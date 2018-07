Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 13 de julio

ABC

1. Casado tiene apoyo «absoluto» de Cospedal y ve remontada en Andalucía y Valencia. Los nervios van a más en las dos candidaturas que compiten por la sucesión de Mariano Rajoy en el PP, y en esta recta final de la campaña han entrado en una guerra de apoyos y de números. Tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado aseguran que les salen las cuentas y creen contar ya con el respaldo, apalabrado, de una mayoría de los compromisarios. En el caso del vicesecretario, su equipo afirma tener el apoyo «absoluto» de María Dolores de Cospedal, y ve una «remontada clarísima» en dos comunidades clave, Andalucía y Valencia. Andalucía es la región que aporta más compromisarios electos al congreso de los días 20 y 21 de julio: 475, un 18,2 por ciento del total. En la primera vuelta de las primarias, Sáenz de Santamaría registró una rotunda victoria en esta Comunidad, apoyada por Javier Arenas, con 5.581 votos de los afiliados inscritos, frente a los 2.907 de Cospedal y los 1.663 de Casado.

2. Para las petroleras, prohibir el diésel es disfrazar la decisión como una medida medioambiental. Las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando en los pasillos del Congreso que «el diésel tiene los días contados» y avanzando que el Gobierno tiene en su agenda buscar fórmulas «fiscales y regulatorias» para acompañar a las grandes ciudades que buscan ser cada día más sostenibles, han generado un aluvión de reacciones negativas. Tanto desde las patronales de la automoción Anfac y Ganvam, como desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)consideran que esta afirmación puede acarrear graves consecuencias para el sector, y más teniendo en cuenta los avances significativos en la reducción de sustancias contaminantes de los motores diésel, que en la actualidad, si hablamos de mecánicas modernas, son similares o incluso inferiores a las de los vehículos con motores de gasolina. Según la AOP, tanto la industria como el transporte han realizado en los últimos años un esfuerzo muy importante para mejorar sus niveles de eficiencia y reducir considerablemente sus emisiones.

3. Valerio admite que hasta 2022 las pensiones estarán en números rojos. La reforma de las pensiones es uno de los retos de mayor calado que tiene el Ejecutivo y recortar el déficit es el primer paso. Este camino hacia la consolidación pretende hacerlo con más gasto, dado que es su intención mantener y en algunos casos mejorar la protección social. Un proceso complejo que tarará años y que pasa por subir los impuestos en España. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró ayer en el Pacto de Toledo que el objetivo es lograr el equilibrio «en 2022 o 2023». Son años en los que comenzará a jubilarse la generación del «baby boom» (nacidos entre 1958 y 1977) y en los que se esperan una transición suave que tendrá su pico en 2042 con la incorporación de unos 723.000 potenciales pensionistas, lo que elevará el total a 15 millones, frente a los 8,7 millones actuales, según las previsiones del profesor de investigación del CSIC, Antonio Abellán.

4. Theresa May detalla su propuesta de Brexit a Bruselas. Han tenido que pasar dos años desde el referéndum del Brexit para que el Gobierno británico detallase el plan definitivo con la UE para acordar su salida del bloque comunitario en marzo del año que viene. En el documento, el más extenso hasta la fecha (100 páginas) y titulado «Libro Blanco del Brexit», Reino Unido le propone a Bruselas un acuerdo que se sostiene en cuatro pilares básicos: un mercado común de bienes, un acuerdo laxo en servicios, máxima cooperación posible en materia de defensa y facilidades para la movilidad de los ciudadanos. May lo ha catalogado como una «propuesta integral, ambiciosa y que logra el equilibro necesario entre derechos y obligaciones». Sin embargo, como era de esperar, desde el bando «brexiter» consideran inadmisible seguir bajo el reglamento común, lo que les situaría como «vasallos de Europa» y confirmándose, a su juicio, el «Brexit in name only» (Brexit solo en el nombre).

5. El cerco político divide a la Real Academia Española. Apenas han pasado un par de días desde que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que solicitaría a la Real Academia Española (RAE) un informe sobre «la adecuación» de la Constitución Española al lenguaje inclusivo. Sin embargo, parece que ha sido tiempo suficiente para que el académico y escritor Arturo Pérez-Reverte se plantee su continuidad en el seno de la institución en caso de que esta acceda a cambiar de criterio. La presión de una medida política sobre un tema del que ya se ha dictaminado en la RAE es un invitado de lo más inconveniente para el pleno, que ya respira un ambiente enrarecido, según ha podido saber ABC. El informe fue solicitado de forma oficial por el Gobierno en la mañana de ayer.

6. Nadal-Djokovic: capítulo 52. «Bien. Perfecta. Buena». Palabras que sobresalen del entrenamiento de Rafa Nadal. Su entrenador en Wimbledon, Francis Roig, envía bolas al revés del balear que devuelve hasta que la sitúa, con fuerza y dirección, en el lugar que quiere. Después, un zarpazo que choca con la lona y semeja un trueno. Un remate atronador. Un aviso. El número uno se ha cargado de energía para afrontar la semifinal de hoy contra Novak Djokovic, el capítulo 52 de la rivalidad con más partidos de la historia del tenis que se celebrará después del Isner-Anderson. Hay sonrisas, asentimientos, alguna broma y confianza en un Nadal más convencido que nunca de que, esta vez sí, puede llegar su tercer título en Wimbledon. Aunque al otro lado de la red esté el serbio, que tantos problemas le ha creado y que mantiene el cara a cara favorable (26-25).