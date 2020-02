Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 14 de febrero

1. Las víctimas colaterales de la cancelación del Mobile de Barcelona:«Ha habido un contagio de histeria». Las primeras estimaciones de pérdidas que acarrea la cancelación del MWC, que se empezaron a conocer eset jueves, lo dicen todo: 220 millones de euros para las pymes locales según Pimec; 40 millones según el Gremio de Restauración de Barcelona; 14 millones según la asociación de establecimientos turísticos Apartur; 117 millones según los bares y locales de ocio nocturno que engloba Fecasarm; 15.000 empleos según Fomento del Trabajo... «Ha habido un contagio de histeria», comenta Roger Pallarols, director del Gremio de Restauración barcelonés, que destaca que la cancelación ha sido «un golpe muy fuerte por el impacto económico de la ciuad». Pallarols explica que muchas de las reservas se hicieron poco después de cerrar la anterior edición y que ahora están evaluando qué hacer con estos prepagos.

2. El cambio de Colau: de ir contra los grandes eventos a lamentar la cancelación del Mobile. Tanto antes de ser alcaldesa como una vez elegida responsable de la ciudad, Ada Colau ha tenido una opinión poco favorable a los congresos que con frecuencia acoge la ciudad de Barcelona. Crítica con el turismo de masas y otras actividades generadoras de riqueza, la alcaldesa llegó a decir que «la política de grandes eventos» no era «sostenible». Ahora que una avalancha de abandonos ha obligado a cancelar el Mobile World Congress, Colau ha pasado de pronto a ser una de sus principales defensoras. Como dice el proverbio: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

3. Sánchez y Casado se reúnen el lunes en La Moncloa tras romper todos los puentes. Pedro Sánchez ha tardado más de un mes, desde que fue investido presidente del Gobierno el pasado 7 de enero, en ponerse en contacto con el jefe de la oposición. El líder socialista ha tenido tiempo entre medias de poner en marcha un Gobierno de coalición con Podemos, respaldado por los independentistas, los nacionalistas vascos y los herederos de Batasuna, y se ha reunido con un presidente autonómico inhabilitado, Joaquim Torra. Todo ello mientras acusaba al PP de «crispar» y de instalarse en el bloqueo. Los puentes entre el PSOE y el PP hace tiempo que quedaron destruidos. Con este ambiente, ayer por la mañana, el director de gabinete de Sánchez se puso en contacto con su homólogo en Génova, y ambos cerraron una reunión de sus jefes el próximo lunes a las 12, en el Palacio de la Moncloa.

4. EE.UU. acusa a Huawei de robar secretos y colaborar con Irán y Corea del Norte. El Gobierno estadounidense acusó hoy al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei del robo de secretos comerciales y aseguró que esta empresa mantiene negocios ilegales con Corea del Norte y ayuda a Irán en la vigilancia interna. La acusación de 16 cargos de conspiración para robar secretos comerciales y de violar la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado (RICO) contra Huawei Technologies, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, y dos de sus filiales estadounidenses, se presentó este miércoles en un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, informó hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

5. Cinco mil familias de Orcasitas amenazadas por el amianto en sus casas y sin ayudas. Hace cuatro décadas, Orcasitas era un barrizal plagado de chabolas. Hoy, carecer de un baño en condiciones, de agua caliente y calefacción ya no es el problema de los vecinos del barrio, una de las zonas con las rentas más bajas de la capital. El peligro descansa sobre sus cabezas: los tejados son gigantescas placas de uralita, el barato material que contiene fibras del tóxico amianto. Ayer, los residentes de este viejo barrio al sur del distrito de Usera, caminaban con garbo. Un coche convocaba por megafonía a la asamblea de la Asociación Vecinal de Orcasitas, autora de los carteles que lucían en los portales: «El amianto mata». Aunque no hay avances desde 2008, no flaquean sus fuerzas.

6. Lucas, el seguro de vida de Zidane. Su obsesión por estar preparado para jugar en todo momento ya es leyenda en el Real Madrid. Listo para el combate cuando Zidane lo requiera. Su dedicación al trabajo físico es una religión con brujería gallega. Unas pesas le destrozaron un pie hace tres meses y cortaron su temporada. Llegó a la cantera madridista hace trece años, cuando tenía quince. Brilló con Carvajal y Morata en los juveniles. Su evolución era espléndida, un extremo de regate y buen centro, y el Español solicitó su cesión en 2014, con opción de compra. El informe técnico del Real Madrid al final de aquella campaña argumentaba que Lucas fue uno de los hombres que más regates realizó en el campeonato. Había que recuperarle. Fichó como futbolista del primer equipo blanco hace cinco años. Ha sido un fijo para Zidane y para Solari, para Benítez y para Lopetegui. Un delantero sin caché internacional que rinde mucho más que los que tienen apoderado de relumbrón.