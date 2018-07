Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 27 de julio

1. La oleada de pateras asfixia a Policía y Guardia Civil: «Todos los días es así. No paran de llegar». Es como un dolor en el pecho, no demasiado molesto al principio, al que no se le presta atención cuando aparece. «No es nada», se suele decir. «Es normal, ha estado siempre ahí». Pero un día, esa leve molestia, asfixia e impide respirar bien. Al día siguiente la cosa no mejora. Al tercero tampoco, ni al cuarto... y cada vez más fuerte. Algo así ocurre estos días, sirva el ejemplo, en el litoral gaditano, una zona acostumbrada a recibir inmigrantes pero que ahora está desbordada al haberse recrudecido un problema que siempre ha estado ahí. Municipios como Algeciras, Barbate o Tarifa no pueden recibir más náufragos, pero todos los días llegan más. Y como mínimo son 250. El ritmo no afloja y la situación también afecta a la Policía Nacional y Guardia Civil igualmente ahogadas por la crisis migratoria. «Todos los días es así. No paran de llegar», comenta resignado un agente de la Benemérita nada más bajarse del todoterreno en el puerto de Tarifa.

2. Sánchez pugna con Podemos para evitar su primera gran derrota: «Habrá Presupuestos con esta senda de déficit o con la anterior». Día clave para el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Con la sombra de un precipitado adelanto electoral encima de la mesa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta su primera prueba de fuego. El pleno del Congreso de los Diputados se reúne de forma extraordinaria esta mañana para dos asuntos vitales para Sánchez. Un fracaso en alguno de los dos dejaría muy tocado el afán de estabilidad y largo plazo que pretende. A las 11.30 de la mañana arranca la octava y definitiva votación para que el Gobierno logre el cambio de mando en RTVE. Tras el fracaso del proyecto para repartirse el consejo de administración con Podemos, el Real Decreto del Gobierno contemplaba la figura del administrador único. El Ejecutivo eligió a Rosa María Mateo para el puesto.

3. Sánchez justifica el uso del Falcon: «Lo que me han dicho es que lo decide el departamento de seguridad». Preocupado por la polémica del uso del avión oficial para acudir el pasado fin de semana al festival de Benicassim ha preguntado cómo suele desplazarse el presidente del Gobierno. La respuesta que obtuvo le permitió tachar el caso como "artificial" y atacar a PP y Ciudadanos por alentarla. Preguntado por esta cuestión durante su rueda de prensa con el presidente francés, Emmanuelle Macron, Sánchez se ha expresado en esos términos: "He preguntado después de esta polémica, diría que artificial, cómo se desplaza el presidente del Gobierno. Y lo que me han dicho es que lo decide el departamento de seguridad de Moncloa. He preguntado y eso es lo que me han dicho".

4. El Gobierno aprueba hoy la mayor oferta de empleo público desde 2008.El empleo público vuelve con fuerza a través de la mayor oferta de empleo público desde 2008. El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros el decreto para sacar más de 19.000 plazas en la Administración General del Estado (AGE) en lo que supondrá la primera vez que se cree empleo neto desde 2010. CC.OO, CSIF y UGT firmaron esta oferta el pasado lunes con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. CC.OO. calcula que la generación de empleo será de cerca de 3.000 efectivos en este ámbito.La oferta extraordinaria para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de para el personal docente no universitario, ya se aprobó en abril.

5. El eclipse lunar más largo del siglo. La luna se teñirá de un color rojo intenso y dará lugar al eclipse lunar más largo del siglo XXI. Durará 102 minutos y se podrá observar el próximo 27 de julio. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC, en el archipiélago español en el Atlántico) lo transmitirá en directo desde Namibia a través del canal sky-live.tv. Solamente desde Islas Baleares y la mitad oriental de la Península podrá observarse la luna antes de la fase total. En Madrid podrá verse a las 21.28 horas; en La Coruña a las 21.56 horas y en Barcelona a las 21.07 horas.

6. El fraude menguante de Cristiano Ronaldo. Por encima de cualquier desavenencia con la directiva o de no sentirse lo suficientemente querido por la afición, la razón principal por la que Cristiano Ronaldo decidió cambiar de rumbo y fichar por la Juventus ha sido su pleito con la Hacienda española. Un litigio que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el futbolista y para su entorno, y que paradójicamente concluyó ayer cuando el Balón de Oro ya no milita en un equipo español ni tiene previsto regresar a nuestro país a no ser para jugar algún partido de fútbol. La Agencia Tributaria ha avalado el acuerdo al que habían llegado la Abogacía del Estado y la Fiscalía y que consiste básicamente en que Cristiano se declara culpable de cuatro delitos de fraude fiscal, acepta pagar 19 millones de euros y una pena de dos años de prisión, justo el límite para no tener que entrar en la cárcel.