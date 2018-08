Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 24 de agosto

1. El decretazo para desenterrar a Franco abre la puerta a reclamar nuevas exhumaciones. «En breve», dijo en junio el presidente del Gobierno. Y se cumplió. El Consejo de Ministros aprueba previsiblemente hoy un decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y cumplir el principal objetivo de Pedro Sánchez: activar el proceso de exhumación de los restos Franco. La norma debe pasar antes por el Congreso de los Diputados aunque el Ejecutivo sabe que pisa tierra firme. El grupo parlamenario socialista ya sacó adelante en mayo de 2017 una proposición no de Ley que instó al Gobierno de Mariano Rajoy a trasladar al dictador y al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. Se espera, por ello, que en septiembre, con el inicio del curso parlamentario, la Cámara Baja avale la medida sin complicaciones. «La fórmula más adecuada es un decreto ley que modifique puntualmente la Ley de Memoria Histórica para evitar que las demandas judiciales paralicen la medida», admitió el martes el titular de Cultura, José Guirao.

2. El Gobierno pretende crear un registro para perseguir pisos vacíos. El «giro social» anunciado por el Gobierno en materia de vivienda ha puesto el foco sobre los pisos vacíos. El Ejecutivo pretende crear, a la vuelta del verano, un registro que permita monitorizar estos inmuebles para posteriormente fomentar su salida al mercado mediante una serie de medidas regulatorias y fiscales. Según confirman desde el Ministerio de Fomento, el Gobierno está manteniendo «un diálogo fluido» con las comunidades para confeccionar este listado. Hay que tener en cuenta que por el momento no existen cifras oficiales fidedignas sobre el número de pisos sin ocupar que existen en España. El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza una aproximación con un censo que se publica cada diez años -el último, de 2011, daba la cifra de 3,44 millones de inmuebles desocupados-, pero este se basa en aspectos poco fiables, como es el consumo de energía de una vivienda.

3. La Generalitat no solicitó el permiso al volver a abrir las «embajadas» tras la suspensión del 155. Con la suspensión de la aplicación del artículo 155 tras el retorno del independentismo al Palau de la Generalitat, una de las primera medidas que adoptó con toda la carga simbólica el nuevo Ejecutivo de Quim Torra fue la reapertura de las «embajadas» que la intervención de la administración había precisamente clausurado por considerarlas un foco de propagación del secesionismo. Al respecto, el Ministerio de Exteriores informó ayer que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la apertura de las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia, al considerar que el Gobierno catalán no cumplió la regulación prevista en la ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado. En concreto, detalla el ministerio, la Generalitat no cumplió con la obligación de comunicar al Gobierno la creación de delegaciones en el extranjero que tienen las comunidades.

4. La administración Trump quiere usar fondos federales para armar a los profesores. Kim es profesora de matemáticas en un instituto de Virginia, el estado en el que se encuentra la sede de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés). Profesora y madre de una alumna. Tiene formación militar, así que sabe cómo manejar armas automáticas como las utilizadas en algunas de las grandes masacres de la historia del país, también pistolas como las que se usaron en el peor tiroteo masivo en una universidad de Estados Unidos, el de Virginia Tech (33 muertos en abril de 2007), en el mismo estado en el que ella trabaja. Sin embargo, llevar armas en clase no entra en sus planes. «Yo estoy aquí como profesora, esa es la profesión que he elegido. Protegería a mis estudiantes pero, aunque sepa cómo disparar un arma, porque he sido entrenada para ello, no es ese el papel que me gustaría asumir en este entorno», asegura a ABC.

5. Londres se prepara para un Brexit radical y sin acuerdo con la UE. El Gobierno británico hizo público ayer un informe con las primeras indicaciones para que las empresas y ciudadanos se preparen ante la eventualidad de una salida sin acuerdo de la UE. Las medidas pretenden ser «prácticas y proporcionadas», según el ministro para el Brexit, Dominic Raab, aunque incluyen también advertencias sobre algunos de los efectos claramente negativos que inevitablemente se producirán en la vida cotidiana de los ciudadanos británicos. Se anticipan, por ejemplo, problemas con las tarjetas de crédito o con los productos de importación y muchas otras cosas que complicarán la vida de las personas y las empresas. La sensación empieza a ser tan inquietante para algunos que el ministro tuvo que desmentir que hubiera planes para desplegar el ejército para distribuir comida ante la posibilidad de que se produjesen episodios de penurias de ciertos productos.

6. Crece el negocio de las casas de apuestas: el juego cerca a los barrios más pobres. La ecuación es sencilla. El comercio tradicional se agota a marchas forzadas en los distritos más humildes de Madrid. El relevo generacional no quiere –o no puede– asumir el negocio familiar. Los cierres de bares, zapaterías, tiendas de moda o alimentación se repiten tras décadas de funcionamiento. Según sus características, los locales que quedan vacíos entran o no en el círculo inmobiliario en el que las altas rentas crean cortapisas a proyectos de pequeños o medianos emprendedores. En lugar de comercio de barrio, las franquicias «en el mejor de los casos» o los negocios de «compro oro» y las casas de apuestas copan los mejores espacios. Así explica Antonio Ortiz, presidente de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos, el proceso de lo que para él supone una degradación paulatina de calles como Bravo Murillo. Hasta no hace mucho, era uno de los ejes comerciales más importantes de Madrid; ahora presenta un «caldo de cultivo» de una problemática social «más que evidente»