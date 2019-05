Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 24 de mayo

ABC Actualizado: 24/05/2019 07:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Ana Pastor ve innecesario el informe para suspender a los presos: «La ley es clarísima». La expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor cargó ayer contra la decisión de la Mesa de la Cámara Baja y afirmó que «la ley es clarísima» en lo referente a la suspensión de los diputados en prisión preventiva. Tanto el artículo 21 del Reglamento del Congreso como el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sostienen que los parlamentarios en prisión preventiva deben ser suspendidos mientras dure su situación. El Tribunal Supremo reiteró ayer que no cabe suplicatorio para evitar hacer efectiva la suspensión, como ya sostuvo el pasado 14 de mayo, y trasladó al Congreso que es esta institución la que debe suspender a los diputados. Aun así, la sucesora de Pastor, la socialista Meritxell Batet, quiere más «seguridad jurídica». Según explicó Pastor tras las más de tres horas que duró la reunión de la Mesa del Congreso, esto es a todas luces innecesario. «Los informes se solicitan cuando hay dudas jurídicas», despachó, antes de sentenciar que en este caso era «clarísima» tanto la aplicación del Reglamento de la Cámara como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Podemos reclama a Sánchez el control de la Seguridad Social. La celeridad con la que el Gobierno y Podemos se han puesto de acuerdo para repartirse la Mesa del Congreso parece haber dejado claro a la formación morada que tomará las riendas de uno o varios ministerios en el próximo Gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias tiene sus preferencias y en un lugar destacado está el Ministerio de Trabajo, un departamento que controla casi la mitad del Presupuesto. Solo las pensiones se llevan el 75% del gasto social del Estado y si se tienen en cuenta las prestaciones por desempleo el porcentaje asciende al 80%. Es, por tanto, un ministerio amable, al que sacar rédito electoral con posibles «guiños» a más de 9 millones de pensionistas. Fuentes consultadas por ABC aseguran que Pablo Iglesias habría pedido ya a Sánchez el control del ministerio que ahora dirige Magdalena Valerio. Esta sería la primera opción, pero si no prosperara Podemos ya ha puesto sobre la mesa la opción de gestionar solo la secretaría de Estado de la Seguridad Social, la encargada de dirigir la caja única, más de nueve millones de pensiones y un presupuesto superior a 154.000 millones de euros con los que esta formación podría exhibir su músculo más social.

3. Temor en Bruselas a la dimisión de Theresa May y a un Brexit «duro». Mientras el desorden político se agrava en el Reino Unido, con rumores sobre la inminente dimisión de la primera ministra Theresa May, la Comisión Europea se ha apresurado a advertir que un cambio de liderazgo en Londres no llevará consigo una renegociación del Tratado de Retirada ya cerrado. La situación lleva cada vez más claramente hacia una salida sin acuerdo cuando termine la última prórroga el 1 de noviembre, a no ser que los británicos decidiesen en el último momento revocar la aplicación del artículo 50 y anulasen el proceso, que es la única opción unilateral que tienen para evitar esa desconexión traumática. Ayer fue difícil seguir el orden de los acontecimientos -ciertos o supuestos- en la política londinense hasta el punto de que ya no se puede saber si aún mantiene sus intenciones de volver a someter a voto en la Cámara de los Comunes su enésima formulación sobre el acuerdo de divorcio con la UE y que contenía la posibilidad de que se llegase a organizar un segundo referéndum. Esto último ha levantado una ola de indignación entre los sectores más partidarios del Brexit en las filas del Partido Conservador.

4. EE.UU. le imputa a Assange 17 delitos con una pena de hasta 170 años de cárcel. Julian Assange ha sido imputado por 17 delitos por vulneración de la legislación contra el espionaje en Estados Unidos. La fiscalía, que representa al gobierno federal ante la corte de justicia, acusa al fundador de Wikileaks, de 47 años, de incitar a un soldado a que sustrajera información clasificada sobre el ejército y la diplomacia norteamericana con la intención de «provocar daño a EE.UU. o beneficiar a una nación extranjera», según el auto hecho público ayer. Cada uno de los 17 delitos de vulneración de la ley contra el espionaje conlleva hasta 10 años de prisión, aunque la fiscalía aún no ha pedido condena. Assange ya había sido imputado el 6 de marzo por un delito de revelación de secretos que conlleva una pena máxima de cinco años y por el que el gobierno de EE.UU. ha pedido su extradición a Reino Unido. Este nuevo caso es mucho más ambicioso y complejo, porque la acusación puede entrar en conflicto con el derecho a la información.

5. El partido de Llamazares y el juez Garzón lleva en una de sus listas a un condenado por violencia de género. La coalición electoral Contigo Por Las Rozas Sí Se Puede Actúa Los Verdes lleva en sus listas para la localidad a un condenado por violencia de género. José Manuel Yáñez Rodríguez, exjefe de gabinete de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y en el puesto número 9 de la papeleta, cuenta con una sentencia en su contra, de septiembre de 2017, por acosar a su expareja, la periodista Mari Pau Domínguez. La formación con la que concurre para el 26-M surge de una alianza entre un partido local y el liderado a nivel nacional por Gaspar Llamazares y el juez Baltasar Garzón. Como informó ABC, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid dictó sobre Yáñez una orden de alejamiento de 500 metros de su expareja, además de la prohibición de comunicarse con ella durante dos años. Los hechos remiten a marzo de ese año, cuando el delincuente amenazó e insultó a la mujer en la puerta de su casa, en estado de embriaguez. El juez, que también valoró los comentarios que profirió a su víctima en las redes sociales, decretó que se produjo un «acoso constante» que «alteró gravemente el desarrollo de la vida» de Domínguez.

6. Bale piensa dar guerra y seguir aunque no vaya a jugar. Bale piensa dar guerra. Quiere quedarse en el Real Madrid y cobrar los tres años de contrato que le quedan. Vino al club hace seis años tras declararse en huelga ante Daniel Levy, presidente del Tottenham, y ahora se ha marchado a Cardiff sin jugar los tres últimos partidos como si nada hubiera cambiado en su vida. Su s últimos instantes de fútbol con el conjunto blanco, aciagos, los disputó en Vallecas, el 28 de abril, donde Zidane echó una bronca a sus pupilos por falta de actitud. Descartado en los encuentros frente al Villarreal y la Real Sociedad, fue convocado en la última jornada de Liga, ante el Betis, porque había media docena de bajas, pero Zidane tenía pensado no darle cancha. Los últimos segundos de Bale en el Bernabéu los vivió el 24 de abril, frente al Athletic, cuando el entrenador le concedió veinte minutos. El responsable deportivo de la plantilla espera que sean los de su despedida. Bale se resiste. Tiene contrato en vigor hasta junio de 2022 y desea cumplirlo.