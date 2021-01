Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 15 de enero

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. El retraso del 14-F forzaría a Sánchez a decidir sobre los indultos antes de los comicios. El aplazamiento de los comicios catalanes devuelve a los presos separatistas al centro del tablero político nacional. Una demora de la cita electoral, prevista inicialmente para el 14 de febrero, posibilita la concesión de indultos a los dirigentes del «procés» antes de votar. El Gobierno de Pedro Sánchez, proclive a perdonar a Junqueras y al resto de líderes independentistas, se había escudado hasta ahora en que la tramitación de la medida de gracia seguía su propio curso, que no estaba ligada al calendario electoral, y que no daría tiempo a decidir sobre el perdón gubernamental antes del 14-F. Sin embargo, un retraso de las autonómicas hasta mayo debido a la pandemia favorecería que el Ejecutivo pueda, si finalmente lo decide, tomar una decisión antes de las urnas, lo que no deja de ser un arma de doble filo de cara a su potencial electorado.

2. Moncloa destina 20.000 euros a contratar una maquilladora para Sánchez y los ministros. El Gobierno ha convocado un concurso para contratar a una maquilladora-peluquera que preste sus servicios al presidente, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta, Carmen Calvo; a la portavoz, María Jesús Montero, o a cualquier otro ministro o alto cargo que comparezca en la Sala de Prensa de La Moncloa. «La correcta imagen pública en las intervenciones de los comparecientes exige que se realicen rutinariamente ciertos servicios de imagen habituales en el mundo audio- visual», argumenta el propio Gobierno en la memoria en la que justifica el contrato, cuyo valor estimado es de 19.541,50 euros al año, prorrogable hasta 80.750 euros en cuatro años. Lo cierto es que hace tiempo que los ministros del Gobierno decidieron ponerse en manos de estilistas cuando tenían previsto comparecer ante las cámaras.

3. El confinamiento domiciliario se vuelve un arma «inevitable» para acabar con la tercera ola. Las comunidades autónomas se quedan sin armas ni escudos contra el coronavirus. Tras exprimir al máximo todo el margen que le dan las restricciones que permite el Gobierno en el decreto de estado de alarma aprobado hasta el 9 de mayo, regiones como Castilla y León, Asturias, Andalucía y Murcia piden dar un paso más para poder contar con la posibilidad jurídica de aprobar el confinamiento domiciliario y así cortar la transmisión. También se une a ellas La Rioja, que recomienda a la población autoconfinarse. La desprotección que dicen sentir las regiones es tal que Pablo Casado, líder del Partido Popular, denunció ayer que el presidente del Gobierno «no hace nada» y «abandona a su suerte» a las autonomías.

4. Biden se desmarca de su partido y no participa del juicio político a Trump. El presidente electo de Estados Unidos no quiere que el juicio político a su predecesor interfiera en la confirmación de su gabinete y en las urgentes medidas que debe aprobar para capear la pandemia de coronavirus y la crisis económica derivada. Por eso Joe Biden no ha tenido nada que ver en el «impeachment» y ha instado a los diputados de su partido a que se centren en el día de mañana, en facilitar el entendimiento y dejar al país preparado ante los graves desafíos con los que ahora debe lidiar. Según dijo Biden en un comunicado tras que prosperara el impeachment: «Espero que los líderes del Senado encuentren una manera de proseguir con sus responsabilidades constitucionales en el juicio político mientras también trabaja en otros asuntos urgentes de esta nación».

5. La tercera ola retrasa la recuperación y tumba las previsiones del Gobierno. La ansiada recuperación se posterga y no será en 2021 cuando se produzca el rebote intenso que se esperaba hace unos meses, sino en 2022. Así parecen descontarlo la nueva tanda de previsiones de crecimiento que ya han comenzado a publicar casas de análisis y organismos, y que dan por hecho que la tercera ola y las nuevas restricciones y contagios atrasarán algo más el crecimiento. BBVA Research se abonó ayer a esta hipótesis en sus últimas previsiones, en las que mejora medio punto su estimación de crecimiento para 2020 al -11% pero empeora cinco décimas la de 2021 al 5,5%. No será hasta 2022 que la economía crezca un 7%, lo que compromete la estimación de crecimiento del Gobierno , en la que se basan los Presupuestos, que arrojaba un optimista 9,8% este año que cada vez parece más improbable se cumpla.

6. México desenfoca la Conquista para utilizarla políticamente. 2021 se vislumbra como un año de celebraciones en la República de Estados Unidos Mexicanos en el que se exaltará el bicentenario de la Independencia mexicana, los 500 de la caída de Tenochtitlán y los 700 años de la Fundación Lunar de la ciudad. «Tres conmemoraciones históricas que recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos», según declaraciones de Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México. El problema estriba en que la política mexicana está desenfocando la conmemoración de la Conquista por motivos poco evidentes. Desde el lenguaje, se habla de «invasión»; desde los gestos, se exigen disculpas al Rey Felipe VI o al Papa, en nombre de los indigenistas; desde la historia, no acudiendo a los documentos originales sino a interpretaciones ideológicas o presentistas que hablan del imperio español capitalista y el proletariado azteca en ciernes, como se sugiere en las más recientes obras de un historiador próximo al presidente, Enrique Semo.