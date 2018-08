Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 31 de agosto

ABC

Actualizado: 31/08/2018 07:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El tesorero del fallido sindicato de trabajadoras sexuales cobra a mujeres por iniciarlas a la prostitución. El primer sindicato de trabajadoras sexuales que iba a hacer historia en España se llama OTRAS, Organización de Trabajadoras Sexuales. Su sede está en Barcelona y lo iba a presidir una mujer aunque el sindicato iba a ser estatal y estaba pensado para acoger trabajadores masculinos del sexo. «Estamos haciendo historia», dijo el jueves a ABC Concha Borrell, una de las impulsoras del sindicato. Pero lo hacía antes de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asegurara que «le habían colgado un gol» y anunciara su anulación. Borrell, que se perfilaba como presidenta del fallido sindicato, celebraba solo horas antes su satisfacción por «haber dado un importante paso hacia adelante para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del sexo después de muchos años de lucha».

2. «Viajar con el arma y rodeados de 1.500 argelinos no es lo más adecuado». Los agentes de la Policía Nacional que custodian a los inmigrantes ilegales que España deporta todas las semanas a Argelia vuelven a casa, pese a estar de servicio, en «clase turista». Los policías de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), sobre los que recae esta encomienda, no disponen de un espacio seguro habilitado dentro del ferry que les trae desde el país africano, junto a más de mil personas, hasta territorio nacional. Este hecho compromete la seguridad de los agentes, que con veinte horas de servicio a sus espaldas, no pueden acometer un viaje de vuelta de otras diez con las garantías suficientes. «Viajar con el arma en un barco, después de veinte horas de servicio y rodeados de 1.500 argelinos cuando estamos en alerta 4 antiterrorista no es lo mejor ni lo más recomendable», denuncian fuentes policiales a este diario

3. Así es el bufete belga que defenderá a Llarena por más de medio millón de euros. Un prestigioso bufete especializado en Derecho Internacional, Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, ha sido el elegido por el Ministerio de Justicia para defender los intereses de España y del juez Pablo Llarena ante la demanda interpuesta por Puigdemont en Bélgica. La ministra de Justicia sí ha hecho caso en esta ocasión a la Abogacía del Estado y ha aceptado su propuesta de contar con un despacho que fue elegido mejor firma del año en 2016. El entorno de Llarena ha acogido esta elección con satisfacción. Su socio Hackim Boularbah, quien presumiblemente asumirá personalmente el caso, es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Lieja, y está reconocido a nivel internacional como un especialista en litigios civiles y mercantiles.

4. El guiño fiscal de Sánchez a Podemos solo recaudará 400 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez empezó a negociar el apoyo de Podemos a sus Presupuestos para 2019 concediendo a la formación morada más gasto público en forma de reversión de recortes en servicios sociales. Ahora, cuando toca discutir cómo se pagará esa factura, los socialistas hacen un nuevo guiño ideológico al partido dirigido por Pablo Iglesias para lograr su respaldo. El Ejecutivo confirmó ayer que estudia elevar el IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros, medida con la que recaudaría 400 millones de euros. Ese importe no cubre, por ejemplo, la eliminación del copago farmacéutico, medida que negocian Hacienda y Podemos y que elevaría el gasto entre 450 y 500 millones.

5. El Gobierno aprueba hoy el decreto para exhumar a Franco. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el inicio del proceso administrativo para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Después de que el pasado domingo entrase en vigor el Decreto-Ley consolidado por el Gobierno que modifica la Ley de Memoria Histórica, se dispuso que en la basílica «sólo podrán yacer fallecidos durante la Guerra Civil», y no después, como sucede con los restos del dictador. A partir del decreto que saque adelante hoy el Gobierno, que designará un órgano instructor del caso, la familia contará con un plazo de quince días para personarse, y presentar alegaciones o decidir el destino de los restos de Franco, según declaró la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

6. El éxodo venezolano, filón para las mafias de tráfico humano. «¡Rescatadas!». Así comenzaba la semana pasada la información de un medio peruano sobre la redada policial que había permitido liberar a dieciocho mujeres venezolanas y una peruana de una presunta organización de tráfico de mujeres. Todas ellas se encontraban en un local, conocido como «Al Fondo Hay Sitio», ubicado en el balneario de Zorritos de Tumbes, localidad situada junto a la frontera con Ecuador, a la que en las últimas semanas han llegado miles de venezolanos huyendo de la crisis política y humanitaria que sufre su país. Según el medio peruano, «las mujeres rescatadas cayeron en manos de una presunta mafia y se convirtieron en víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual».