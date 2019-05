Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 17 de mayo

1. El cerco a un colaborador y sus cuidados por cáncer, claves para detener a Ternera. El seguimiento a un colaborador de José Antonio Urruticoetxea, alias Josu Ternera y de su «cuestión sanitaria», -el tratamiento que recibe por un supuesto cáncer-, hicieron posible ayer la detención en Francia tras 17 años de fuga del terrorista más buscado de ETA: el que fuera su jefe político de 1977 a 1992, negociador con los gobiernos socialistas en Argel (1989), Suiza (2005) y Oslo (2006) e inductor, entre otros, de la masacre contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, el segundo atentado más brutal de la historia de la banda. La operación conjunta, bautizada «Infancia robada» en honor a los seis menores asesinados en ese atentado, ha sido desarrollada por la Guardia Civil y el servicio galo de Inteligencia Interior (DGSI) y se ejecutó de madrugada en un espacio público, el parking del hospital donde el terrorista tenía una cita médica relacionada con su enfermedad en la pequeña localidad de Sallanches

2. Proyecto Roborder: Europa quiere crear un enjambre de drones para vigilar sus fronteras. Las políticas migratorias no han encontrado salvaguarda en los últimos años en Europa. Las legislaciones locales y las dificultades de controlar la entrada de personas es un cóctel difícil de gestionar. La tecnología puede ser parte de la solución para la Unión Europea, que ha empezado a estudiar un ambicioso proyecto a escala global que pretende desarrollar una flota de vehículos aéreos no tripulados (drones) controlados por inteligencia artificial capaces de patrullar las fronteras. Este proyecto, bautizado como Roborder, pretende detectar la presencia de migrantes en los accesos a las fronteras de los países de la Unión Europea

3. La incertidumbre global se lleva el 15% del beneficio de las empresas del Ibex. La inestabilidad que rodea actualmente a la economía global condicionó los resultados de las grandes empresas españolas durante el primer trimestre del año. Las firmas que conforman el Ibex 35 cosecharon unas ganancias de 9.451 millones de beneficio entre enero y marzo, lo que supone un 15% menos respecto a los 11.130 millones obtenidos en el mismo periodo de 2018, según los datos remitidos por estas empresas a la CNMV. Las firmas de la Bolsa española mantienen de esta forma la tendencia mostrada ya en 2018, cuando obtuvieron 39.187 millones de euros de beneficio, un 2,6% menos respecto a los 40.238 millones obtenidos el ejercicio previo, en 2017. Con este resultado, las compañías del selectivo español rompieron con varios años al alza, en los que se vieron impulsados por la recuperación del mercado nacional.

4. El Gobierno chino amenaza a EE.UU. por incluir a Huawei en su lista negra. Tras los aranceles de la semana pasada, la guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha desviado a otro campo de batalla, las telecomunicaciones, donde destaca un nombre propio: Huawei. El miércoles, Washington metió a este gigante tecnológico en su «lista negra» vetándole el acceso al mercado norteamericano por partida doble. Por un lado, el presidente Trump declaró una emergencia nacional para firmar una orden ejecutiva prohibiendo los negocios con empresas que supongan un riesgo para la seguridad del país. Aunque dicha orden ejecutiva no cita expresamente a Huawei, la Casa Blanca lleva meses advirtiendo de la «amenaza» que entraña por sus conexiones con el autoritario régimen de Pekín, que la compañía niega.

5. Niños en el limbo: los padres por gestación subrogada cumplen el plazo máximo para estar en Ucrania. La situación de las familias españolas que llevan meses en Ucrania intentando conseguir un pasaporte para sus hijos nacidos por gestación subrogada se complica. En las próximas dos semanas, serán alrededor de diez las parejas que cumplirán los 90 días de estancia en Kiev, el máximo tiempo permitido con el visado de turista de que disponen, de manera que su estado en el país pasará a ser de ilegalidad. Pese a que desde el consulado de España en Kiev les habían asegurado que prorrogar ese visado era un trámite «fácil y sencillo», las autoridades ucranianas han negado la ampliación, pues los españoles denuncian que no hay supuestos en la ley del país que contemplen esta prórroga.

6. El incierto futuro de Isco en el Real Madrid. El domingo agoniza la campaña más dura en la vida de Francisco Alarcón. El centrocampista ha vivido los peores momentos como futbolista. En el trasvase de octubre a noviembre pasó de lo mejor, con Lopetegui, al sufrimiento, con Solari. El exseleccionador le consideró su jefe de campo, como lo era en el equipo nacional, e incluso le alineó aunque no estuviera recuperado de una operación de apendicitis. Llegó Solari y todo cambió. Le dijo a Isco que no contaría con él hasta que se encontrara en forma. Le pidió que jugara más rápido y que no retuviera el contragolpe. No congeniaron desde el principio. La indisciplina del centrocampista, que explotó en Éibar por saltar al campo con el 3-0 en contra, fue la espoleta de un antagonismo que persistió en toda la etapa de Solari. Regresó Zidane y el andaluz revivió. Ha participado en todos los partidos con el francés. El entrenador piensa que puede rescatarle y hacerle otra vez importante. El Real Madrid tiene ofertas por él. El jugador debe decidir.