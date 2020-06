Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 26 de junio

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. España, puerta de entrada al Covid: La inmigración sin controles y el coladero de Barajas agravan la infección. La inmigración, a través de pateras que no pasan controles gubernativos, y las condiciones sanitarias en las que se encuentran algunos centros y en suelo español, además de las tradicionales puertas de entrada al país, como los aeropuertos, se han convertido en un semillero de expansión del virus. Actualmente, preocupan varios brotes, aunque la Organización Mundial de la Salud(OMS) felicitó precisamente ayer a países como España, Polonia o Israel la vigilancia que están manteniendo respecto a los casos importados y sus logros respecto a los «brotes que siguen siendo peligrosos». Los focos que preocupan más ahora son los de un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, con 89 positivos; y otro en Navalmoral de la Mata (en Cáceres).

2. Villarejo maniobra para apartar a los fiscales de Tándem por vínculos con Podemos. El comisario jubilado e imputado en el caso Tándem José Manuel Villarejo pretende que los fiscales que le investigan en la Audiencia Nacional sean apartados de todo el procedimiento al entender que si se demuestran sus vínculos con Podemos y que facilitaron a esta formación datos de la investigación sobre la tarjeta del móvil de Dina Bousselham –la asistente de Pablo Iglesias– quedarían invalidados para todas las piezas en las que la formación morada está personada, más de una veintena. A juicio de su defensa, se trata de unos «hechos gravísimos» por los que hay que depurar responsabilidades, una tesis a la que se van a sumar otros de los imputados en la causa, según ha podido saber ABC.

3. Antonio Garamendi alerta sobre la futura Ley del teletrabajo: «Una buena herramienta si no nos la comprimen». El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha lanzado desde los micrófonos de COPE una advertencia sobre la futura regulación del teletrabajo, que ya última el Gobierno y sobre cuyo anteproyecto dijo no tener ni idea: «Una buena herramienta si no nos la comprimen y si no la destrozan». En este sentido, ha añadido que «como hagan eso, el problema es que habrá menos empleo en España». «Si se pretenden meter rigideces desde el punto de vista de costes y accidente laboral, en vez de utilizar el teletrabajo como arma potente, porque lo es, yo creo que sería un error», ha añadido. En este sentido, el presidente de la patronal, que ha asegurado desconocer el proyecto legislativo que prepara Trabajo, ha destacado que debido al confinamiento todas las empresas han aprendido «muchísimo» acerca del teletrabajo.

4. Feijóo anima a «votar sin miedo» por un «presidente limpio que no salga de los despachos». Alberto Núñez Feijóo inició la pasada medianoche oficialmente en La Coruña su carrera hacia un cuarto mandato al frente de la Xunta pidiendo a los gallegos que acudan «masivamente» a depositar sus votos «en las urnas», «que vayáis a votar sin miedo», porque «se puede votar con total tranquilidad y normalidad»; votar «libremente» al presidente de la Comunidad, un presidente «que salga de las urnas, limpio, que salga limpiamente de las urnas y no de los despachos», ha proclamado. Y en clave interna, para que nadie se confíe ante la coincidencia de los sondeos en que el candidato a al reelección tiene al alcance de la mano una nueva mayoría absoluta, ha advertido de que «no hay nada ganado, nada conseguido, nada está finalizado, todo está por empezar».

5. Trump hace campaña por el presidente polaco conservador Duda. La decisión siembra cizaña en Centroeuropa y Donald Trump lo sabe. Estados Unidos trasladará tropas estacionadas en Alemania desde la II Guerra Mundial a Polonia, según ha anunciado tras recibir en la Casa Blanca al presidente polaco, Andrzej Duda, a sólo cuatro días de las elecciones presidenciales en ese país en las que se presenta por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS). Los efectivos estadounidenses en las bases alemanas pasarán de un máximo de 52.000 a 25.000. Los polacos «nos han preguntado si íbamos a enviar soldados adicionales (...) Vamos a salir probablemente de Alemania para ir a Polonia», ha dicho ante la prensa a la salida del Despacho Oval, «vamos a reducir nuestras fuerzas en Alemania. Algunas regresarán a casa y otras irán a otros lugares, pero Polonia será uno de esos lugares en Europa».

6. El Liverpool, campeón de la Premier League 30 años después. «Hemos esperado mucho tiempo para esto, hemos trabajado duro durante los últimos años como equipo y como club... Esto es lo que habíamos soñado», declaraba el miércoles Trent Alexander-Arnold, aún con cautela pero con la ilusión de quien acariciaba ya la gloria. No en vano, en estos últimos treinta años, el Liverpool ha ganado dos Ligas de Campeones, pero no ha sido capaz de vencer en el torneo doméstico. Se trata de un título muy deseado para los «reds», pues no lo conseguían desde hace 30 años. Todo dependía del Chelsea-Manchester City de ayer. Para proclamarse campeones, el equipo londinense debía impedir la victoria del conjunto de Guardiola. El duelo de Stamford Bridge terminó con victoria local (2-1). Matemáticamente, el título viaja a Liverpool.