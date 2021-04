Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 23 de abril

1. El PSOE encalla en su búsqueda del centro y gira a la izquierda. El PSOE se aferra a una carambola aritmética: al lastre que para la candidatura de Isabel Díaz Ayuso pueden representar los votos de Cs y a un aumento de la movilización en el bloque de izquierdas para llegar a la Puerta del Sol. Tras una campaña electoral que se está complicando día a día para los socialistas, la candidatura de Ángel Gabilondo entra en una nueva dimensión. Los socialistas, cuya campaña se teledirige desde La Moncloa, ven en el debate el punto de inflexión para cambiar el ritmo. Desde luego lo necesitan. La estrategia de buscar a los votantes huérfanos de Cs ha tocado techo. No ha funcionado. El candidato socialista lo solemnizó en el debate con ese «Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones». El PSOE, no obstante, matiza que no hablan de una coalición, Podemos entiende lo contrario, sino de abrirse a que Iglesias apoye su investidura si el tripartito de izquierdas suma. Gabilondo deja por tanto atrás su «con este Iglesias no» con el que abría la precampaña hace unas semanas.

2. Mossos d’Esquadra: «Es indignante, son compañeros más allá del color del uniforme». Están acostumbrados a que el secesionismo los empuje a ellos al epicentro de los huracanes políticos, por eso los agentes de los Mossos d’Esquadra empatizan con los policías nacionales y los guardias civiles despreciados por el Govern a cuenta de las vacunas. «Es indignante, más allá del color que tenga su uniforme, son compañeros», lamenta en una conversación con ABC un agente de seguridad ciudadana de la Policía autonómica destinado en Gerona. Resume el sentir de los mossos ante el desdén hacia policías y guardias civiles: «Nos quema por dentro».

3. Díaz rescata la ultraactividad y frena el poder de la empresa para bajar sueldos. La mesa de derogación de la reforma laboral sigue su curso bajo la atenta mirada de Bruselas. Aunque, lejos de las medidas de mayor flexibilidad que reclaman para nuestro mercado las autoridades comunitarias, las propuestas que llegan a los agentes sociales desde ministerio de Trabajo perseveran en otorgar un mayor poder de negociación a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y limitar el poder de los empresarios para recortar los sueldos de sus plantillas. También plantea recuperar la ultraactividad de los convenios, una de los principales cambios que incluyó la reforma laboral de Rajoy en 2012.

4. Todos los polacos que quieran vacunarse tendrán cita y la campaña terminará en menos de 20 días. Dinamarca volvió a una primera normalidad el pasado miércoles, con la reapertura de cafés, bares, restaurantes y museos. Polonia, gracias a los nuevos 471 centros de vacunación y «nuevos suministros de vacunas» que ha anunciado el portavoz del gobierno, Michal Dworczyk, finalizará su campaña de vacunación el 10 de mayo, fecha para la que todos los polacos mayores de 18 años que hayan querido inmunizarse habrán obtenido ya una cita. El éxito de sus países vecinos pone en evidencia la lentitud de la campaña de vacunación alemana, que ha logrado inocular las dos dosis a 5.582.992 personas hasta ahora, el 6,7% de la población, y una primera dosis al 20,2%.

5. Faten Ali Nahar, la mujer que desafía al dictador de Damasco. Por primera vez, una mujer aparecerá en la lista de candidatos a la Presidencia siria, una primicia para el país del Éufrates y una rareza en el mundo árabe. La guerra civil que sufre el territorio desde el 2011 es una tragedia; el carácter dictatorial de la dinastía de los Assad es inapelable; pero pocos países de la región pueden presumir del grado de respeto y reconocimiento a la mujer como el que disfruta Siria. Muy poco se sabe aún de la candidata a la jefatura del Estado. Solo los datos facilitados por la presidencia del Parlamento de Damasco. Se llama Faten Ali Nahar, tiene 50 años y nació en la capital siria. No ha dejado rastro en las redes sociales. Sin rostro público todavía, Faten cuenta con poco más de un mes para hacer campaña.

6. La Superliga es inevitable. El FC Barcelona cumplió con su obligación para ganar LaLiga Santander al superar (5-2) este jueves al Getafe, en la jornada 31 de competición, respuesta a los triunfos también de Atlético y Real Madrid con un gran Leo Messi, autor de un doblete, y cierta agonía al final hasta la sentencia de Araujo y Griezmann. Después de levantar la Copa del Rey el pasado sábado, el Barça volvió a la lucha liguera con un triunfo que le sana de la derrota en el Clásico. Además, los de Koeman aprovechan el empate del domingo entre el Madrid y el propio Getafe, que esta vez no pudo sumar ante los culés en busca de la salvación. Los culés mantienen ese depender de sí mismos en siete partidos que les quedan.