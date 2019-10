Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 4 de octubre

1. Ciudadanos sigue perdiendo votos y empata con Vox en cuarta posición, según la encuesta de ABC/GAD3. La caída de Ciudadanos está marcando el ritmo de la campaña electoral, hasta el punto de poder cambiar el tablero político en España. Según la última encuesta de ABC/GAD3, el partido de Albert Rivera sigue perdiendo votos y se situaría ahora con 29 escaños, los mismos que Vox. El principal beneficiado de esa fuga de electores es el Partido Popular, que se consolida por encima de los 90 escaños, frente a un PSOE que se estanca y continúa muy lejos de las expectativas que tenía de mejorar con claridad los resultados de abril. La repetición de las elecciones generales está pasando factura principalmente al PSOE y a Ciudadanos. Al primero, por no haber sido capaz de formar una alianza pese a contar con varias opciones para ello, y al partido de Rivera, por no haber facilitado un acuerdo con Sánchez, que una parte de su electorado sí veía bien, y por unos giros repentinos de estrategia que han acabado por descolocar a muchos de sus simpatizantes.

2. El independentismo exaltado planea el «bloqueo» de Cataluña tras la sentencia. Dentro de la mitología independentista, el 1 de octubre de 2017 tiene la consideración de fecha fundacional de la inexistente república, y el dispositivo para esconder las urnas burlando a las Fuerzas de Seguridad y servicios secretos se explica en términos de victoria rotunda contra el Estado. Apelando a ese espíritu y copiando en buena forma la estrategia y operativo para esconder y trasladar las urnas en las que se votó la consulta ilegal de 2017 -sin líderes reconocibles y actuando en la sombra para evitar imputaciones-, el secesionismo exaltado articula ahora la respuesta a la sentencia contra los líderes del «procés». El objetivo: trasladar de nuevo la presión a la calle, recuperar el grado de movilización que se logró en otoño de 2017 y, usando la terminología del propio presidente autonómico catalán y activista Quim Torra, lograr el «momentum» que culmine el proceso independentista.

3. El parón político deja una factura de 150 millones en directivas atrasadas. El gobierno que salga de las urnas tras la cita electoral del 10-N heredará un listado de directivas europeas de carácter económico pendientes de transponer que prometen convertirse en uno de los principales retos de la nueva legislatura. Y es que el parón político que vive España ha impactado de lleno en el terreno legislativo. España debía transponer este año al menos 18 directivas europeas cuyo plazo de vencimiento está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, según datos que ofreció el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Algunas de ellas salieron adelante en los decretos aprobados en los viernes sociales, pero otras se han quedado en el cajón. A día de hoy, la norma más urgente por transponer al derecho español es la directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. La también conocida como directiva sobre contratos en los sectores especiales debía haber sido adoptada por el Estado español antes del 16 de abril de 2016 y, de hecho, la Comisión Europea ha propuesto la imposición de una multa diaria a España de 123.928,64 euros por la no transposición de la directiva, lo que arroja una factura de más de 150 millones de euros.

4. Un segundo «soplón» aviva el fuego de la «trama ucraniana». La tormenta política que vive Donald Trump por sus presiones al presidente de Ucrania para investigar al candidato demócrata Joe Biden cogió ayer más fuerza. Los abogados que representan al agente de la inteligencia que emitió una queja interna -o «chivatazo»- sobre las presiones a Volodimir Zelenski en una llamada telefónica a finales de julio y otros contactos de altos cargos de Trump con el mismo objetivo confirmaron ayer que hay, al menos, un segundo soplón sobre el mismo asunto. «Confirmo que mi despacho y mi equipo representan a múltiples chivatos en conexión con el informe entregado al inspector general de la comunidad de inteligencia en 12 de agosto», anunció en Twitter Andrew Bajak, abogado de Compass Rose Legal Group, especializado en la representación legal de estos chivatos, personas que realizan quejas internas y anónimas sobre conductas que consideran inapropiadas dentro de la administración.

5. Los socialistas de Costa ganan en Portugal y rozan la mayoría absoluta. ortugal apuesta por el continuismo socialista. Ni la red de nepotismo familiar instaurada por al menos 43 de sus dirigentes ni su enfrentamiento con el colectivo de profesores le han pasado factura al Gobierno de António Costa, que mejora su resultado de 2015 y se quedó más cerca de la mayoría absoluta de lo que ellos mismos imaginaban. Sí, porque de aquellos 86 el PS ha pasado a 106 diputados electos, al menos al cierre de esta edición (porque las peculiaridades del recuento al otro lado de la frontera dilatan mucho el veredicto final y, superada la medianoche lusa, restaban 13 escaños por adjudicar). Por su parte, los conservadores del PSD se descabalgaron estrepitosamente bajo el paraguas del errático Rui Rio: sus 107 escaños cuatro años atrás dan paso a los 75 vigentes, hasta la confirmación definitiva cuando finalice el escrutinio en el extranjero.

6. Investigan la misteriosa muerte de una mujer en un parque de Leganés. La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado ayer en el parque Butarque (Leganés). Alrededor de las 14.25 horas, varias llamadas al 112 alertaron de la aparición en un camino de tierra (muy cerca de la zona del lago) del cuerpo, que presentaba un traumatismo facial severo y un traumatismo cervical. Los médicos del Summa-112 no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento. La malograda, de 55 años, no era vecina de la localidad ni estaba registrada en los archivos Viogen, el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género. Pese a que un principio el cuerpo de la mujer fue encontrado con aparentes signos de violencia, el Grupo de Homicidios desplazado hasta el enclave no observó indicios suficientes para investigarlo como crimen.