Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 23 de noviembre

ABC

1. Malestar en la bancada socialista por el retraso de Sánchez en rechazar los insultos de ERC. El mensaje que el miércoles envió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para condenar el espectáculo de ERC en el Pleno del Congreso no dejó contenta a toda su bancada . El sector más crítico con la dirección socialista actual expresaba ayer su malestar por las casi cuatro horas que el jefe del Ejecutivo tardó en reaccionar. Sánchez no estaba en el Congreso cuando sucedieron los hechos pero según fuentes socialistas «se enteró rápidamente». Sin embargo, tardó tanto en enviar el mensaje que cuando lo hizo casi toda su bancada había condenado ya la actitud de ERC a través de las redes sociales. «Llevábamos toda la mañana condenando lo que había pasado. Lo que no entendíamos es que no dijera nada», censura un diputado del sector más crítico. Pero no solo resquemó la tardía y equidistante respuesta de Sánchez. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, también fue objeto de críticas por su tibieza al referirse el miércoles al altercado. «Los debates siempre son duros en la cámara y lo que tenemos que llegar a acuerdos», expresó Lastra, que rebajó la gravedad de los sucedido en el hemiciclo y relató que no vio ningún escupitajo pero sí «un además de escupir». Unas palabras que censuraron los diputados del PSOE más conservadores.

2. España culpa a May y al equipo negociador de marginar a España. Buenas noticias, la Unión Europea y el Reino Unido dijeron ayer haber llegado a un acuerdo sobre la declaración política que regulará sus relaciones futuras. Malas noticias, esa declaración no sirve ni para contentar a los distintas facciones en Londres ni mucho menos para tranquilizar las inquietudes españolas sobre la cuestión gibraltareña. Es más, esas preocupaciones se convirtieron desde Madrid en acusaciones de deslealtad contra el equipo negociador de la Comisión. El Consejo Europeo extraordinario convocado para este domingo para aprobar el tratado de retirada del Reino Unido de la UE se vislumbra todavía rodeado de nubarrones y ayer por la tarde en Bruselas ni siquiera se descartaba que se suspendiera. Según fuentes europeas, la Comisión intentará salvar la reunión añadiendo una profusión de declaraciones anexas en las que se harían encajar cuestiones como la que se refiere a la colonia británica en el sur de España, aunque esta fórmula no estaba siendo del agrado de Madrid.

3. El permiso por lactancia pasará de 15 a 17 días y lo pagarán las mutuas. Los trabajadores que han sido padres, ya sea de forma natural como por adopción, tienen derecho a ausentarse durante una hora del trabajo para la lactancia de su hijo una vez disfrutada la baja por maternidad. Se trata de un permiso retribuido que actualmente dura hasta que el bebé cumple 9 meses, tanto si la lactancia es natural como artificial, y esa hora se puede dividir en dos fracciones o bien acumular esas horas y disfrutarlas por jornadas completas. La situación va a cambiar, a mejor. El Congreso debate una proposición de ley a propuesta del PSOE para garantizar la igualdad de trabajo y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que modificará la legislación laboral. Hay consenso de los grupos en aumentar el periodo de disfrute del cuidado del lactante en tres meses, desde los 9 meses actuales hasta el año. En este caso no se permitiría a los padres ausentarse una hora del puesto de trabajo, solo media, el equivalente a 2,5 días laborales y la condición para el disfrute de esta ampliación de la baja sería que ambos progenitores estuvieran trabajando. Así, la madre o el padre que opte por acumular las horas en días enteros tendrá derecho a 17 días frente los 15 actuales.

4. Pedro Sánchez y el presidente de Cuba crean un marco de relación institucional permanente entre España y Cuba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó en la tarde del jueves (medianoche del viernes ya en España) al Palacio de la Revolución de La Habana para reunirse con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como punto de partida de su visita exprés a la isla caribeña en la primera visita oficial de un presidente del Gobierno a Cuba en 32 años. Sánchez ha llegado a La Habana acompañado por su esposa, Begoña Gómez. En la plaza de la Revolución el presidente del Gobierno cumplió con la tradicional ceremonia consistente en realizar una ofrenda floral ante el monumento al promotor de la independencia de Cuba José Martí. Lo ha hecho escolatado por las principales figuras de la presidencia del gobierno y por los ministros de Exteriores, Josep Borrell, y la de Industria, Reyes Maroto, y dejando a sus espaldas las icónicas imágenes del Che Guevara y Camilo Cienfuegos.

5. Los partidos políticos, a punto de ser el «Gran Hermano» de sus ciudadanos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aseguró ayer que estará «especialmente vigilante» y «rigurosa» con la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que se aprobó el martes en el Senado, y que contempla, entre otras cosas, la posibilidad de que los partidos políticos envíen propaganda electoral a los ciudadanos, sin autorización previa, a través de dispositivos electrónicos, aunque el regulador ha insistido en que la ley no les permite elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos. Muchas son las voces que se han levantado en contra de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que propone el texto del proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), con el que la legislación española se adapta al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

6. Crece la alarma en PP y Ciudadanos por la subida de Vox en Andalucía. Pablo Casado dedicará hoy toda la jornada a hacer campaña electoral en Almería. En esta provincia, a la que el líder del PP prevé volver la semana próxima, está especialmente fuerte Vox, que ha hecho de su discurso radical sobre la inmigración una de sus principales banderas electorales. Pero el partido de Santiago Abascal, según avanza la campaña electoral, está tomando impulso en otros territorios, como Sevilla, Málaga y Granada, mientras que en Cádiz parece haberse frenado. En Córdoba no se descarta que tenga representación, y lo tendrá difícil en Jaén y Huelva, según los datos que está manejando en este momento GAD3. Esta realidad ha hecho saltar todas las alarmas en el Partido Popular, pero también en Ciudadanos, ya que una parte importante del electorado del que se nutre Vox procede del partido de Albert Rivera. En este momento, la nueva formación, situada más a la derecha que el PP, podría rondar los 200.000 votos, mientras que la semana pasada se movía en una estimación de 150.000.