Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 5 de mayo

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. Casado y Ayuso abren el camino para derrotar al sanchismo . En las siete plantas del edificio de Génova, 13, a punto de jubilarse como sede del PP nacional y madrileño, se vivió ayer lo más parecido al éxtasis político. Después de más de dos años en los que las derrotas en las urnas, alguna estrepitosa, se fueron acumulando en el currículum del nuevo PP, llegó la primera gran victoria madrileña, que lo fue también nacional. Porque en el PP nadie duda de que estas elecciones eran mucho más que unas autonómicas: eran un examen final a Sánchez, al 'sanchismo' como modelo político frente al defendido por los populares . Y como tal, para el PP ha habido dos vencedores: Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, que anoche salieron juntos al icónico balcón de Génova, lugar que Aznar y Rajoy consagraron con sus victorias electorales y sus mayorías absolutas. Antes de cerrar esta sede, que tiene algo de 'maldita' por la etapa negra de corrupción, Casado quería levantar los brazos en señal de éxito desde el balcón, convencido de que es el preludio de lo que pasará después cuando se celebren las generales.

2. Iglesias deja la política y todos sus cargos tras su fracaso en Madrid . Pablo Iglesias deja la política y todos sus cargos. Los orgánicos en Podemos y los institucionales. Fracasó el golpe de efecto que intentó el secretario general de Podemos al dejar el Gobierno de coalición y presentarse como candidato al adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Y se va. «Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse». Con estas palabras se despidió ayer el exvicepresidente del Gobierno. Iglesias quedó en quinta posición, la última, y Unidas Podemos solo consigue con él 10 escaños (7,2 por ciento). Un grupo que ahora liderará Isa Serra. El partido mejora en tres diputados en comparación con las anteriores elecciones, pero el resultado no sirve para que la izquierda sume y pueda gobernar. Y era este el objetivo por el que Iglesias dijo presentarse. «Hemos fracasado, hemos estado muy lejos de sumar una mayoría suficiente para armar un gobierno decente».

3. Los epidemiólogos piden una desescalada gradual que permita actuar rápidamente . El fin del estado de alarma pone también en alerta a los expertos en el comportamiento del virus, que temen que, al relajar algunas de las restricciones, se pueda dar una falsa sensación de seguridad que permita al Covid-19 ganar terreno. También preocupan los plazos, pues en una situación de pandemia como la actual, consideran, no se puede perder ni un segundo, de manera que si un territorio considera necesario aplicar ciertas restricciones por su situación epidemiológica deberían hacerlo al instante. «A los epidemiólogos nos preocupa porque los jueces no son expertos en pandemias. Si se lleva una medida al Supremo, de entrada suena a muchos días y lo que debería es ser una resolución urgente y rapidísima, en 24 horas», sostiene Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

4. Santander agita la guerra de las hipotecas con su apuesta por los jóvenes . Banco Santander calienta, aún más, el mercado hipotecario. O, más bien, la guerra por captar clientes con estos productos. Aunque la apuesta de la entidad dirigida por Ana Botín tiene una particularidad muy diferenciada: pasa por impulsar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Un ‘all in’ que busca revolucionar los préstamos para comprar casa, aunque de momento está bastante acotado y no es más que una prueba piloto. En plena recuperación de la demanda hipotecaria, el Santander ha anunciado un préstamo para la adquisición de vivienda exclusivo para personas de hasta 35 años. La iniciativa consiste en dar financiación de hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. El plazo máximo de amortización es de 30 años y será necesario presentar un aval personal que se extinguirá pasados cinco años.

5. El G-7 denuncia la estrategia de China y Rusia contra las democracias . Por primera vez en dos años, los ministros de Exteriores del G-7 han podido reunirse cara a cara, esta vez en Londres, gracias a que la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 se encuentra bajo control en Reino Unido, con más de la mitad de la población vacunada y los casos diarios en mínimos. Así, este es el primer encuentro diplomático que se celebra de modo presencial desde el inicio del brote . Los ministros de Exteriores se vieron por última vez en el 2019, en un mundo muy distinto al actual, aunque a la pandemia se le siguen sumando los desafíos geopolíticos que ya se arrastraban desde antes, como las complejas relaciones con Rusia, Irán y China y que, como apuntan fuentes del ministerio de Exteriores, «amenazan con socavar la democracia, las libertades y los derechos humanos», como la violencia en Etiopía, la enquistada guerra de Siria, la amenaza constante del terrorismo, el cambio climático o la crisis en Birmania.

6. El Real Madrid, en busca de la final de la Champions . Cincuenta días después de su último partido con la camiseta del Real Madrid, Sergio Ramos tiene un 99,9 por ciento de probabilidades de volver a vestirse de corto esta noche ante el Chelsea, en el que será el encuentro más importante de la temporada para el club blanco . Los de Zidane se juegan en Stamford Bridge el pase a la final de la Champions y, para ello, deben remontar el 1-1 de la ida, resultado que obliga al conjunto español a ganar en Londres o a empatar a dos o más goles. Es, por lo tanto, una noche decisiva en la que el peso del capitán coge más volumen que nunca, a pesar de que en este 2021 solo ha disputado cuatro partidos, y el último fue el pasado 16 de marzo, en la vuelta de octavos contra el Atalanta.