Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 6 de marzo

1. Expertos creen que el uso excesivo del real decreto ley vulnera el espíritu constitucional. El Boletin Oficial del Estado recogió en el día de ayer la convocatoria electoral para el próximo 28 de abril. Comienza de forma oficial el camino hacia las elecciones generales que Pedro Sánchez afrontará llegado ese día tras casi once meses en La Moncloa. Un breve mandato que el presidente y su equipo han exprimido para construir un perfil presidencial y dar la vuelta a unos sondeos que llevaban desde 2010 presentando al PSOE en franco descenso. Sánchez ha sacado jugo de su presidencia. Y ha aprovechado la plataforma que representa la presidencia del Gobierno para construir un relato. Y en ello ha sido fundamental para Sánchez poder presentar un bagaje de Gobierno para el que ha necesitado recurrir casi en exclusiva al Real Decreto Ley. Este ha sido el mecanismo que Pedro Sánchez ha tenido que utilizar para burlar la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso. Como publicó ayer ABC el 97 por ciento de todas las iniciativas impulsadas por el PSOE y que han sido aprobadas en estos nueve meses han sido reales decretos leyes, frente a un solo proyecto de ley.

2. El principal inversor del Ibex repatria sus beneficios en Europa con paraísos fiscales. El Brexit ha supuesto un punto y aparte en la operativa societaria de BlackRock. Tal como adelantó ABC, la mayor gestora de fondos del mundo -más de 6 billones de dólares en activos- se vio obligada en 2018 a rediseñar su estructura empresarial en la Unión Europea a causa del Brexit. Pero el cambio de cromos no quedó ahí. Aprovechó las modificaciones accionariales para situar a dos empresas de las Islas Caimán como intermediarias de los dividendos obtenidos por su actividad en el Viejo Continente. El sistema elaborado por el principal inversor del Ibex 35 -unos 18.000 millones de euros en cartera- comienza en los mercados de cada país. En la mayoría de territorios comunitarios actúa bajo la fórmula de las sucursales. A cierre de 2017 estos establecimientos permanentes dependían de una sociedad en Reino Unido -BlackRock Investment Management (UK) Limited-; a partir de 2018, obligado por el Brexit, fijó en Holanda su nuevo centro de operaciones en la compañía BlackRock (Netherlands) B.V. En ambos casos dichas empresas reciben toda la facturación de sus filiales.

3. El movimiento feminista oculta su desunión ante el temor de que se desinfle el 8-M. «Caos organizativo y completa desunión en el debate ideológico. Este año cada corriente feminista ha barrido para un lado». Este es el resumen que, a pocas horas de otro 8 de marzo, realizan a micrófono (y grabadora) cerrados un sinfín de organizaciones de corte progresista y de izquierda radical que se aglutinan en torno a la Comisión del 8-M, un ente que promueve desde hace dos años que todas las mujeres se detengan en masa en su Día Internacional. La llamada a la huelga feminista del año pasado no marcó escisiones. El movimiento internacional contra los abusos sexuales, etiquetado como el MeToo, y el malestar evidente por el juicio celebrado contra la Manada de San Fermín (que se materializó en una sentencia condenatoria el 26 de abril) espolearon que dicha Comisión del 8-M copiase a sus homólogas argentinas y organizase una huelga general, con paros de dos horas en la mayoría de las empresas auspiciados por los sindicatos. El hito en España se calificó como «un éxito rotundo e histórico». Este año todo hace pensar que no se repetirá tan elevado seguimiento. Pero las organizadoras no quieren «mentar esa bicha» y apelan al espíritu de comunión del movimiento. Pero ese no existe.

4. Bruselas y Londres retoman las negociaciones del Brexit a la desesperada. El ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, y el fiscal general, Geoffrey Cox, se reunieron ayer con el principal negociador europeo, Michel Barnier, en Bruselas, en una cena de la que debía salir la f ormulación de la última propuesta de acuerdo posible para intentar que el Parlamento Británico la apruebe la semana que viene. Ninguno de los participantes en la reunión lo confirmó, pero tampoco se descarta la posibilidad de que la primera ministra británica Theresa May viaje el domingo a Bruselas para escenificar la firma de una declaración adicional al acuerdo de retirada que sea aceptable por una mayoría de los diputados de la Cámara de los Comunes, de modo que se evite una desconexión sin acuerdo el 29 de marzo. El Reino Unido quiere obtener garantías jurídicamente vinculantes de que la permanencia del país en la Unión Aduanera tal como está previsto en el mecanismo de salvaguardia para evitar una frontera física en Irlanda, será solo temporal en caso de que entrase en vigor y que en última instancia se podrían retirar de forma unilateral.

5. El Real Madrid, eliminado de la Champions en octavos final frente al Ajax (1-4). En algún momento de la temporada se dijo que este Madrid recordaba a lo peor de los años 90 y la confirmación llegó contra el Ajax. Fue una mezcla del Odense y de la visita del Ajax de Van Gaal en el 95. Ese equipo le pegó al Madrid el más grande repaso futbolístico en décadas, y el Odense hizo lo que nadie esperaba: echar de Europa a un equipo que había ganado fuera de casa en la ida. O sea, hacerle la remontada en la cara de sus aficionados. Eso fue este Ajax, un equipo fantástico y sorprendente que echa al Madrid de Europa tras un 1-2, algo que ha pasado muy pocas veces en la historia del fútbol europeo. Pero todo es excepcional en este Madrid, el peor en muchos años, un producto de la desidia institucional. El desastre final ha coronado lo que jamás tuvo el Madrid: un año de transición.

6. Madrid entra en la fase final para ser Patrimonio de la Humanidad. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recibió el pasado lunes por la tarde la confirmación de que la candidatura « Paseo del Prado y el Buen Retiro. Paisaje de las artes y las ciencias» será incluida en la selecta lista de propuestas que evaluará la Unesco este año. Una noticia que supone un espaldarazo determinante en la carrera de Madrid por conseguir su primera declaración como Patrimonio de la Humanidad. Así lo confirmaron ayer a ABC fuentes de la Consejería de Cultura que dirige Jaime de Los Santos. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han trabajado hasta ahora codo con codo para cumplir con todas y cada una de las fases de un largo proceso que, sin embargo, no ha hecho más que empezar. La de Madrid fue elegida, en abril de 2018, por el Consejo Nacional de Patrimonio como la primera de las candidatas españolas a ser incluida en esta fase final trascendental. Después de que la Unesco aceptara el expediente, que fue remitido por el Gobierno central el año pasado siguiendo el escrupuloso rigor que exige este organismo de la ONU, a la candidatura madrileña le quedan aún distintos escollos que superar.