Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 29 de marzo

1. El PSOE presionó para retrasar el informe de fiscalización tras el 28-A. El Pleno de Tribunal de Cuentas aprobó ayer por mayoría el Informe de fiscalización de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña durante el periodo 2011 a 2017 que supuso un dispendio de 421 millones de euros de dinero público con un único objetivo: la independencia de Cataluña, como ha adelantado en exclusiva ABC desde el pasado martes. El informe ha contado con el anuncio de la presentación de un voto particular de la consejera del PSOE, María Dolores Genaro, tras debatirse en el Pleno matizaciones que afectaban a partes sustanciales del informe. Según fuentes consultadas del Tribunal de Cuentas, «algunos consejeros habían trasladado inquietudes que obedecían más a directrices de la Generalitat sobre su ámbito competencial». Desde que se aprobó en las Cortes a finales de diciembre de 2017 por la comisión mixta del Congreso y el Senado, la elaboración del informe ha sufrido múltiples presiones. El trabajo de fiscalización estaba casi finalizado a mediados de septiembre de 2018, para presentarlo antes del inicio del juicio del «procés», «pero la ingente cantidad de alegaciones, así como la aportación de documentación de forma extemporánea por parte de la Generalitat ha dilatado su terminación varios meses».

2. Sánchez emula a Zapatero con una oferta de empleo récord en plena desaceleración. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará hoy la mayor oferta de empleo público en once años, más de 31.000 plazas, aunque no rebasará el hito de la de 2008 cuando se convocaron 35.895 plazas para la Administración del Estado justo antes del estallido de la crisis. Así lo señalan fuentes del Ejecutivo que precisan que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, también presentará un estudio que detecta las necesidades de empleo en la Administración a diez años vista, para así dejar sentadas las bases para las convocatorias de la próxima década. Todo ello, a escasas cuatro semanas de las elecciones generales y catorce días antes del inicio de la campaña electoral, toda una declaración de intenciones políticas, y curiosamente cuando el Ejecutivo sigue sin saber cuántos empleados públicos tiene la Administración, lo que complica cada año la convocatoria de nuevas plazas.

3. TVE incluyó a Cs en los debates de 2015 sin reunir los criterios que pide ahora a Vox. TVE ha rechazado incluir a Vox en los dos debates electorales que va a organizar ante los comicios del próximo 28 de abril, argumentando que la formación que preside Santiago Abascal no puede ser considerada grupo «significativo». Según la Junta Electoral Central (JEC), para que un partido pueda recibir esta estimación debe haber alcanzado un porcentaje de votos igual o superior al 5 por ciento en anteriores elecciones celebradas en el territorio. Dado que Vox solo superó esta cifra en Andalucía, la cadena pública solo le dará entrada en los debates que organice en esa región. Sin embargo, ante las elecciones generales de 2015, TVE organizó un debate electoral a nueve partidos al que invitó a todos los grupos con representación parlamentaria más Podemos y Ciudadanos, aún no presentes en el Congreso. En aquel momento la formación naranja no tenía aún la categoría de partido «significativo», según los criterios establecidos de la Junta Electoral ya que en las elecciones anteriores, las europeas del año 2014, Ciudadanos solo había alcanzado el 3,1 por ciento de los votos -Podemos sí había superado el 5 por ciento-.

4. Theresa May se juega hoy su futuro con una tercera votación sobre el Brexit. En una jugada demasiado arriesgada, Theresa May volverá a llevar su pacto hoy al Parlamento británico para tratar que los diputados británicos den, al fin, su visto bueno a una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea. Necesitaba la primera ministra algún tipo de treta para saltarse la advertencia del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, de que no podía presentar el mismo plan por tercera vez y lo que el Gobierno ha hecho es partir el acuerdo al que llegó May con Bruselas en dos partes. Sus señorías volverán a pronunciarse sobre este, en un debate especial con la votación final sobre las 15:30 hora española(14.30 GTM), pero lo harán solo sobre el Acuerdo de Retirada y no sobre la Declaración Política. Desde Downing Street se aferran a la carta de que si sus señorías dan el brazo a torcer se evitaría que Reino Unido se vea obligado a un Brexit sin acuerdo el 12 de abril y retrasaría la fecha de salida hasta el 22 de mayo. De hecho, la portavoz del Gobierno en el Parlamento, Andrea Leadsom, confirmaba que será la última oportunidad para poder lograr un retraso del Brexit y aprobar toda la legislación pendiente antes de las elecciones europeas –a celebrarse el próximo 26 de mayo–.

5. El sistema migratorio de EE.UU. está al borde del colapso. El sistema migratorio de EE.UU. ha llegado al borde del colapso, con la previsión de que este mes se supere la cifra de 100.000 «sin papeles» detenidos en la frontera, de los que 40.000 son menores de edad. «El punto de inflexión ha llegado esta semana a nuestras fronteras», denunció el miércoles durante una visita a Texas el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana, Kevin K. McAleenan. «Nos enfrentamos a una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza sin precedentes a lo largo de nuestra frontera suroeste». Desde hace más de una década no se llegaba a los 100.000 irregulares detenidos en un solo mes. El lunes pasado marcó un récord absoluto, con 4.100 detenciones en 24 horas. La inmensa mayoría son familias huidas de países de Centroamérica. Según las estimaciones del gobierno, la media es de 55.000 familias detenidas por entrar sin visado. Hace sólo dos años la media mensual era de 16.000 individuos. Los detenidos o son deportados o quedan libres en EE.UU. a espera de juicio. Unos 13.000, en buena parte menores, permanecen bajo custodia de las autoridades norteamericanas.

6. El Madrid le cierra la puerta a Neymar. Puede que estemos ante el mercado de fichajes más largo de la historia del Real Madrid. La inesperada y temprana eliminación de la Champions, unido a la no presencia en la final de Copa y la utopía de remontarle 12 puntos (más el gol average) al Barcelona en la Liga a falta de diez jornadas, han provocado que en el club blanco se centren desde marzo en la temporada venidera. Una prioridad que ha cogido aún más fuerza con el relevo de Solari y la llegada de Zidane. Tras una era prodigiosa de cuatro Champions en cinco años, tres de ellas de manera consecutivas (2016, 2017 y 2018), en el Real Madrid son conscientes que toca agitar el árbol. Y eso van a hacer. Habrá fichajes en toda las líneas. Un total de 5-6 contrataciones, que según consideran en el club son «pocas pero todas muy buenas». Militao y Rodrigo ya son dos de ellas, y en el horizonte emergen Hazard, Pogba, un mediocentro y un nueve. Como quimera, Mbappé. Por mucho ruido que hagan desde Francia, el Madrid no va a fichar a Kylian. Al menos este verano. Más adelante ya se verá. Y el que seguro que no va a venir a la capital de España es Neymar Jr.