Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 21 de septiembre

1. Así plagió Pedro Sánchez en su libro una nota de prensa textual del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez también plagió en su libro «La nueva diplomacia económica española», basado en su tesis doctoral y publicado un año después en 2013, al alimón con Carlos Ocaña Orbis, el que fuera jefe de gabinete de Miguel Sebastián. El libro, que cuesta 20 euros, tiene material que no figura en la tesis, pero que también fue plagiado. Uno de los casos más llamativos es el de la nota que distribuyó la Secretaría de Estado de Comunicación tras el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2010, el documento conocido como la «Referencia» de la reunión gubernamental de los viernes. Sánchez y Carlos Ocaña copiaron literalmente la mayor parte de la sección dedicada al Ministerio de Industria, cuando su titular era Miguel Sebastián.

2. Artadi y Aragonés compiten por pactar con el Gobierno. Los diputados más cercanos a Carles Puigdemont están indignados con Elsa Artadi por sus continuados viajes a Madrid. La acusan de traidora y de querer pactar con el Gobierno un disimulado regreso al autonomismo. Esquerra, por su parte, de la mano del vicepresidente económico Pere Aragonès, ha aceptado volver al debate de la financiación y acudirá a la reunión de la comisión sobre el futuro modelo como una autonomía más. Un independentismo cautivo, desarmado, dividido y escarmentado huye en desbandada del abismo del exilio, la inhabilitación o la cárcel y busca su acomodo en la legalidad y en el pacto que le permita volver a hacer política, a administrar recursos y a ser útil a sus votantes, para no perderlos.

3. La UE le da un portazo a May y la deja sola ante los «tories». La primera ministra británica Theresa May había venido a la cumbre informal de Salzburgo con la idea de obtener un cierto alivio a las presiones políticas internas gracias a el apoyo constructivo de los socios europeos a sus propuestas sobre el Brexit. Sin embargo, regresó a Londres con cajas destempladas porque en lugar de la respuesta que esperaba se ha encontrad con una posición rocosa e invariable. Incluso los Veintisiete le han dicho que debe acelerar las cosas para intentar llegar a un acuerdo antes de la cumbre de octubre, sin esperar a la que se podría convocar en noviembre. Cualquier observador puede concluir que la UE ha llegado a la conclusión de que ante lo que May había presentado como una especie de ultimátum –o se acepta mi propuesta o vendrá otro interlocutor que solo puede ser peor– la UE ha decidido aceptar el reto.

4. El precio de la electricidad cayó un 5% tras el anuncio de la suspensión del impuesto. El precio de futuros de la electricidad registró un notable descenso en nuestro país inmediatamente después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciara en el Congreso la próxima suspensión del impuesto del 7% a la producción eléctrica. Así, el precio para 2019, que a primera hora de la tarde del miércoles estaba en 62 euros el megavatio hora (MWh), bajó hasta los 59 euros, lo que supone casi un 5%, según ha confirmado este periódico en fuentes del mercado. La suspensión del citado impuesto, que entró en vigor en 2013, supondrá un descenso del recibo de la luz de entre el 2 y el 4% a todos los consumidores, tanto domésticos (con tarifa regulada o en el mercado libre) como industriales.

5. «Emergencia» en Cataluña por la llegada masiva de menores extranjeros. Hacinados, durmiendo en el suelo con colchonetas o encima de las mesas y sin las condiciones higiénicas necesarias. Así llevan semanas conviviendo en comisarías, dependencias judiciales e instalaciones de la Generalitat un centenar de menores inmigrantes que han recalado en Cataluña en los últimos meses y no han podido ingresar en un centro de acogida. La llegada masiva de estos jóvenes este verano, la mayoría magrebíes de entre 15 y 17 años, ha colapsado los servicios de atención a menores de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA). Muchos de estos adolescentes pasan días durmiendo en dependencias policiales, a las que se les traslada en primera opción para identificarles, en sedes administrativas de la Generalitat e incluso en la Fiscalía, según han denunciado fuentes del sindicato SAP de los Mossos d’Esquadra que van a denunciar los hechos ante la Fiscalía.

6. Así piensa pagar el Madrid la reforma del Bernabéu. El Real Madrid se dispone a aprobar la mayor obra de la historia del club desde que Santiago Bernabéu pusiera la primera piedra del estadio que lleva su nombre el 27 de octubre de 1944. Aquella construcción se llevó a cabo con un crédito otorgado por el Banco Mercantil e Industrial, gracias a la intervención de Rafael Salgado, y con bonos pagados por los aficionados. Setenta y cuatro años después, el club ataca ahora una remodelación total del estadio que exigirá una enorme inversión. La diferencia es que la entidad piensa conseguir la financiación de un crédito a largo plazo, durante un periodo que podrá variar a de 25 a 30 años, por valor de 500 millones de euros, a un interés fijo y bajo, en torno al 2,5 por ciento, de manera que la empresa no solo no acusará económicamente la obra, que comenzará en 2019, sino que el nuevo coliseo generará ingresos anuales superiores a los cien millones de euros.