Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 3 de abril

1. Tras una llamada del Rey, Trump aprueba el envío de respiradores a España a pesar de la escasez en EE.UU.. El presidente de Estados Unidos ha revelado este jueves que ha autorizado la venta de respiradores a España, además de a Italia, para ayudar en el tratamiento de los enfermos de coronavirus, a pesar de que una ley de defensa nacional activada el 18 de marzo le permitía impedir esos envíos hasta que los hospitales estadounidenses hayan quedado completamente abastecidos. Trump y el Rey Felipe hablaron por teléfono el martes. «Podríamos haberlos impedido, podríamos haber parado esos pedidos, porque son pedidos muy grandes, por ejemplo a Italia, que hace tiempo compró respiradores y equipo de protección, y al final dejé que se les enviara. Podría haberlo parado con esa ley, pero hubiera dado problemas. Otro pedido de España, podría haberlo parado, pero dije que lo dejaran estar, que lo enviaran», dijo Donald Trump en su rueda de prensa diaria.

2. El mundo se enfrenta al grave dilema de saltarse pasos cruciales en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19. Numerosos laboratorios de todo el mundo luchan estos días en una carrera contra reloj por conseguir una vacuna con la que frenar la pandemia de coronavirus, que sigue infectando un país tras otro. Pero probar que una vacuna funciona de forma segura es algo que puede llegar a ser dolorosamente lento. En un artículo aparecido hace solo un par de días en « Science», se explica que en condiciones normales, los ensayos clinicos empiezan con un pequeño número de personas, que prueban la vacuna para comprobar sus posibles efectos secundarios y la forma en que responden los sistemas inmunes de quienes la reciben. Poco a poco, los voluntarios van aumentando y se acumulan en un gran estudio que termina, al fin, probando la eficacia del fármaco, un proceso que en el caso del nuevo virus llevará como mínimo un año.

3. Sánchez elude el deber de informar al Congreso sobre el efecto de las medidas. El Gobierno ha vuelto a demostrar que cuando pide colaboración, lealtad y unidad a los grupos parlamentarios no lo hace pensando en establecer una relación recíproca si no en una unilateral, que no ofrece siquiera el cumplimiento de las obligaciones que el propio decreto de estado de alarma le impone para con el Congreso. El pasado miércoles, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, remitió a la Cámara Baja una comunicación de doce páginas, a la que ha tenido acceso ABC, con la que pretendía cubrir el deber de informar sobre la «ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus Covid-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social».

4. El avión de la Comunidad de Madrid fleta 70 veces más de material que el del Gobierno central. El Gobierno, con el ministro socialista Salvador Illa a la cabeza, no encuentra el modo de disimular su falta de previsión ante la necesidad de material sanitario para repeler la crisis del coronavirus y las consecuencias de la pandemia en el sistema de salud; y tampoco su inoperancia a la hora de desenvolverse en el mercado chino, tildado como «un bazar persa» y cuyo Ejecutivo acaba de cambiar la ley para garantizar productos sanitarios con licencia, además de priorizar a los países que llegan con el dinero por adelantado. Sin ir más lejos, ayer aterrizó en Madrid un avión de Air Europa que traía de China 800 kilos de material comprado por el Ministerio de Sanidad. Según pudo saber ABC, la aeronave llegó semivacía, con un 16% de la carga posible, casi al mismo tiempo que aterrizaban otros aviones (incluido uno de la misma compañía) con cinco o más de toneladas de material sanitario

5. La crisis arrasa con 834.000 empleos en 14 días y deja tocado el turismo. Crisis sanitaria y crisis de empleo. Los efectos sobre el mercado laboral están siendo devastadores, históricos. El mes que estaba llamado a ser un pulmón para el sector turístico por las contrataciones temporales de Semana Santa, se ha convertido en una pesadilla para los hosteleros; se han perdido más de un 14% de los empleos, 181.148 para ser exactos. Sin medidas de choque será complicado recuperar la joya de la corona de la economía española, un 12% del PIB. Los datos de Seguridad Social reflejan con nitidez el número de afiliados diarios y cómo la pesadilla para el empleo comenzó el 12 de marzo, dos días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el estado de alarma en España.

6. El secreto del fútbol que resiste al coronavirus está en los números. Con el planeta paralizado por el coronavirus, las nuevas tecnologías permiten a los clubes seguir avanzando. No hay estadios que visitar, pero sí montañas de datos y vídeos que permiten que la persiana del fútbol no se baje del todo. «Los que nos dedicamos a esto tenemos la fortuna de que las tecnologías nos permiten hacer nuestro trabajo desde cualquier ordenador. Eso lo corrobora el visionado en directo, que ahora es imposible. Lo que estamos haciendo es confirmar la información que teníamos y aprovechar este tiempo para intentar ver otra cosa que en una semana normal no podríamos», cuenta Juanjo Lorenzo, jefe de scouting del Leganés.