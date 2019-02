Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 22 de febrero

1. Aluvión de decretazos en precampaña del Gobierno terminal de Sánchez. Pedro Sánchez seguirá gobernando hasta el 28-A y lo hará a golpe de decretos ley. La aritmética parlamentaria ha impedido al presidente sacar adelante en los nueve meses que ha gobernado promesas electorales como la contrarreforma laboral o la Ley de Igualdad, pero ahora esa falta de respaldo no será impedimento para llevar a cabo sus planes. Sánchez sacará adelante sus reformas incluso después de disueltas las Cortes, el próximo 5 de marzo, a través de la Diputación Permanente del Congreso. Así ocurrirá con la contrarreforma laboral y también con la Ley de Igualdad laboral. Una norma que refuerza los controles de la Inspección y las multas con el objetivo último de acabar con las diferencias salariales entre sexos. Según datos de la Comisión desde el 3 de noviembre y hasta final de año las mujeres europeas trabajan gratis. Y eso es así a pesar de que la brecha en el conjunto de los 28 países de la UE pasó del 16,7 en 2016 al 16,3 en 2017. En el caso de España, el salario medio bruto por hora que perciben las mujeres es de media un 14,9% más bajo.

2. Casado cambia el paso y baja la dureza de su discurso para atraerse al centro. La moderación no es sumisión, advirtió Pablo Casado en la última Junta Directiva Nacional en Génova. En el PP hay un debate interno sobre el tono que debe tener el partido en su oposición a Pedro Sánchez y durante esta larga campaña electoral, ante el riesgo de que una inclinación excesiva hacia la derecha les desplace del centro y dé más fuerza a Vox. Con las elecciones generales ya fijadas en el 28 de abril, el presidente del PP ha decidido bajar el nivel de dureza en su discurso y hacer una campaña «en positivo», para intentar atraerse al votante de centro, según fuentes de la dirección nacional del partido. Se trata de un cambio en el paso, después de unos meses en los que se ha tratado de frenar la sangría de votos hacia Vox, pero el sentido del camino sigue siendo el mismo, sin moverse un milímetro, según insisten en el PP. El contenido y el fondo de sus mensajes no cambiarán en nada. Casado va a defender hasta el final un 155 contundente, más extenso y sin límite de tiempo. Y no va a dejar de repetir que Sánchez ha sido «rehén» de los independentistas catalanes y se vio obligado a convocar elecciones adelantadas cuando el PP «le pilló» in fraganti negociando con los separatistas.

3. Ciencia forzó una candidatura exprés para los Premios Nacionales de Investigación. Los cinco científicos galardonados con los Premios Nacionales de Investigación 2018, entre ellos el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo, y otros cuatro de reconocido prestigio, recogieron ayer sus distinciones en un acto presidido por los Reyes y en el que se sucedieron los llamamientos para realizar un mayor esfuerzo inversor en ciencia. Estos galardones son el mayor reconocimiento en España en el ámbito de la investigación científica y se han recuperado tras un paréntesis de cuatros años. Con este gesto, el Ministerio de Ciencia parecía querer reforzar el valor para el país de los investigadores españoles. Pero el Ministerio de Ciencia, que preside Pedro Duque, ha tenido tanta urgencia para hacerlo que solo ha dejado un plazo de seis días —desde el 17 al 23 de noviembre— para presentar las candidaturas. Las candidaturas deben presentarse por iniciativa de cinco investigadores de prestigio, españoles o extranjeros, o por iniciativa de unversidades, organismos públicos de investigación, reales academias, sociedades científicas y colegios profesionales. En ese tiempo, las instituciones interesadas han tenido que conocer la convocatoria del Ministerio publicada en el Boletín Oficial del Estado, elegir a los mejores aspirantes posibles, reunir los apoyos y formar una candidatura solvente que pudiera aspirar a tal reconocimiento.

4. Los venezolanos que se juegan la vida por los caminos ilegales de la frontera con Colombia. El paso entre Cúcuta y San Antonio de Táchira es un ir venir de cientos de personas cargadas con sacos, bolsas, morrales, maletas, neumáticos o carretillas llenas de alimentos y medicinas. Es parte de la cotidianidad de la vida propia del este paso fronterizo de 315 metros de largo conocido como el Puente Internacional Simón Bolívar, la principal vía terrestre que comunica Colombia con Venezuela, foco de un drama migratorio y de la cara más dura de un país en estado crítico. La última semana se ha visto desbordada más de lo habitual ante la presión que ha generado la llegada de la ayuda humanitaria. Son unas catorce horas sin tregua, donde el flujo de gente no deja de pasar. Se estima que 45.000 personas entran diariamente al país. Unos para comprar insumos y regresar y otros con la intención de quedarse o huir hacia otro país suramericano. No todos pueden hacerlo por las vías convencionales. Muchos venezolanos no poseen pasaporte vigente y la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), expedida por Migración Colombia, tiene algunas restricciones para su uso.

5. El equipo de Errejón acusa a los radicales de manipular el vídeo de su escrache. Más de ocho de años después de que un joven Íñigo Errejón -acompañado de una multitud entre la que se encontraban también Pablo Iglesias y Rita Maestre- acosara a la por entonces portavoz de UPyD, Rosa Díez, durante una conferencia de en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, el candidato de Más Madrid a la Comunidad se topó con la horma de su zapato a la salida de un acto de Hortaleza. Una treintena de personas, pertenecientes al grupúsculo de extrema izquierda Frente Obrero, abordaron al exdiputado de Podemos y su equipo para acusarles de «traidores», «oportunistas» y «vendehúmos». En un vídeo difundido por el Frente Obrero, de más de 4 minutos de duración, se puede ver a un Errejón desbordado ante la escalada de tensión. «Os habéis ganado un sillón en el Congreso y habéis dejado a los trabajadores en la calle», le espetan, impidiendo en varias ocasiones la réplica del candidato regional. «¿Y tú que propones, “compa”?», pregunta el antiguo número dos de Podemos, ante las continuas acusaciones del grupo: «Yo lucho por unos principios, vosotros lucháis de una forma oportunista por cuestiones de dinero».

6. Los obispos españoles no cumplen ni un tercio de las directrices antiabusos sugeridas por el Papa. Al comienzo de la cumbre antipederastia que se celebra en el Vaticano hasta el domingo, el Papa entregó a los presidentes de las 114 conferencias episcopales una lista de 21 directrices para combatir los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.