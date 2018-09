Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 14 de septiembre

ABC

Actualizado: 14/09/2018 08:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Sánchez copió textos que había coescrito con un miembro del tribunal. El profesor Juan Padilla, actual director general de la Universidad Camilo José Cela, publicó dos artículos científicos con Pedro Sánchez en julio y septiembre de 2012, poco antes de la defensa de la tesis del presidente del Gobierno, que tuvo lugar en noviembre de ese año. Ambos artículos fueron despiezados e insertados en la tesis de Sánchez, copiados y pegados, sin cita alguna. Juan Padilla, que entonces era secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela, fue seleccionado por la directora de la tesis de Sánchez, María Isabel Cepeda, para integrar el tribunal. Así, el profesor Padilla otorgó el cum laude -la máxima calificación- a una tesis que en parte era de su propia autoría, es decir, se calificó a sí mismo.

2. Otro plagio, este a un informe del Ministerio de Política Territorial. Pedro Sánchez incluyó varios plagios en su tesis, «Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)», como avanzó ayer ABC. Un claro ejemplo es el que hoy resaltamos, y que aparece en el capítulo cuatro del documento, titulado «La diplomacia económica de las Comunidades Autónomas españolas». Sánchez, entonces profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela, usó un informe del Ministerio de Política Territorial. El párrafo que copió contenía distintos datos macroeconómicos sobre las «entidades territoriales». Fue calcado en la tesis sin comilla alguna, rematando un párrafo cuya autoría es la del doctorando, o al menos así se presenta.

3. La Universidad de Barcelona pedirá explicaciones a Colau por sus declaraciones sobre el final de su carrera. La Universidad de Barcelona pedirá explicaciones a la alcaldesa Ada Colau sobre las afirmaciones que ha hecho hoy respecto a que le ofrecieron acabar la carrera "fácilmente" cuando entró en política. «La Universidad de Barcelona pedirá explicaciones a la alcaldesa Ada Colau por sus insinuaciones de hoy. No podemos permitir ninguna sombra de dudas sobre nuestras titulaciones. Esperaríamos que cualquier sospecha sea denunciada pero de manera clara y puntual», ha señalado el centro universitario barcelonés en su cuenta de twitter. Ada Colau ha explicado que cuando entró en política le ofrecieron «acabar la universidad fácilmente», lo que rechazó «sin pedir detalles».

4. Londres advierte que le pagará menos a Bruselas si no hay acuerdo con el Brexit. Fue otro intento de transmitir tranquilidad a la ciudadanía, de decir que todo está controlado, pero que a su vez sirvió como alerta a aquellos que son críticos con su plan del Brexit. El Gobierno británico volvió ayer a difundir más documentos sobre cómo sería la situación de Reino Unido tras su salida del club comunitario, si finalmente no hay acuerdo y el caos que esto podría desembocar. Theresa May lo hizo tras reunir a su gabinete y en esta nueva hornada de «notas técnicas», que abarcan aquellos sectores económicos y servicios, que se verán directamente afectados por el Brexit, destacaron esta vez los problemas básicos de movilidad fuera del Reino Unido que se podrían encontrar los británicos si el 29 de marzo de 2019 finalmente Gran Bretaña cortase lazos con la UE.

5. Europa cuestiona que se desahucie por un solo impago si la hipoteca es abusiva. Nuevo varapalo judicial a la legislación hipotecaria española y a la banca tras el caso de las cláusulas suelo. Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera incompatible con el Derecho comunitario continuar con la ejecución de una hipoteca, lo que puede acabar en el desahucio de la familia afectada, si la cláusula del préstamo que permite al banco declarar el vencimiento anticipado de la hipoteca por un solo impago ya ha sido declarada abusiva previamente. Ante el impago de alguna de las cuotas, la cláusula de vencimiento anticipado incluida en miles de hipotecas permite a la entidad dar por finalizado el contrato y reclamar a la familia el pago por adelantado del saldo del préstamo pendiente de amortizar más los intereses.

6. Cultura niega que haya «voluntad o intención de manipular los jurados». El comunicado enviado ayer por el Ministerio de Cultura, en respuesta a la información publicada el miércoles por ABC sobre la sustitución, sin motivo alguno, de tres personas designadas para formar parte del jurado del premio Nacional de Artes Plásticas por la Dirección General de Bellas Artes, reza así: «El proceso de selección de los jurados del premio Nacional de Artes Plásticas 2018 se ha realizado de acuerdo con lo estipulado por la Resolución de 21 de marzo de 2018 (BOE del 2 de abril) por la que se regula dicho premio. El jurado deberá ser paritario, y será designado por Orden del ministro de Cultura y Deporte, a propuesta del director general de Bellas Artes. Cuando toma posesión de su cargo el actual titular de la Dirección General de Bellas Artes, Román Fernández-Baca, nadie le advirtió de que existían comunicaciones previas con los jurados para el fallo de los premios de este año.