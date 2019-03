Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 22 de marzo

1. Sectores del PSOE andaluz maniobran para tener más autonomía frente a Sánchez. Sectores del Partido Socialista de Andalucía están planteando lanzar un órdago a la dirección federal en plena carrera electoral para el 28-A, después de que Pedro Sánchez haya intervenido en las listas andaluzas para imponer a los suyos en los puestos de salida en contra de los acuerdos de la militancia. Fuentes directas del partido han confirmado a ABC que un grupo de grandes pesos pesados del socialismo en Andalucía impulsa la realización de una consulta interna que podría desembocar en la escisión del aparato nacional. El objetivo fundamental de la operación interna sería lograr una menor dependencia del aparato federal a medio plazo. Figuras históricas del partido han mantenido reuniones en la última semana para impulsar esta iniciativa, que pretende otorgar como última solución al PSOE andaluz, el mismo estatus que actualmente tiene el PSC en Cataluña. Es decir, se crearía un nuevo partido autónomo, asociado al PSOE nacional, pero con órgano gestor y financiación independiente. Sería un partido «hermano», explican a ABC las fuentes consultadas, pero «sin interferencias desde Ferraz». A última hora de ayer, la líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, desmintió esta información y negó la posibilidad de escisión.

2. La UE da un último plazo hasta el 12 de abril para que los británicos decidan. Los miembros del Consejo Europeo decidieron conceder a Londres una prórroga del plazo para salir definitivamente de la UE, con dos fechas a elegir, dependiendo de si la semana que viene el Parlamento británico aprueba o no el acuerdo ya pactado con los términos de la separación ordenada. Si el acuerdo fuera aprobado, la fecha de desconexión sería el 22 de mayo, con el tiempo necesario para completar los trámites antes de las elecciones europeas, que se celebrarán una semana después. Pero en caso de que los diputados lo rechacen por tercera vez -como hoy mismo parece más probable- entonces la prórroga sería solamente hasta el 12 de abril. Ese es el último día del plazo en que todos los países tienen que haber convocado las elecciones europeas. En esa fecha, es decir, en apenas veinte días, los británicos tendrán que elegir entre cuatro posibilidades, tal como las definió el presidente del Consejo, Donald Tusk: aceptar el acuerdo, salir sin acuerdo, pedir una nueva prórroga mucho más larga o, incluso, revocar el artículo 50, con lo que se abandonaría el Brexit. En caso de que el Gobierno británico decida que fuese esa larga prórroga, entonces debería estar dispuesto a participa en las eleciones europeas.

3. Torra tiene hasta las 15 horas de hoy para retirar lazos y esteladas de los edificios públicos. La Junta Electoral Central (JEC) cortó en seco el intento de burla por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que trató de esquivar las tres advertencias del órgano, que le instaban a retirar los lazos amarillos, sustituyéndolos por otros blancos pero con el mismo mensaje. La Delegación de Gobierno envió ayer imágenes de algunas fachadas y edificios institucionales a la JEC, en cumplimiento del requerimiento que se le había hecho. Y, a partir de esos archivos, el órgano determinó varias cuestiones para cortar de raíz con las posiciones del gobierno catalán. La que tiene más calado es la de enviar el caso a la Fiscalía para que se pronuncie al apreciar indicios de un posible delito de desobediencia. Es decir, a criterio de la JEC, Torra ya podría haber incurrido en un quebranto de la legalidad. El delito de desobediencia se regula en el artículo 410 del Código Penal y puede derivar en la inhabilitación entre seis meses y dos años para el desempeño de cargo público. Si la Fiscalía determina que se ha cometido ese delito de desobediencia, se abriría causa penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

4. Podemos usa la reforma de Rajoy para despedir a once empleados. Podemos despidió el martes a once trabajadores del equipo que tenía Íñigo Errejón en la Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político antes de abandonar el partido. La formación utilizó el despido procedente mediante una indemnización de 20 días por año trabajado, es decir, la vía más barata para expulsar de la plantilla a empleados. La fórmula la introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y es, precisamente, la misma que Podemos quiere abolir desde que llegó a la política. Una de las medidas que Iglesias pactó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para promocionar el acuerdo presupuestario rubricado en octubre fue la de suprimir los aspectos más lesivos de las dos reformas laborales del PSOE y PP. En Podemos, no obstante, siempre se mostraron insatisfechos porque aspiraban a la derogación íntegra de las normas que, curiosamente, hoy aplican para purgar a sus empleados. La limpia se ha hecho principalmente con afines a Errejón, algunos que, además, trabajan a la vez en el proyecto de Más Madrid con el exdiputado.

5. El Ibex atesora 400 millones para la pensión de jubilación de 49 consejeros. Las empresas del Ibex 35 no solo pagan el trabajo de sus primeros ejecutivos y otros consejeros con generosos salarios y dietas, sino que año a año también van preparándoles una jubilación dorada. Al cierre de 2018 l as grandes compañías del país acumulaban casi 400 millones de euros en planes de pensiones privados para sus primeros espadas. Según los datos recopilados por ABC en los informes anuales de remuneración de cada grupo, 23 empresas atesoran 396,6 millones en fondos de pensiones de 49 consejeros. Esa cuantía incluye los datos de ACS de 2017 ya que aún no ha publicado su informe de 2018; una vez lo haga, previsiblemente la cifra final alcance los 400 millones. El presidente de la constructora, Florentino Pérez, sumaba en 2017 un total de 41,05 millones en su plan, que ACS viene nutriendo año a año con 1,362 millones. Si en 2018 se repite esa aportación, superará los 42,4 millones. Su número dos, Marcelino Fernández Verdes, que recibe 657.000 euros al año, atesora ya más de 14 millones.

6. «El Yaqui» y su hijo «El Chule», los dos fugitivos del crimen del Pozo del Tío Raimundo. Cuando el pasado domingo un conocido miembro del clan de Los Visita asestó una puñalada mortal en el cuello a Francisco D. C., de 64 años, a las puertas de su vivienda, en el número 12 de la calle de Esteban Carros, nadie podía imaginar que la dictadura de terror perpetuada por esta familia, de etnia gitana, en el Pozo del Tío Raimundo, estaba a punto de saltar por lo aires. Cuatro días después del inexplicable asesinato, cometido tras una discusión por las «cacas de los perros» de la familia del fallecido, el vecindario mantiene la sublevación contra los que durante el último cuarto de siglo se han considerado los «amos» del barrio, huidos desde el suceso y repudiados por todos los que hasta entonces ni siquiera se atrevían a mirarles a la cara. Con la zona convertida en un violento polvorín, la Policía trata de dar con el paradero de D. C. A., alias «El Yaqui», y su hijo, J. C. B., «El Chule», situados, ambos, en la escena del crimen. A pesar de que en los foros y grupos de WhatsApp, la foto del más joven circula como el presunto culpable, testigos oculares apuntan al padre como el autor de la fatídica cuchillada. «La gente está dando por buenas las habladurías sin saber nada de lo que ha pasado», apuntaba ayer un allegado de Los Visita.