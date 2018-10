Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 26 de octubre

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. El socialista Tezanos premia a su partido en el CIS pese a la ola de escándalos que afectaron al Gobierno. El dirigente socialista que Pedro Sánchez puso al frente del CIS, José Félix Tezanos, publicó ayer su segundo barómetro, en el que su partido sale claramente reforzado, a pesar de la ola de escándalos que le han afectado en apenas un mes. El CIS de Tezanos, realizado del 1 al 9 de octubre, premia al PSOE con más estimación de voto que en septiembre, y lo sitúa ya 13,4 puntos por delante del PP de Casado, al que hunde en la tercera posición, muy cerca del cuarto, Unidos Podemos. Tezanos, que dejó formalmente sus cargos en la Ejecutiva del PSOE en julio, revolucionó el mes pasado el CIS, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Presidencia. Su método de «cocina» bonificó al PSOE, que entonces cayó más de cinco puntos en intención directa de voto, y sin embargo subió en el resultado final.

2. El Gobierno subirá la base máxima de cotización entre un 10 y un 12% en 2019. El Gobierno está dispuesto a sacar recursos para pagar las pensiones de debajo de las piedras. Es el objetivo que persigue la subida de las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%. Unos planes que desveló ayer la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) después de que el Gobierno le comunicara en detalle los ingresos que tiene previsto obtener en 2019. Este anuncio a la Airef implica que el Ejecutivo hará recaer parte de las subidas fiscales en los impuestos al empleo que pagan la empresas, hoy 6,6 puntos porcentuales mayores que la media de la UE. Las cotizaciones sociales representan hoy en España el 24% del total de impuestos a las empresas frente al 17% que supone en Alemania o el 10% en Irlanda, lo que hace de la subida que viene un nuevo obstáculo para la actividad en un momento en el que los principales indicadores avisan ya de una desaceleración económica.

3. Manuela Carmena tumba un contrato irregular de su sobrino en el Club de Campo Villa de Madrid. Los abonados del Club de Campo Villa de Madrid (cerca de 33.000) –que pagan anualmente 800 euros por adulto y 400 por menor– no saben si van a poder comer y beber en la instalación tras cancelarse el último contrato de hostelería adjudicado al detectarse irregularidades en su tramitación. La Secretaría General Técnica y la Subdirección General de Gestión Económica y Contratación de Cultura y Deportes –área que dirige la alcaldesa, Manuela Carmena– han declarado nulo de pleno derecho los actos preparatorios y la entrega del contrato denominado «concesión de la gestión y desarrollo de los servicios de hostelería en la cafetería del picadero, bar de pádel y chalet de tiro/hockey» a la empresa Brandelicious. El motivo: se ha hecho mal. Desde estos departamentos han elevado un duro informe de 13 páginas al Club de Campo, institución cuyo máximo responsable es Luis Cueto, el sobrino político de la regidora y quien preside el consejo de administración. Según el documento, fechado a 22 de octubre, y al que ha tenido acceso ABC, el Club de Campo no ha atendido a las instrucciones de contratación para sacar a concurso correctamente estos servicios.

4. Hoy llega el frío invernal, con nieve y extraordinaria caída de los termómetros. Un frente frío muy activo recorrerá la Península de noroeste a sureste a partir de mañana y dejará a su paso chubascos casi generalizados, que serán de nieve a partir de 700 metros durante el fin de semana y desplomarán de forma drástica las temperaturas, hasta 10 grados en el caso de las mínimas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que el aire polar ártico que penetrará en la Península desplazará la masa cálida que ha caracterizado el ambiente de las últimas semanas y provocará una notable, e incluso extraordinaria, caída de los termómetros. Mañana, las temperaturas máximas no superarán los 16 grados en Ávila, Oviedo y Palencia o los 17 en Madrid, Burgos, Ciudad Real, Segovia, Valladolid y Vitoria, y las mínimas bajarán hasta los 3 grados en Vitoria y hasta los 5 en Burgos, Palencia y Pamplona.

5. Los ataques con paquetes bomba acaban en batalla política en Estados Unidos. Cuando el miércoles empezaron a detectarse paquetes con explosivos caseros destinados a figuras importantes del partido demócrata o enemigos de Donald Trump y de sus aliados, las autoridades advirtieron de que era muy probable que aparecieran más. No se equivocaron: durante el día de ayer, se localizaron otros tres paquetes bomba. Dos enviados a Joe Biden, vicepresidente con Barack Obama entre 2008 y 2016, y uno más aparecido en la productora del actor Robert de Niro, un crítico frecuente de las políticas de Trump y que ha mantenido un reciente altercado dialéctico con el presidente. El número de paquetes bomba localizados se eleva así a diez, al cierre de esta edición. Los destinatarios que se habían conocido anteriormente eran Barack Obama, primer presidente negro de EE.UU. y gran figura del partido demócrata; Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y contrincante de Trump en las presidenciales de 2016; Eric Holder, ex fiscal general con Obama; John Brennan, ex director de la CIA y crítico con el presidente; Maxine Waters, congresista demócrata, que se ha enzarzado en frecuentes disputas con Trump (recibió dos paquetes) y George Soros, el multimillonario al que sectores de la derecha estadounidense acusan de financiar causas globalistas y de izquierdas.

6. Hallada una nueva especie de Archaeopteryx, el primer ave de la Tierra. Un equipo internacional de investigadores ha descubierto una nueva especie de la famosa primera ave de la Tierra, Archaeopteryx, que respalda su condición de fósil de transición entre aves y dinosaurios. El nuevo ejemplar, denominado Archaeopteryx albersdoerferi, es 400.000 años más joven que cualquiera de los otros once encontrados hasta ahora, volaba mejor y compartía más características con las aves modernas. Según explican los autores en la revista «Historical Biology», el hallazgo sirve para demostrar de manera concluyente que Archaeopteryx es un antecedente de ave primitiva, cuestión que negaron algunos estudios anteriores, y un intermediario evolutivo entre las aves y los dinosaurios con dientes y dedos con garras.