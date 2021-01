Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 22 de enero

1. El empleo público rebasa el máximo de 2011, con récord de temporales. El empleo público ha superado máximos históricos que no se veían desde hace nueve años, pero sigue con algunos de los problemas que lleva tiempo arrastrando, como la temporalidad; todo ello en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. El número de asalariados públicos superó el máximo de 2011 en el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzó los 3.337.100 efectivos, un 3,4% más en tasa interanual e intertrimestral, según la última EPA. Ello supone 31.000 empleados más que el pico del tercer trimestre de 2011, el que ha sido el máximo hasta ahora. Frente al mismo periodo de 2019 se han creado 108.400 empleos. Sin embargo, si bien entre junio y septiembre se crearon 111.200 empleos, casi el 60% de las nuevas contrataciones son de personal interino, por lo que la temporalidad sube un punto hasta alcanzar el 27,9%.

2. Sánchez bate récord de «devoluciones en caliente»: uno de cada diez en 2020. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha resistido por todos los formatos posibles a dar cifras de las devoluciones en caliente de inmigrantes que tanto condenó desde la oposición, pero que ha seguido practicando, y los números que acaba de revelar explican por qué. La respuesta a una pregunta por escrito formulada por el PP en el Congreso muestra que 2020 fue el año en que se batió el récord de expulsiones exprés en Ceuta y Melilla, toda vez que se ejecutaron 212 rechazos sumarios, pero durante un ejercicio de mínimos en cuanto a incursiones irregulares en ambas fronteras: 1.905. El Ministerio del Interior reconoce, por tanto que devolvió a un 11,1%, lo que significa a más de uno de cada diez. Una proporción que supera en casi dos puntos el máximo alcanzado por el PP en 2017, cuando se entregó a las autoridades marroquíes a 607 de los 6.470 inmigrantes que fueron interceptados a su entrada en España por tierra, un 9,3% del total.

3. La variante británica será dominante en España en apenas dos meses. La variante británica que asusta a Europa por su alta capacidad de contagio será dominante en dos meses, según el pronóstico del Ministerio de Sanidad. De momento, circula con poca intensidad. Solo el 5 por ciento de los casos de Covid en el país corresponden a la cepa británica, explicó ayer Fernando Simón quien, por primera vez, no despreció el impacto que tendrá en España. El director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, recordó que en el Reino Unido e Irlanda pasaron de un 5 por ciento a casi un 50 por ciento en solo seis semanas. En España, calcula, que esta situación se verá en marzo, mes en el que la cepa británica podría ser dominante también en España. Simón ha cambiado en pocos días de parecer.

4. El CGPJ mantiene el pulso al Gobierno y seguirá con los nombramientos. Las presiones políticas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que desista de continuar con los nombramientos hasta que se renueve no están haciendo mella en el órgano de gobierno de los jueces, que en el Pleno del próximo jueves 28 tiene previsto someter a votación al menos seis plazas correspondientes a las presidencias de sendas audiencias provinciales. El Consejo no se da por aludido ante la proposición de ley que pretende arrebatarle —mientras esté en funciones— una de las facultades que la Constitución le atribuye, y hasta que esa iniciativa no se traduzca en una norma que les vincule, no tienen intención de hacer lo que consideran que sería una «dejación de funciones».

5. Biden endurecerá la posición de EE.UU. frente a Rusia. El Gobierno de Joe Biden buscará endurecer la relación con Rusia a la vez que tratará de ampliar durante cinco años el tratado de armas nucleares New START quele une con Moscú. «Mientras trabajamos con Rusia también lo haremos para que Rusia sea responsable de las acciones temerarias y agresivas que hemos visto en los últimos años», aseguró un alto cargo del equipo de política exterior del nuevo presidente a «The Washington Post». A Biden no le sobra tiempo para sentar las bases de su relación con Moscú, que ha tenido un papel protagonista en la política interna de EE.UU. durante el mandato de Donald Trump. El tratado New START, el único que queda vigente sobre armas nucleares entre las dos potencias, expira el próximo 5 de febrero.

6. El Gobierno de Japón quiere suspender los Juegos Olímpicos por el Covid-19. Después de varios meses de incertidumbre y de mensajes cruzados y contradictorios con el Comité Olímpico Internacional (COI), el Gobierno japonés está negociando su renuncia a los Juegos Olímpicos que tendrían que celebrarse entre el próximo 23 de julio y el 8 de agosto, tras ser aplazados el pasado año por la pandemia del coronavirus, según informa «The Times». En esta ocasión el motivo vuelve a ser el mismo, las sucesivas oleadas de Covid en todo el mundo. El Ejecutivo japonés, según el medio de comunicación británico, estaría negociando poder organizar unos Juegos, en este caso en el año 2032, la primera fecha disponible. Tras Tokio 2021, el turno ya ratificado por el COI correspondería a París y Los Ángeles para las ediciones de 2024 y 2028, respectivamente.