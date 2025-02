Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 14 de agosto

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. El abogado denunciante apunta a Pablo Iglesias: «El líder no sería tan incompetente para no saberlo». El abogado despedido de Podemos bajo una acusación de acoso que no prosperó en los tribunales, José Manuel Calvente, se desquitó ayer en su cuenta personal de Twitter y apuntó directamente al secretario general del partido y actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. «El 'líder' del partido no sería tan 'incompetente' como para no saber lo que estaba pasando en su partido. Presuntamente, claro», decía uno de los mensajes. La publicación no se produce en un momento cualquiera. Ayer trascendió el recurso de apelación interpuesto por Podemos para pedir a la Audiencia Provincial de Madrid que anule tanto la documentación que ha aportado Calvente como las diligencias de prueba que ha acordado el juez a partir de esos papeles y de la propia declaración del letrado. El recurso aduce entre otras cosas que Calvente obtuvo la documental de forma ilícita porque tenía «deber de sigilo» y que la recopilación de la prueba fue fruto de «fraudulenta investigación secreta» aderezada con «meras sospechas».

2. Rebelión sanitaria: los médicos piden dar un «golpe de timón» frente a la pandemia. Los médicos han pasado de la comprensión por los primeros errores en la gestión de la pandemia a la indignación. Cinco meses después de que se desencadenara la peor crisis sanitaria de la historia, los que estuvieron en primera línea ya no quieren aplausos. Reclaman un «golpe de timón» en la gobernanza de la lucha contra el virus y responsabilidad de la ciudadanía para frenar la escalada de contagios. Ayer la Organización Médica Colegial (OMC), la institución que agrupa a los colegios médicos de toda España, publicó un duro comunicado pidiendo cambios para no repetir errores del pasado.

3. El Ibex sufre una crisis en «L» mientras Europa vislumbra ya la recuperación. En plena pandemia, la Bolsa española es la «enferma» de Europa. No es capaz de recobrar los niveles previos al Covid y se mueve en la atonía desde hace semanas. Otros países como Alemania ya casi han recuperado la cotización de febrero y el resto de selectivos europeos avanzan al alza. España es la excepción, el lastre comunitario. Entre finales de febrero y principios de marzo, todas las Bolsas se desplomaron. El hundimiento fue notable en cada índice global, pero cuando las economías han empezado a salir de sus respectivos confinamientos, la respuesta de los parqués ha sido distinta en cada territorio.

4. Torra recula ante Puigdemont y suspende el adelanto electoral. Tras más de dos meses sin hablarse con su sucesor, Carles Puigdemont supo por la información de ABC que Quim Torra planeaba anunciar hoy en una entrevista en TV3 el adelanto electoral para el próximo 11 de octubre. Torra está harto del cargo y de sus servidumbres, y hace tiempo que quiere marcharse, y quiere hacerlo «con dignidad» y no porque el Tribunal Supremo lo inhabilite , lo que está previsto que suceda entre la primera y la segunda semana de octubre, más bien la segunda. En cambio, Puigdemont quiere tiempo para consolidar su nuevo partido y al conocer los planes del actual «president», que es quien de hecho tiene en exclusiva la prerrogativa de convocar elecciones, montó en cólera y empezó entre los dos una violenta disputa a través de Elsa Artadi, vicepresidenta de la recientemente estrenada formación del expresidente forajido.

5. Biden y Harris centran la campaña en el punto más débil de Trump: la pandemia. El libreto de campaña de Joe Biden y de su nueva escudera, la senadora Kamala Harris, quedó claro en su primera comparecencia conjunta como «ticket presidencial» este miércoles. Los candidatos a presidente y vicepresidenta por el partido demócrata hicieron sangre con la gestión de la pandemia de Covid-19 por parte de Donald Trump , en un anticipo de lo que centrará buena parte de los ataques de aquí a la elección presidencial del 3 de noviembre. «El virus ha afectado a casi todos los países, pero hay una razón por la que ha golpeado a EE.UU. más que a cualquier otra nación desarrollada», dijo Harris en su discurso inaugural como candidata.

6. Otro duelo para el Atlético en la Champions. Otra vez la Champions y de nuevo otro duelo para el cuerpo. Una herida más en el historial de vida del Atlético, tan brillante y ardoroso en mil andanzas, tan doloroso en la Copa de Europa. En Lisboa no estaban ni el Real Madrid ni Cristiano Ronaldo. Esta vez fue el Leipzig, un armonioso equipo de alemanes que juegan como latinos y que hizo méritos para pasar a semifinales contra la estrellas del PSG. Un gol en el minuto 88 estrelló al Atlético contra su muro.