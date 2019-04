Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 12 de abril

1. Las prioridades de las «cinco Españas», programa a programa. Los carteles ya están pegados y los cuatro programas y medio -Ciudadanos (Cs) únicamente ha desvelado unas cuantas propuestas del suyo- respaldan lo que dicen los sondeos: estas elecciones son cosa de dos bloques. PSOE y Podemos van de la mano en muchas propuestas y algo parecido ocurre en el centro-derecha entre PP, Vox y Cs. Las coincidencias entre uno y otro bloque, eso sí, son muy escasas y quizá la más clara es que ninguno de los cinco partidos escatima a la hora de prometer. Todo ello en un panorama en el que el próximo Gobierno tendrá que asumir los deberes que hay pendientes, que no son pocos.

2. Sánchez solo debatirá en un formato con Vix para dañar al PP. El PSOE deshojó ayer la margarita de la participación de Pedro Sánchez en los debates electorales tras un importante debate interno entre los partidarios de incluir o no a Vox en la contienda en la que participará el presidente del Gobierno. Fuentes socialistas confirmaban a primera hora del día de ayer la «plena disponibilidad» del presidente del Gobierno a debatir con los restantes candidatos a ocupar el Palacio de la Moncloa. Pero con unas condiciones que señalaban un único camino. El criterio utilizado es «que representen fuerzas políticas que presentan candidaturas en todas las provincias de nuestro país y que, según la encuesta preelectoral del CIS conocida esta semana, superan el 10% de intención de voto a nivel nacional». Es decir, unos criterios ajustados para incluir a Vox en el formato.

3. España ofrece 6 millones de euros por un organismo de la Unesco que Suiza rechaza por «inviable». El Gobierno de Pedro Sánchez quiere trasladar a España la sede de la Oficina Internacional de Educación (OIE), un organismo de la Unesco, ubicado en Ginebra, que actualmente no tiene ninguna función importante y del que Suiza se quiere desprender, si no se redefinen sus funciones y se realiza un «cambio profunfo» en sus objetivos. La propuesta que ha enviado el Ejecutivo socialista, a la que ha tenido acceso ABC, ha causado estupor en la comunidad educativa y universitaria. El malestar por esta solicitud no es solo por la irrelevancia de este organismo, sino porque se ha comprometido a destinar seis millones de dólares anuales a su mantenimiento. Una aportación económica que contrasta con la escasez de fondos para programas como el Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, que ha dejado en el aire las ayudas para 7.000 grupos de investigación.

4. Una red marroquí traía a «menas» y los secuestraba para extorsionar a sus familias. Menores inmigrantes marroquíes tratados como mercancía, primero introducidos en España en pateras y luego secuestrados a los pocos días de llegar a los centros de acogida para seguir sacando dinero a sus familias. Incluso, a imagen y semejanza de los «vuelcos» de drogas, las mafias llegaban a «robar» chicos traídos por otras bandas para exigir el rescate correspondiente. La UCRIF de la Comisaría General de Extranjería de la Policía ha desmantelado tres redes dedicadas a esta actividad, la última hace pocos días, que además tenían un tronco común en Marruecos, en concreto en la zona de Tánger. Se trata de una de las tramas criminales dedicada al tráfico de seres humanos más poderosas de cuantas operan en el Reino alauí.

5. Hazard no romperá la paz salarial del Real Madrid. Eden Hazard ya no juega por dinero. Tiene 28 años y ha intentado venir al Real Madrid durante el trienio de mandato de Zidane en la plantilla blanca. Es el máximo objetivo de su carrera. «Quiere triunfar en el club más importante de la historia, es lo que le falta», dicen sus allegados. Sin poder manifestarlo públicamente, lamenta haberse perdido las tres Champions que el conjunto español conquistó con el técnico francés al frente. Le ha encantado el regreso de su amigo «Zizou» al banquillo del Bernabéu. Sabe que, si firma por el Real Madrid, será el líder del fútbol de ataque en el esquema del marsellés, para jugar por la derecha, por la izquierda, por el centro y por donde quiera. Será un líder de la plantilla. El belga vendrá al «Real» por menos dinero del que ganaría si renovara por el Chelsea.

6. Maltratos a ancianas: la gerente de la residencia tenía ocultas las quejas de los familiares. La directora gerente de la residencia de ancianos Los Nogales, en Hortaleza, Isidora G. G., tenía ocultos en su despacho las distintas quejas recibidas al menos en los últimos meses por parte de los familiares de los internos. Las mantenía guardadas sin trasladarlas al libro de registro que debía de haber pasado, además, a la Comunidad de Madrid, con la que tiene un concierto en 137 de sus 365 plazas. Por ello, la Consejería de Familia y Políticas Sociales, a través de su Secretaría General Técnica, abrió ayer un expediente contra Isidora, por falta muy grave . El Gobierno regional ha solicitado la suspensión de funciones durante cinco años, así como una multa al centro de 600.000 euros, cinco veces la mayor impuesta a un geriátrico (120.000). Sin embargo, ambos castigos estarán supeditados a la resolución judicial sobre el caso. Cabe recordar que fue el hijo de una de las ancianas, de 83 años y con alzhéimer, el que instaló una cámara oculta en la habitación y grabó los insultos, vejaciones y agresiones a las que fueron sometidas ella y su compañera de cuarto por tres empleados. El caso está en la Fiscalía, que ha remitido la denuncia a los jueces.