Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 20 de septiembre

1. El presidente del Senado plagió en 2016 a un autor al que había editado en 2015. Bautizado como el nuevo filósofo estrella del pensamiento contemporáneo, el surcoreano Byung-Chul Han es un influyente pensador y ensayista, conocido, sobre todo, por sus críticas a la sociedad de consumo y al capitalismo. En el año 2009 publicó en Alemania, donde reside y enseña, uno de sus libros, «El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse». A Manuel Cruz, actual presidente del Senado, le interesó tanto esta obra que decidió publicarla en español en la editorial barcelonesa Herder, en la que dirige la colección Pensamiento. Apareció en 2015 dentro de la citada colección, que cuenta con otros títulos del germano-coreano. Un año después, en 2016, el mismo Manuel Cruz publicó en la misma colección un libro titulado «Ser sin tiempo», esta vez como autor. La lectura de algunos capítulos lleva irremediablemente a «El aroma del tiempo», tanto que Manuel Cruz hurta la filosofía y las palabras literales de Byung-Chul Han, al que no cita ni una sola vez, ni en las partes copiadas, ni al pie, ni en la bibliografía.

2. Ana Julia Quezada, primera mujer abocada a la prisión permanente. Ana Julia Quezada ha pasado en veintiséis horas de estar acusada de la muerte del pequeño Gabriel a ser declarada culpable de asesinarlo «de forma súbita y repentina», lanzándolo contra el suelo o la pared de una habitación en la finca de Rodalquilar para después asfixiarlo con sus propias manos. Ana Julia no ha movido un músculo mientras escuchaba a la portavoz leer uno tras otro los hechos que la dejan a las puertas de la prisión permanente revisable. Veintiséis horas es el tiempo que ha tardado el Jurado (siete mujeres y dos hombres) en alcanzar un veredicto unánime, que acoge al completo el relato de la Fiscalía: asesinato con alevosía más sendos delitos de lesiones psíquicas, cometidos contra los padres del niño: Ángel Cruz y Patricia Ramírez. El Jurado ha validado la autopsia oficial y el dictamen forense y ha rechazado el informe aportado por la acusación y sus argumentos de que la acusada golpeó al niño con un hacha, le propinó más golpes y lo dejó agonizando entre 45 y 90 mintuos.

3. La opción de Errejón el 10-N amenaza con romper las alianzas políticas de Podemos. La probabilidad de que el espacio político de Íñigo Errejón esté presente en las urnas el próximo 10 de noviembre perdió fuerza ayer cuando Manuela Carmena se desligó de encabezar la lista de la plataforma a nivel nacional. La operación, sin embargo, sigue siendo factible. Por el momento, desde Más Madrid insisten en que no hay nada oficial, aunque hay colaboradores de Errejón que se muestran ya partidarios de que sus siglas tengan presencia en el Congreso con un grupo parlamentario propio. Según pudo saber ABC, el salto de Más Madrid a las generales se produciría con alianzas que, de hacerse realidad, debilitarían la política de pactos que lidera Pablo Iglesias bajo el paraguas de Unidas Podemos. Sin margen de maniobra, a escasos tres meses de la repetición electoral, presentar candidaturas por toda España parece descartado. «Presentarse sería precipitado», reconoció el propio Errejón, la semana pasada, durante una entrevista en TVE. Aunque tampoco lo descartó tajantemente.

4. EE.UU. expulsa a dos diplomáticos cubanos ante la ONU por «operaciones de influencia». El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves la orden de expulsión de dos diplomáticos cubanos en Nueva York. Se trata de miembros de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas, que han recibido un requerimiento para su salida del país. Según Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, la razón de la expulsión es que los diplomáticos habían «abusado de su privilegio de residencia» debido a «intentos de llevar a cabo operaciones de influencia contra EE.UU.». Las autoridades no dieron más detalles sobre el objeto de estas operaciones, el ámbito de influencia o las amenazas que pueden suponer para EE.UU. Ortagus sí defendió que su departamento «trata con seriedad cualquier intento de atacar la seguridad nacional de EE.UU.» y que seguirá investigando cualquier otra persona que «manipule» su privilegio de residencia como diplomático.

5. Hacienda debe pagar las costas judiciales incluso si deja de litigar. Varapalo judicial para el Ministerio de Hacienda. Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo han dictaminado que la Administración sí puede ser condenada en costas judiciales aunque desista de seguir litigando. Ante los últimos casos de pulsos judiciales con miles de contribuyentes, como en la exención en el IRPF por la prestación de maternidad, la estrategia del Ministerio consistía en desestimar todos los recursos de los afectados. Si la Justicia les daba la razón dejaba automáticamente de recurrir -se allanaba, en el argot jurídico- para así ahorrarse millones de euros y evitar la condena en costas. «Esta sentencia tiene un doble efecto para los contribuyentes. Por un lado, abre la puerta a que puedan solicitar expresamente la condena en costas a la Administración, en caso de que ésta se allane en un procedimiento contencioso, antes de contestar a la demanda. Por el otro, puede servir para que la Administración se lo piense antes de desestimar el recurso del contribuyente y abocarlo a la vía judicial.

6. Zinedine Zidane, los seis meses perdidos. Llegó como una inyección de vitamina para revitalizar al triple campeón de Europa, que había perdido su rango en una temporada que debía ser de transición. Zidane volvió al cargo con mucho tiempo por delante, todavía en el curso anterior, con el fin de iniciar el renacimiento. Y las decisiones tomadas a lo largo de medio año, dentro y fuera del campo, han sembrado la preocupación en el Real Madrid. Este Real Madrid no está trabajado. No hay movimientos defensivos automáticos ante cada situación de pérdida de balón o ataque del rival. Se nota en las reacciones tardías ante el ataque del contrario o ante un mero saque de banda del adversario. Y las malas decisiones tácticas acaban por pintar un cuadro en penumbra. Zizou se equivocó frente al Valladolid al dejar al Real Madrid sin centrocampistas y en París repitió el error. Zidane tiene que cambiar muchas cosas. Atreverse a quitar a varios consagrados cuando las cosas no salen. No puede dirigir un segundo año de transición.