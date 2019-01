Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 30 de enero

1. Casado desplaza a la vieja guardia para exhibir la regeneración del PP. Pablo Casado se impuso en el congreso nacional del PP, el pasado mes de julio, con la bandera de la regeneración del partido y con un mensaje muy clarito que llegó directo a los militantes y a la mayoría de compromisarios: los mismos que dejaron al PP en la oposición no podían liderar ahora un nuevo proyecto del partido. «Soy el candidato que el aparato no quiere que gane», aseguró Casado en la campaña de las primarias. Tras imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría en aquel congreso, el recién elegido presidente del partido puso en marcha una «renovación tranquila», para dar cabida a caras nuevas, combinadas con dirigentes de la anterior etapa. Medio año después, si se echa un vistazo a este nuevo PP se observa cómo la vieja guardia ha sido desplazada por la nueva generación, pero con ciertos equilibrios para «sumar» y no abrir grietas en el partido.

2. Pepu Hernández, apuesta de Sánchez para la Alcaldía de Madrid. El exseleccionador nacional de baloncesto José Vicente Hernández Fernández, conocido como Pepu Hernández, será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones, según ha ha avanzado LaSexta y ha podido confirmar este diario. Al igual que Ángel Gabilondo, candidato ya ratificado para la Comunidad de Madrid, pese a ser independientes, tendrán que someterse a un proceso de primarias. La militancia tendrá que elegir entre Hernández o Manuel de la Rocha, el exalcalde de Fuenlabrada y exdiputado, que hace meses que anunció su intención de presentarse. Por su parte, la concejal Mar Espinar, se cae de la pugna y ha decidido no presentarse. En el primer desayuno informativo en el que Pedro Sánchez participó como líder del PSOE en 2014 fue presentado por Pepu Hernández. Sánchez llega a esta apuesta tras haber cosechado varias respuestas negativas como las de Cristina Narbona, Margarita Robles o Alfredo Pérez Rubalcaba. En la terna también habían sonado varios nombres, alguno de ellos miembros del Ejecutivo nacional, como el de la ministra de Industria, Reyes Maroto y el delegado del Gobierno José Manuel Rodríguez.

3. El taxi de Madrid presentará hoy a la Comunidad una nueva propuesta. Los taxistas madrileños continuarán este miércoles su cierre patronal iniciado hace diez días y volverán a concentrase ante las sede del PP nacional, en Génova, y de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para exigir una regulación de los vehículos de transporte concertado (VTC). Con la negociación estancada desde el viernes pasado, los representantes del sector del taxi madrileño presentarán hoy una nueva propuesta a la Comunidad, aunque ésta ya ha adelantado que sigue descartando la precontratación de los VTC por considerar que es una «línea roja» en la negociación que no rebasará. Anoche, entre 2.000 y 3.000 taxistas, según fuentes de la Policía Nacional, se concentraron, por segundo día consecutivo, en la Puerta del Sol para exigir una regulación de los VTC.

4. El Parlamento pide a May un Brexit con acuerdo y renegociar con la UE la frontera irlandesa. Theresa May pretende volver a Bruselas. Otra vez. Esta vez cree que el apoyo que el Parlamento la dio ayer para tratar de cambiar el acuerdo con la UE será definitivo para hacer cambiar de opinión a las autoridades europeas. Su plan B pasa ahora por renegociar específicamente la clausula referente a la «salvaguarda» de la frontera irlandesa.Lo hará tras aprobarse una de las enmiendas clave que se votaban ayer en una intensa sesión parlamentaria en la Cámara de los Comunes. La presentada por el «tory» Graham Brady, presidente del influyente Comité 1922, que pedía cambios significativos en ese mecanismo de la frontera y que sea “sustituido por otras medidas” aunque no explica cuales. Los conservadores cerraron filas con May y rechazaron los intentos de dar al parlamento el control del proceso de salida de la UE. «Ahora intentaremos introducir cambios jurídicamente vinculantes en el mecanismo de protección y hablaremos con la UE al respecto», aseguraba la «premier» tras las votaciones. Aunque, reconocía que hay un «apetito limitado» por parte de la UE para reabrirlo y que «no será fácil».

5. El Rey celebra su 51 cumpleaños en Irak con las tropas españolas que combaten a Daesh. El Rey ha querido celebrar su 51 cumpleaños con las tropas españolas que luchan contra el yihadismo en Irak y que están integradas por unos 500 efectivos. La pasada medianoche Don Felipe emprendió un viaje sorpresa que le ha llevado hasta Bagdad, donde su avión ha aterrizado a las siete y media de la mañana (cinco y media en España). Las medidas de seguridad del viaje de Don Felipe han sido tan estrictas que a los periodistas que le acompañaban en el avión de la Fuerza Aérea Española no se les informó del destino hasta que se encontraban en pleno vuelo. El Airbus 310 que trasladó a Don Felipe despegó de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz a las doce de la noche del martes y ha aterrizado en Bagdad aproximadamente cinco horas y treinta minutos después. Acompañan al Rey en su visita sorpresa la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe del Cuarto Militar, almirante Juan Ruiz Casas. En su quinto cumpleaños como Rey, Don Felipe ha querido celebrar esta fecha con las tropas españolas que participan en la coalición internacional contra el yihadismo, que está integrada por 60 países y que lidera Estados Unidos. Su objetivo es frenar el avance del grupo terrorista Daesh en Siria y en Irak.

6. España vive una eclosión de centenarios: el número se multiplica por veinte en democracia. «La vejez también envejece». Julio Pérez Díaz, coordinador del último número de la revista «Panorama Social», que edita la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), dibuja un marco general del envejecimiento demográfico en España, dentro del cual asegura que se puede hablar ya de la existencia de «una nueva vejez». Y es que al consabido estrechamiento de la base de la pirámide poblacional en el país, se suma un efecto multiplicador por la parte superior: el segmento de edad que aumenta más rápidamente en volumen y en proporción son los mayores de 85 años y « hay una eclosión de centenarios» en el país. En el informe «Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez», Pérez Díaz describe, junto a Antonio Abellán, que el «peso» poblacional ya no recae tanto en los mayores de 65 años, sino, sobre todo, en los mayores de 80 debido a dos factores, el incremento de la esperanza de vida hasta cerca de los 90 y la «revolución reproductiva» o reducción de la fecundidad en las útimas décadas. « España muere por falta de niños», sintetiza Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico.