16 años, relacionado, presuntamente, con haber acosado a la víctima del suicidio. Según informaron fuentes policiales, el adolescente fallecido dejó una carta antes de morir donde mencionaba la ruptura de una relación en 2016 y desgranaba otra serie de motivos que le impulsaron a tomar la letal decisión. Esta nota puede ser la clave que llevó a los agentes a trasladar al estudiante señalado en calidad de detenido hasta dependencias del Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

5. El 39% de los diputados de Unidos Podemos mantuvo la tarjeta de taxi del Congreso. Un total de 26 diputados del grupo Unidos Podemos solicitaron al Congreso de los Diputados la tarjeta cargada con 3.000 euros para el abono de los desplazamientos en taxi en el ámbito de la Comunidad de Madrid durante la actual legislatura. Esta cifra procede del Portal de Transparencia de la Cámara Baja y sitúa en el 39 por ciento los parlamentarios de este grupo que se han acogido al privilegio. Fuentes de la formación morada explican que 22 miembros del grupo parlamentario se enmarcan en IU, En Marea y En Comù-Podem y que, por tanto, no están obligados a seguir los mismos códigos de conducta que los diputados de Podemos. Aún así, habría cuatro diputados de la formación morada que han hecho caso omiso del Consejo Ciudadano Estatal que en 2016 estableció que sus parlamentarios debían renunciar a este beneficio. Podemos afirmaba entonces «su empeño de construir unas instituciones cercanas a las condiciones de vida de la ciudadanía, y que no sirvan para la consolidación de privilegios»

6. El padre de Leo Messi, detenido en Argentina por supuesto atropello. El padre del futbolista argentino Lionel Messi, Jorge Messi, ha sido detenido este jueves en Rosario (Santa Fe) por supuestamente atropellar a un motorista, informaron medios locales. El incidente se produjo en la localidad santafesina de Rosario cerca de las 20.00 horas (23.00 GMT), cuando el padre del jugador del Barcelona chocó contra un joven motorista que fue derivado a un conocido hospital de la ciudad donde será examinado por médicos y que todavía se reserva la gravedad de los traumatismos, aunque, según informó la cadena argentina TN, sufre únicamente «lesiones leves». El progenitor del capitán de la selección argentina se encuentra detenido en la comisaría rosarina número 15, aunque se espera que sea de forma provisional y que salga «en los próximos minutos».