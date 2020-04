Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 24 de abril

ABC Actualizado: 24/04/2020 07:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. ¿Cuántos muertos hay más allá de las cifras oficiales de coronavirus? La cifra oficial del Ministerio de Sanidad de muertos por coronavirus no cubre el exceso de defunciones durante la pandemia. Entre el 16 de marzo y el 21 de abril hubo cerca de 27.500 muertes más de las habituales entre esas fechas. En este periodo, 21.645 de los decesos están atribuidos al Covid-19. Hay, por tanto, un exceso de seis mil muertes que otros años no se producen pero que no están atribuidas al coronavirus. En España, entre el 16 de marzo y el 21 de abril de 2020, murieron 68.666 personas de todas las causas. Lo normal es que entre estas dos fechas hubieran muerto 41.076 personas. Ha habido, por tanto, un 67% de muertes más de las esperadas, según los datos del Sistema de Monitorización de Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

2. Sánchez ignora al Consejo de Estado pese a la declaración de estado de alarma. A pesar de la excepcionalidad de la situación que mantiene a los españoles confinados en sus domicilios desde hace más de un mes y de las dudas jurídicas que está planteando la posible extralimitación en la suspensión de derechos, el Ejecutivo no se ha dirigido al Consejo de Estado para conocer la opinión de este órgano consultivo, según ha podido saber ABC de fuentes del propio Consejo. El artículo 21 de la ley orgánica que regula este órgano menciona los asuntos en los que el Pleno deberá ser consultado. Así, y junto con los anteproyectos de reforma constitucional o los que se han de dictar en ejecución de tratados internacionales, entre otros, se mencionan los «asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión».

3. El sector turístico responde: ¿cómo serán las vacaciones? ¿qué hace el Gobierno? El sector turístico se enfrenta al problema más grave de la era del turismo de masas. Y esa sensación de tiempos muy duros con una salida incierta se refleja estos días en cualquier conversación con grandes o pequeños empresarios. El pasado miércoles, durante un seminario on line organizado por Thinking Heads en el que participaban Kike Sarasola, Gabriel Escarrer y Gloria Guevara, aludieron de forma insistente a la necesidad de conseguir una confianza sanitaria en los viajeros, de instaurar protocoles globales fiables y de reclamar el apoyo de los gobiernos (escaso, en España, en su opinión). En este artículo recogemos sus principales opiniones y propuestas sobre la magnitud de la pandemia en el turismo, sobre qué están haciendo unos y otros en estos momentos y sobre las inminentes vacaciones, entre otras cosas.

4. El milagro irlandés pone en evidencia la mala gestión de sus vecinos británicos. Pese a ser vecinos, e incluso compartir una isla, Reino Unido y la República de Irlanda se han enfrentado a la pandemia del coronavirus con una estrategia diferente y unos resultados también muy distintos. Mientras que Reino Unido está ahora mismo sufriendo el pico de la epidemia entre fuertes críticas a la gestión del Gobierno, sobre todo debido a la escasez de equipo de protección para el personal sanitario y de falta de test, Irlanda vive su propio milagro en medio de la tragedia, con un bajo número de fallecidos -no llegan aún a 800- en comparación con sus vecinos, que alcanzaron ayer la dramática cifra de 18.738 muertes en los hospitales desde el inicio del brote.

5. ABC destapa el negocio ilegal de alquiler de pisos turísticos en Madrid en plena pandemia. Como ovejas descarriadas, todavía hay propietarios de pisos turísticos que siguen ofreciendo sus viviendas en la capital. Bien por necesidad, bien por impasibilidad ante la pandemia, lo cierto es que estos domicilios continúan abiertos para aquellos que no teman desafiar las restricciones impuestas por el Covid-19. «¿Para cuándo lo quieres?», contesta, por teléfono, un arrendador. Exhibe cuatro apartamentos turísticos, en pleno corazón de la capital, en Milanuncios, donde abundan ofertas de este tipo, algunas, actualizadas en las últimas horas. «Tengo dos disponibles este fin de semana; uno pequeño, por 30 euros al día, y otro grande, por 40 euros», informa. El patógeno no parece ser más que una molestia mientras continúa con su actividad: «Tal y como está la situación por el estado de alarma, los precios están al 50 por ciento», aclara.

6. Los cinco agujeros negros para el regreso de la Liga. La Liga ha planificado el regreso a los entrenamientos y a la competición cuando el comité científico lo autorice, pero existen cinco tendones de Aquiles en esta lucha contra el virus. Los futbolistas tienen miedo a jugar porque significará un contacto con sus compañeros en el vestuario, en los entrenamientos, en los autobuses, en los trenes y en los aviones, un temor que se duplicará con los rivales y con los árbitros en los partidos. Una preocupación que se triplicará porque implicará una relación diaria con cincuenta profesionales de cada club.