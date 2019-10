Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 4 de octubre

1. Un directivo de la UCJC se doctoró en la Complutense con la misma tesis plagiada que Canoyra 4 años después. José Luis Málaga, director de Carreras Profesionales y Emprendimiento de la Camilo José Cela, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el título, el máximo reconocimiento académico, el 21 de enero de 2016 con una tesis titulada «Uso de las redes sociales en el sur de Europa. Género y adolescencia». Es la misma tesis, calcada, que la de Concepción Canoyra, que ayer dimitió como directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas de la Comunidad de Madrid. Ella la leyó el 30 de noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela, cuando era directora general de esta institución y de los colegios SEK. Como acreditó este diario, la tesis de la ya ex alto cargo, «Marketing global: estudio internacional de los hábitos de los nuevos clientes», tampoco era original, pues contenía una gran parte plagiada a otros autores, e incluso textos de webs como la Wikipedia y El rincón del vago. Tampoco usó comillas en decenas de párrafos, pese a tomar ideas literales de otros autores. Al constatar las numerosísimas coincidencias entre ambos documentos, ABC se puso en contacto con José Luis Málaga, que negó en un primer momento haber copiado la tesis de Canoyra. Preguntado si entonces Canoyra pudo tomar su tesis y dar el cambiazo para que en la biblioteca de la universidad no estuviera la original, dijo desconocerlo.

2. Los comunes desprecian a Errejón por su «aterrizaje» en Barcelona. Suenan tambores de guerra entre Íñigo Errejón y las distintas marcas de Podemos (que incluye a los llamados comunes), en las circunscripciones en las que Más País decida, finalmente, presentar lista electoral el próximo 10 de noviembre. Ayer, Jaume Asens, portavoz de los comunes catalanes en el Congreso y hasta hace nada compañero de filas de Errejón, inició la carga contra la formación creada por Errejón que competirá con Podemos y los comunes. Asens calificó de «error» la decisión de Más País —que se presentará, también, en Barcelona— y lanzó contra él uno de los argumentos típicos utilizados contra el PP y Ciudadanos: presentarse en Cataluña para obtener votos en Madrid. El líder de los comunes catalanes acusó a Errejón de haber pertrechado «una operación de paracaidismo político», al poner en marcha la candidatura de Más País en Barcelona. «Nos parece absurdo que se quiera presentar una candidatura en Cataluña o en Barcelona solo para conseguir votos para Madrid y sin tener proyecto propio para Cataluña».

3. La UE rechaza el plan de Johnson pero no rompe las negociaciones. La propuesta del primer ministro británico, Boris Johnson, no vuela. A pesar de las buenas palabras del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el Parlamento Europeo considera que se trata de una fórmula «inaceptable», igual que el propio Gobierno irlandés, el principal afectado por el problema, lo que vuelve a dejar las cosas donde estaban, solo que más cerca del fin de todos los plazos. En Bruselas, la maniobra se ha tomado como un intento por parte de Johnson de crear las condiciones para poder decir que una salida sin acuerdo el 31 de este mes sería inevitable y además responsabilidad de la UE. La realidad es que la UE le ha devuelto la pelota, que ahora vuelve a estar en su tejado. Como dijo ayer una portavoz de la Comisión Europea, la UE seguirá esperando nuevas propuestas de Londres porque «son ellos los que se quieren ir, no nosotros».

4. Guerra de aranceles con Estados Unidos: «Hay palés de aceite de oliva que no sabemos si saldrán a EE.UU.». Si hay un sector que mira con preocupación la intención de EE.UU. de poner aranceles del 25% a productos agroalimentarios españoles es el del aceite de oliva. «Tenemos listos cuatro palés de aceite envasado y no sabemos si van a salir o no», relata a ABC Joaquín Morillo, director de producción y marketing del grupo Oleícola Jaén. El impacto al sector, que exporta unas 60.000 toneladas a EE.UU., sería de unos 150 millones de euros. Una factura que dañaría gravemente y supone un freno a una industria que «ya está bastante tocada». Y es que los productores de aceite de oliva ya viven una situación peliaguda. Según explica el directivo de Oleícola Jaén, los costes de producción superan los ingresos. Este año el sector ha tenido una producción récord, lo que ha provocado que los precios hayan bajado mucho. Este año se espera que la producción sea también positiva, hasta acumular unas 2.000 millones de toneladas. «Si no cubres los costes puedes sobrevivir a duras penas, pero si sale una cosecha como la que se presagia habrá una saturación del mercado».

5. Casado tantea a Báñez y a Nadal para su equipo económico. Con las próximas elecciones en el horizonte, el PP está cerrando los últimos flecos para conformar su nuevo equipo para la nueva legislatura. El partido celebra este sábado una convención económica en Córdoba, en la que exhibirá músculo sobre la materia y para la que está tanteando a algunos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, apuntan fuentes conocedoras del proceso. Entre ellos se cuentan la exministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que quieren atraer para incorporarla a las listas al Congreso de los Diputados, una labor casi imposible porque la onubense ha rechazado formar parte del equipo de Casado en varias ocasiones y tampoco se unirá ahora, ya que prefiere no figurar como parlamentaria. De hecho, la exministra no irá a la convención de mañana en Córdoba, como tampoco lo harán otros primeros espadas económicos del Gobierno de Rajoy como los extitulares de Economía Luis de Guindos o Román Escolano, por razones personales. Salvo apoyos puntuales, Báñez tampoco hará campaña con el secretario del PP, Pablo Casado, ya que prefiere pasar página en el plano laboral.

6. Los argumentos que utilizó España para lograr el bronce de Orlando Ortega. Ese desconsuelo integral de Orlando Ortega unos minutos después de la final de 110 metros vallas –«no es justo, tío, me han robado la medalla»– se convirtió en gratificación, recompensa y felicidad para él por la tenacidad de la Federación Española de Atletismo, cuyo presidente Raúl Chapado no dejó la pieza y persiguió una rectificación con nuevos argumentos. En el segundo escrito de apelación ante la Federación Internacional (IAAF) la delegación española consiguió su propósito. Orlando Ortega, que fue quinto en la final después de ser obstaculizado por el jamaicano McLeod, recibió la medalla de bronce, que compartió con el francés Pascal Martinot-Lagarde, el tercer clasificado en la pista. «Ha sido una noche muy jodida», admitió Chapado, jefe de la expedición a Doha.