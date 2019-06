Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 28 de junio

ABC Actualizado: 28/06/2019 08:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. La primera operación salida del verano se inicia hoy con 40 grados. Cada día del verano pasado se produjeron cuatro muertes en el asfalto. Es el dato que a toda costa quieren evitar los responsables del dispositivo especial de verano en la carretera, con el ministro del Interior y el director general de Tráfico a la cabeza. Por eso, ayer ambos, que calcularon en 90 millones los viajes que se producirán entre julio (43 millones) y agosto (los restantes 47 millones), antepusieron las medidas adicionales que «velarán» por la seguridad en las vías: 20 radares más, 9.100 agentes de la Guardia Civil (300 más que en 2018), drones, vehículos camuflados, doce helicópteros y 216 cámaras de alta definición. Sobre la iniciativa menos popular, Fernando Grande-Marlaska adelantó que a finales de año habrá 78 nuevos radares para vigilar, dijo, que «se cumplan las normas».

2. La continuidad de Segarra, amenazada tras fallar al Gobierno en el «procés». El actual mandato de la fiscal general del Estado, María José Segarra, tiene los días contados. Los mismos que se tarde en conformar el próximo Gobierno, que tendrá que proceder al nombramiento de un nuevo fiscal general, un puesto en el que podría continuar Segarra, pues lleva apenas un año al frente de este órgano, en concreto desde el 29 de junio de 2018. Si fuera designada de nuevo, Segarra estaría al frente de la Fiscalía cuatro años más, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una de cuyas últimas reformas reforzó la autonomía de este órgano mediante la limitación del mandato y la fijación de los motivos de cese del fiscal general, entre los que se incluye el fin del Gobierno que lo haya nombrado. Sin embargo, y pese a ser un perfil que goza del respeto y consideración de sus compañeros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez valora no contar con Segarra durante los próximos cuatro años.

3. Cargos socialistas alertan de los riesgos de unas nuevas elecciones pero no quieren ceder ante Iglesias. El PSOE está dispuesto a llevar su pulso hasta el final porque siguen convencidos de que Pablo Iglesias no puede volver a presentarse a una convocatoria electoral con el voto contrario a un candidato socialista como carta de presentación. La sensación que se transmite desde las filas socialistas es que el planteamiento actual es inamovible y es la última oferta de Sánchez: que Podemos tenga presencia en segundos niveles de la estructura del Gobierno pero no ocupando carteras ministeriales. En los cálculos de la dirección del partido se ven ya obligados a contemplar, no obstante, que el líder de Podemos finalmente no ceda por lo que el destino final sean las urnas.

4. Optimismo en el G-20 por una tregua a la guerra comercial entre EE.UU. y China. Bajo una lluvia persistente que durará todo el fin de semana, hoy comienza en Osaka una cumbre del G-20 que se prevé igual de tormentosa, pero en la que se vislumbra el cielo entre los nubarrones. Aguantando los chubascos que está dejando un tifón a su paso por el sur de Japón, los mandatarios de las veinte economías más poderosas del planeta se dan cita con una agenda política tan revuelta como la meteorológica. Con la amenaza de una nueva crisis por la guerra comercial que Estados Unidos y China libran desde hace más de un año, todos los ojos están puestos en la reunión que sus presidentes tendrán seguramente mañana, cuando concluye el encuentro del G-20.

5. La empresa pide ayuda al Rey por la reputación de Barcelona. El Rey Don Felipe visitó ayer Barcelona por tercera vez en lo que va de año, y por tercera vez se hizo evidente el contraste entre una clase política independentista instalada en la hostilidad, y una sociedad civil que reclamó al monarca ayuda precisamente para superar las consecuencias de los últimos años de tensión. Por la noche, el Rey participó en la entrega de premios de la Noche de la Logística, impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), un encuentro al que no acudió ni el presidente de la Generalitat ni ninguno de sus consejeros. El plante del gobierno catalán refleja el desprecio con el que el ejecutivo de Quim Torra trata todo aquello que no esté en el terreno del procesismo.

6. El Real Madrid hace caja con Kovacic. Óscar se fue al Leganés cedido por otro año más. Achraf continúa de préstamo en el Borussia Dortmund. Marcos Llorente, que será presentado oficialmente hoy por Enrique Cerezo, ha sido transferido al Atlético por 40 millones, 30 en pago directo y 10 en variables. Y Mateo Kovacic será en cuestión de minutos el siguiente jugador del Real Madrid en abandonar la plantilla blanca. El croata jugó la temporada pasada cedido en el Chelsea y espera consumar en las próximas horas el traspaso al club londinense, que abonará 45 millones. El Real Madrid pagó al Inter 30 millones por Mateo hace cuatro años. El equipo inglés ha sido sancionado por la FIFA y no puede fichar futbolistas a partir del 1 de julio, pero sí puede hacerse con los servicios del centrocampista croata al tenerlo inscrito en la Federación Inglesa.