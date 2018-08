Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 8 de agosto

ABC

Actualizado: 08/08/2018 08:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Casi 2.000 empresas ya han salido de Cataluña este año, la mitad a Madrid. El Gobierno catalan de Quim Torra llegó con el objetivo de calmar al tejido empresarial catalán y convencerle de su vuelta. Sin embargo, tres meses después y casi agotados los cien días de gracia, la diáspora de empresas de la región hacia otros puntos de España parece que ha proseguido. Entre enero y junio de 2018 casi 2.000 empresas confirmaron su salida de Cataluña, 536 de ellas entre abril y junio. En la primera mitad del año se fueron 1.886 empresas de las que 1.066 se dirigieron a Madrid, es decir, más de la mitad, el 56%, según la estadística trimestral del Colegio de Registradores. Una hégira que simboliza que la economía catalana, pese a la aplicación del artículo 155 y la elección de un nuevo Gobierno, no ha vuelto a recuperar la tracción que tenía anteriormente. El continuo goteo de compañías así lo atestiguan. De media, cada semana han confirmado su salida de Cataluña 73 empresas en la primera mitad del año, 41 de ellas a Madrid. Este indicador tiene en cuenta las sociedades que, tras pedir su salida de la región, oficializan en los tres meses siguientes su traslado de sede social.

2. El secesionismo basa su trama en noticias manipuladas. La ONU ha criticado la decisión de que unos dirigentes políticos estén en prisión preventiva en España acusados de rebelión, desobediencia y malversación; la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, ha apoyado una campaña a favor de los presos políticos; de hecho, en España hay presos políticos y exiliados por sus ideas políticas; el juez Pablo Llarena se reunió en Gerona con «miembros» del CNI y el exministro Jorge Fernández Díaz; The Economist ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que libere a los presos políticos; Cataluña tiene derecho a la autodeterminación; en Barcelona se instalará la sede mundial de Facebook para combatir las fake news; existe una República Catalana, al menos en Waterloo (Bélgica).

3. Maduro presenta cuatro vídeos con la confesión de los detenidos por el «atentado». Varios de los presuntos autores materiales del atentado han sido capturados y entregados a las autoridades, según ha revelado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al presentar unas supuestas pruebas, entre ellas, 4 vídeos con la confesión de uno de los detenidos, el ex militar Juan Carlos Monasterios Venegas. Mientras el mandatario mostraba los vídeos grabados, la policía secreta, SEBIN, (Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional) se llevaba detenidos al diputado opositor del partido Primero Justicia, Juan Requesens y a su hermana R. Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios. Maduro también acusó al ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar en el centro de la conspiración del sábado pasado. También responsabilizó al coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, quien se encuentra en Bogotá participando en la toma de posesión del presidente de Colombia, Iván Duque.

4. EE.UU. admite que Corea del Norte no ha comenzado su desnuclearización. El Gobierno estadounidense ha admitido este martes que Corea del Norte no ha comenzado su proceso de desnuclearización, en lo que supone una de las observaciones más serias que ha hecho Estados Unidos sobre los pocos frutos de la histórica cumbre entre los líderes de Pyonyang y Washington. John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha explicado este martes que Corea del Norte no ha hecho progresos adecuados para acabar con su programa nuclear. «Estados Unidos ha cumplido con la declaración de Singapur. Solo Corea del Norte no ha dado los pasos que consideramos necesarios para desnuclearizarse», afirmó Bolton en una entrevista con la cadena de televisión Fox.

5. Baleares creará una oficina para garantizar los «derechos lingüísticos» de quienes se expresan en catalán. El Gobierno balear pondrá en marcha en los próximos meses la Oficina de Derechos Lingüísticos, que esencialmente atenderá casos de presunta discriminación en materia lingüística que hayan afectado a ciudadanos que se expresan en catalán. En estos momentos, se está tramitando ya el proyecto de decreto que permitirá crear dicho organismo público a finales de este año o a principios del próximo, es decir, en la actual legislatura autonómica. En el presente mandato gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que cuenta en su Ejecutivo con representantes del PSOE y de MÉS por Mallorca. Además, Armengol recibe el apoyo parlamentario externo —aunque estable— de Podemos y de MÉS por Menorca.

6. Bale y Asensio dan el triunfo al Madrid. El galés Gareth Bale y el español Marco Asensio exhibieron su mejor fútbol en la primera parte y marcaron los goles con los que el Real Madrid venció por 2-1 a la Roma en el tercero y último partido de su gira de pretemporada por Estados Unidos. El retraso de media hora por la fuerte tormenta que cayó en el área de East Rutherford (Nueva Jersey), donde se encuentra el MetLife Stadium, le sentó muy bien al Real Madrid, que jugó su mejor partido, con un fútbol completo en ataque y defensa. La gran novedad que presentó el entrenador Julen Lopetegui en la alineación para el último partido de su gira en Estados Unidos fue el debut en lo que va de pretemporada del defensa central y capitán Sergio Ramos, el resto del equipo fue el mismo de los partidos anteriores con un Bale de gran líder y Asensio de goleador.