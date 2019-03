Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 15 de marzo

1. Colau retira el lazo del Ayuntamiento de Barcelona antes de finalizar el plazo de la Junta Electoral. Un día después del vencimiento del plazo que estableció la Junta Electoral Central (JEC) para que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, retirase esteladas, lazos amarillos y pancartas, en tanto que símbolos partidistas, de los edificios públicos de la Generalitat ahí siguen. No así en el Ayuntamiento de Barcelona, que retiró la pancarta con un lazo amarillo antes de que finalizase el plazo de 12 horas que e ste jueves estableció la Junta Electoral de Zona. Y esto después de que se produjera un enfrentamiento entre un grupo de encapuchados, que descolgó el lazo de la fachada consistorial, y varios agentes de la Guardia Urbana que recuperaron la pancarta. Los símbolos partidistas de las formaciones independentistas y populistas continúan en los edificios de la Generalitat y, ante esta situación, Ciudadanos (Cs) presentó ayer un escrito –como respuesta al que envió a la JEC el presidente autonómico el miércoles– para que este organismo inicie «el pertinente procedimiento sancionador contra Torra», se adopten medidas provisionales «con la máxima urgencia» y se den los pasos pertinentes para ejecutar de manera «forzosa» lo acordado por la propia JEC el pasado 11 de marzo.

2. Detienen a una mujer por la muerte de sus dos hijos en un pueblo de Valencia. «Están todos muertos. Yo aquí ya no tengo nada que hacer». Los peores presagios se cumplieron tras una búsqueda agónica que duró más ocho horas. La Guardia Civil encontró muertos a los dos niños de cinco meses y tres años y medio que habían sido dados por desaparecidos ayer en la localidad valenciana de Godella. La madre de los pequeños quedó detenida anoche tras detallar a los agentes el paradero de los cadáveres de los niños, que estaban enterrados cerca del lugar en el que residían en el municipio del área metropolitana de la capital del Turia. Los niños estaban enterrados en fosas diferentes, una dentro de la parcela en la que se encontraba su vivienda, y otro en el exterior de la misma. El juez de guardia ordenó a última hora de la noche de ayer el levantamiento de los cadáveres mientras los padres permanecían en las dependencias de la Guardia Civil. La investigación continúa abierta a la espera de determinar la autoría del doble crimen.

3. El consejo de BBVA cede a la presión y fuerza a González a dejar sus cargos honoríficos. Aplausos. Fue la reacción generalizada de un grupo de accionistas destacados de BBVA cuando el presidente de la entidad, Carlos Torres, junto a parte de la cúpula, les comunicó ayer la dimisión de Francisco González como presidente de honor del banco y de su Fundación. Sucedió en una habitual reunión previa a la junta general que se celebra hoy en Bilbao y que se preveía extremadamente tensa por el caso de las escuchas del excomisario José Manuel Villarejo para BBVA y su cada vez mayor impacto reputacional en la entidad. González, que abandonó la presidencia de BBVA el pasado diciembre y cedió el cargo a Torres, habría contratado a la empresa de Villarejo, Cenyt, entre 2004 y 2005 supuestamente con el fin de neutralizar el intento de Sacyr de hacerse con el control del banco y quitarle de la presidencia. En ese marco, y según distintas informaciones, se habrían pinchado 15.000 llamadas telefónicas, incluidas las de altos cargos del Gobierno, la CNMV y empresarios.

4. Boeing suspende las entregas de su modelo 737 MAX.Boeing ha anunciado este jueves que suspende las entregas pendientes de de su modelo 737 MAX tras la decisión de Estados Unidos de retirar estos aparatos del espacio aéreo y a la espera de conocer las causas de los accidentes registrados en Etiopía e Indonesia. Un portavoz del fabricante americano ha precisado que no se ha realizado ningún cambio en la tasa de producción del modelo 737 MAX y continuará con el promedio de 52 aviones por mes, aunque ha indicado que la compañía continúa «trabajando a través de decisiones de producción», según informa 'The Wall Street Journal'. «Continuamos construyendo 737 aviones MAX al mismo tiempo que evaluamos cómo la situación, incluidas las limitaciones de capacidad potenciales, afectarán nuestro sistema de producción», ha indicado Chaz Bickers, portavoz de Boeing, en declaraciones a la agencia Reuters.

5. La oruga y la galeruca invaden Madrid: «Es la peor plaga de la historia reciente». Madrid asiste a «la peor plaga» de oruga procesionaria y de la galeruca –también conocida como el escarabajo del olmo– «de su historia reciente». Así lo confirman expertos del Ayuntamiento de la capital. Dos son los hitos que han abocado a esta situación, como explica Santiago Soria, jefe de Servicio Biodiversidad del Consistorio: «Hemos tenido un invierno suave, que ha provocado menos mortalidad natural que otros años de estos insectos y, además, la temporada pasada no hemos tenido autorizado ningún producto químico para poder fumigar». Europa es restrictiva con el uso de insecticidas en zonas como parques, colegios o residencias de la tercera edad. «No son productos cancerígenos, cada vez son menos tóxicos, de hecho se emplean en la agricultura, pero no se puede decir que sean cero peligrosos. Tienen cierto riesgo y por pequeño que sea no se debe asumir en lugares donde hay niños o personas mayores», matiza Soria, entomólogo. Desde febrero, la Unión Europea ha levantado el veto a los plaguicidas que esta temporada ya podrán utilizarse en espacios abiertos urbanos.

6. Zidane mantiene el mismo sueldo que cuando se fue. En un mundo, el del fútbol, donde pedir más dinero es la norma, Zidane es la excepción que confirma la regla. «Nunca ha pedido dinero al Real Madrid», destacan desde la entidad. No solicitó ganar una cifra concreta en 2001, cuando era la estrella de la Juventus y dijó «oui» a Florentino Pérez al cuestionarle en una comida en un restaurante del extranjero si ficharía por el conjunto blanco como jugador. Tampoco solicitó un euro cuando ascendió a ser el primer entrenador del club. Y ahora tampoco ha exigido dinero. No se siente mejor que nadie, es su forma de ser. Su nuevo contrato tiene la misma ficha que cobró hace un año, 7,5 millones de euros. Son sus emolumentos fijos. El francés no le da importancia a este capítulo porque analiza que si triunfa se le pagará en consecuencia. Y así ha sido. Los títulos le permitieron percibir doce millones anuales en su última campaña, un aumento de salario que se ganó en el césped. Ahora cuenta también con esos bonos. «Vuelve al Real Madrid para cobrarlos», señala un profesional de la casa. Esas primas las recibió durante las tres temporadas que militó al mando del equipo, en las que celebró tres Champions, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Nunca se quedó con el sueldo fijo.