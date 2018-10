Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 19 de octubre

ABC

1. Otro mazazo millonario a la banca. Enésimo varapalo judicial a la banca española por la comercialización de hipotecas. Después de declarar abusivas las cláusulas suelo y de vencimiento anticipado y de obligar a los bancos a asumir parte de los gastos de constitución del préstamo, el Tribunal Supremo, en un fallo en el que revisa una sentencia propia, dice que es la entidad quien debe abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por la escritura de la hipoteca ante el notario, y no el cliente, como sucedía hasta ahora. Esto hará que desde este momento los bancos asuman su pago en los nuevos préstamos que concedan, y abre la puerta a una oleada de reclamaciones por parte de quienes están pagando ya un crédito para la compra de su vivienda. La banca defiende que en ese caso sería Hacienda quien debería responder. La factura para el sistema financiero puede ser enorme, incluso mayor que la de las cláusula suelo, por cuya anulación el sector ha devuelto hasta ahora a sus clientes 2.226 millones de euros. Prueba de ello es que las acciones de los ocho bancos españoles cotizados se hundieron ayer en Bolsa y perdieron 5.876 millones de capitalización. Liberbank, la entidad que más sufrió, se dejó un 6,74%, por delante del Sabadell (-6,7%), Bankinter (-6,27%), Unicaja (-5,34%), Bankia (-5,11%), Caixabank (-4,54%), BBVA (-2,7%) y el Santander, que cayó un 2,05%.

2. Sánchez ordena sortear la Ley de Seguridad con una simple circular. La mutilación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 encabeza la lista de deseos de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez y precisamente ahora, cuando toca cortejarles a la desesperada como votantes de los Presupuestos para 2019, el PSOE no ha dudado en brindar a Podemos, los nacionalistas y los independentistas el sacrificio de algunas de las disposiciones que siempre consideraron más molestas, como las relativas a los cacheos de sospechosos o las que protegían a los agentes de la autoridad contra la resistencia, desobediencia o las faltas de respeto. Se ha hecho a través de una instrucción del Ministerio del Interior con fecha del pasado 28 de septiembre, pero que según fuentes oficiales se distribuyó ayer a las Direcciones Generales de Policía, Guardia Civil y Delegaciones del Gobierno en la que se indica expresamente que «la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes» no constituye infracción y que para que lo constituya, será necesario «que se haga uso» de ese material de modo que «ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación». Esto es, habrá que aguardar a si se hace un «ulterior uso irregular» de las grabaciones.

3. El peor temporal en diez años: el recuerdo de San Llorenç marca la gota fría. La Comunidad Valenciana se convirtió ayer en el epicentro de la peor gota fría registrada en España en los últimos diez años. El temporal, que al cierre de esta edición había dejado registros próximos a los 200 litros por metro cuadrado, provocó la suspensión de las clases en un centenar de municipios de las provincias de Valencia y Castellón. En localidades como Burriana se produjeron algunos realojos para prevenir posibles inundaciones. En las comarcas de Plana Alta, Plana Baja y Bajo Maestrazgo, en Castellón, Emergencias de la Generalitat decretó el nivel 0 por lluvias, el máximo previsto. El resto de la provincia se encontraba en nivel rojo, mientras que Valencia y norte de Alicante estaban en color naranja. Los bomberos recibieron entre las 23 horas del miércoles y las 22 de ayer un total de 1.436 llamadas. Durante la jornada, sus efectivos tuvieron que rescatar a conductores atrapados en Torrente (Valencia) y Nules, Benicarló, La Llosa, Almenara y Val de Uxó (Castellón), ayudar a decenas de afectados en viviendas anegadas, así como retirar árboles de la calzada. Numerosas carreteras de la zona resultaron cortadas al resultar totalmente impracticables.

4. El Gobierno turco busca los restos de Khashoggi en un parque de Estambul. Los agentes saudíes sospechosos de matar, descuartizar y disolver en ácido al periodista Jamal Khashoggi se deshicieron de sus restos en una gran zona boscosa al norte de Estambul, según creen los investigadores turcos que trabajan en el caso. Este jueves, estos batieron una de las entradas del parque Belgrado, a seis kilómetros del consulado donde desapareció Khashoggi el 2 de octubre, y hasta la que se acercó aquel mismo día una furgoneta negra adscrita a la delegación saudí en Turquía. Ante la resistencia de la Corona saudí a admitir cualquier responsabilidad en la ejecución de Khashoggi, los agentes turcos han acometido una investigación exhaustiva con el análisis de vídeos de 150 cámaras de seguridad y grabaciones de sonido tomadas dentro del consulado en Estambul el mismo día de la desaparición. Han hallado que 14 coches entraron y salieron del consulado aquella jornada. Por la tarde, la furgoneta diplomática fue y volvió al parque en un corto viaje, y sus ocupantes se deshicieron de un GPS que habían roto previamente, según varios diarios progubernamentales turcos.

5. La capital no tiene plan de movilidad para el 23-N, el día más caótico del año. El próximo 23 de noviembre se avecina caótico en términos de movilidad en el centro de la capital. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, ha decidido que coincidan varios hitos en la ciudad en la misma fecha en que se celebra el Black Friday en la ciudad (y medio mundo): la entrada en vigor de Madrid Central, la inauguración de la nueva Gran Vía y el encendido de las luces de Navidad. Se espera la llegada de miles de visitantes al distrito Centro ante el reclamo de los grandes descuentos, el lavado de cara de la gran arteria y la nueva iluminación navideña. La inmensa mayoría de los ciudadanos deberán desplazarse en transporte público, pero por ahora no hay ningún plan de refuerzo ante el incremento de demanda porque no hay comunicación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) no tenía conocimiento hasta ayer de que en la fecha señalada confluyen tantos eventos. Según informaron a ABC, el CRTM no se ha reunido con la Corporación madrileña porque no se lo solicitado, por tanto no se ha abordado un plan de movilidad conjunto para aumentar el número de trenes de Cercanías, los de Metro y los autobuses de la EMT.

6. El pacto entre el Gobierno y Podemos amenaza al fútbol. Anda revuelto el mundo del fútbol, con fuego cruzado por el partido en Miami o la lucha de poder entre Tebas y Rubiales. Batallas menores que pueden quedar aplazadas por la nueva amenaza común que pone en peligro a toda la industria del deporte y, en especial, a la del balompié. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) pactados por PSOE y Podemos incluyen una subida del IRPFa las rentas más altas, incrementos impositivos al ahorro y un ascenso sobre la base del impuesto de sociedades. Medidas todas ellas que golpean de manera directa a uno de los motores económicos del país y que han puesto en pie de guerra a la patronal y a los sindicatos del fútbol español. «Estamos preocupados, porque en última instancia vamos a ser los clubes los que más notemos todas esas subidas de impuestos. Por eso, estamos en conversaciones ya para ir todos a una y tratar de buscar una solución antes incluso de que esos presupuestos se aprueben formalmente», explica a ABC José Luis Ortas, director general del Huesca. El conjunto aragonés, uno de los más modestos de primera, sabe que parte de esa factura impositiva diseñada por el Gobierno recaerá en el fútbol profesional.