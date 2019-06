Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 21 de junio

1. El PSOE avala la operación navarra y ERC dice que evitará nuevas elecciones. Los sucesos navarros conducen sin remedio a una investidura de Pedro Sánchez en la que los socialistas precisarán de la colaboración de ERC o de EH Bildu y el Gobierno está dispuesto a caminar por esa vía y ya prepara el relato, una narrativa con dos partes. En primer término, la insistencia de Pedro Sánchez hacia PP y Ciudadanos para que se abstengan sigue sin remitir. El presidente del Gobierno en funciones volvió a reclamarlo ayer en Bruselas: «La responsabilidad de Partido Popular y Ciudadanos, como partidos que se dicen de Estado, es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad». Esa pretensión no sería desdeñada, aunque nunca ha pasado de planteamiento estratégico y no como una posibilidad real. Sánchez ha designado a Pablo Iglesias como «socio preferente», algo que sabe que impide cualquier apoyo por parte de Albert Rivera o Pablo Casado. Esa es la vía que el PSOE ha elegido, ya que en ningún momento ha planteado a Ciudadanos un acuerdo estable de 180 escaños.

2. Los sueldos se disparan un 3,4% en las empresas mientras cae la productividad. Los sueldos comienzan a remontar en España después de largos años de moderación y los recortes que impuso la crisis y los más de 3 millones de empleos destruidos. El crecimiento de las nóminas se produce en un momento en el que el empleo aumenta a tasas superiores al 3%, aunque con la productividad en caída libre. La economía sigue destruyendo productividad, terreno en el que este indicador entró en 2018 por primera vez en veinte años. Esta combinación de indicadores ha levantado la voz de alarma de los economistas, teniendo en cuenta que el mismo escenario ya se produjo en otros periodos en España, en los que el alza del salario real por encima del rendimiento fue inmediatamente seguido por menor crecimiento del empleo y más paro.

3. El Supremo decide hoy si absolver o sentenciar a la Manada. Hoy se cumple un año de la puesta en libertad provisional de los cinco integrantes de la pandilla de amigos conocida como la Manada. Los sevillanos Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo llevaban entre rejas desde el 8 de julio de 2016, pocas horas después de perpetrar lo que para el Tribunal Superior deJusticia de Navarra (TSJN) fue un abuso sexual con prevalimiento sobre una joven que entonces tenía 18 años y lo que hoy puede ser ratificado por el Supremo o no. Cinco jueces del Alto Tribunal revisan en vista pública los recursos de casación y deben determinar si, en vez de abuso, hubo agresión con penetración, intimidación y violencia, como siempre han defendido la víctima y las acusaciones particulares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

4. La población española se adapta al calentamiento global «a un ritmo vertiginoso». Las enfermedades cardiovasculares son el mayor asesino en serie del país. Se han convertido en la principal causa de muerte de los españoles, y no solo por las tasas de colesterol, hipertensión o consumo de tabaco y alcohol. También existe una clara asociación entre la mortalidad por problemas cardíacos y la temperatura ambiental, lo que preocupa en un país tan vulnerable al cambio climático como es España. ¿Podrían aumentar los fallecimientos si se disparan los episodios de temperaturas extremas? La respuesta, por ahora, es negativa, según un estudio publicado en «The Lancet Planetary Health» y liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

5. La UE no logra pactar la renovación de altos cargos y se cita el 30 de junio. Los líderes de la Unión Europea (UE) fracasaron este jueves en su intento de cerrar un acuerdo sobre la renovación de la jefatura de sus principales instituciones, por lo que convocarán una reunión el próximo 30 de junio para intentarlo de nuevo, según informaron a Efe fuentes europeas. El objetivo de la primera jornada de cumbre celebrada este jueves en Bruselas era elegir a quienes ocuparán la presidencia de la Comisión Europea, la presidencia del Consejo Europeo, el cargo de alto representante para la Política Exterior Comunitaria y la presidencia del Banco Central Europeo, un puesto este último que responde más a criterios técnicos que políticos, pero que se ha incluido en el paquete.

6. Trump ordena una intervención militar en Irán y después la cancela, según «The New York Times». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este viernes varios ataques militares contra Irán, en represalia por el derribo de un dron de emergencia, para después retirar la orden de ataque en el último momento, informa el «New York Times». Los ataques estaban previstos para justo antes del amanecer de este viernes para minimizar el riesgo para el Ejército iraní o para los civiles, según ha recalcado el diario. Los aviones estaban en el aire y los buques en posición, pero no se dispararon los misiles después de que llegara la orden de retirarse, según explica una de las fuentes citadas.