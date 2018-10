Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 3 de octubre

ABC

Actualizado: 03/10/2018 07:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. El Gobierno rechaza el 155 e insiste en más autonomía para disuadir a Torra. El Gobierno no cree que en las palabras y actuaciones de Quim Torra haya una voluntad real de volver a romper con la legalidad. No se lo toma en serio. Y permanece empecinado «en el camino del diálogo perpetuo». La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, compareció ayer en La Moncloa para dar solemnidad al rechazo al ultimátum que horas antes había planteado el presidente de la Generalitat, que demandaba un acuerdo para un referéndum de autodeterminación antes de noviembre o dejará de sostener al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. «El presidente de la Generalitat no tiene que esperar a noviembre. La respuesta es autogobierno y no independencia. La propuesta es convivencia y no independencia», aseguró Celaá. Pero en la estrategia política del Ejecutivo nada ha cambiado. Fuentes de la Presidencia del Gobierno dejaban ayer clara su sensación de que Torra está instalado en la retórica y que necesitaba este mensaje de cara a sus filas tras el 1 de octubre. «Los hechos tienen que consumarse, y más allá de la retórica se mantiene la oferta de diálogo», apuntaban estas fuentes, que se aferraban a que «estamos ya a 2 de octubre y la normalidad vuelve a apoderarse de la calle».

2. Mandos de los Mossos acusan a Torra de ponerlos en la diana de los CDR. «Hacéis bien en apretar», animó el pasado lunes Quim Torra a los Comités de Defensa de la República (CDR), sólo 48 horas después de que los Mossos d’Esquadra cargaran contra ellos por los graves incidentes que provocaron en Barcelona, y el mismo día que esos radicales cortaban las vías del AVE en Gerona; asaltaban un edificio de la Generalitat en la misma ciudad para quitar una bandera española y sustituirla por una estelada; cortaban carreteras e intentaban por la noche asaltar el Parlamento catalán. La frase cayó como un mazazo en ese Cuerpo, la mayor parte de cuyos mandos, según fuentes de máxima solvencia consultadas por ABC, lo tienen claro: «Nos ha puesto en la diana de estos grupos; la Generalitat ni nos defiende, ni nos ayuda».

3. La banca española más expuesta a Italia vende parte de su deuda. La crisis política en Italia sorprendió a la banca española haciendo grandes compras de deuda pública de ese país. En 2017 las ocho entidades cotizadas elevaron esa cartera de títulos un 32%, de 27.123 a 35.893 millones de euros, pero de nuevo la han reducido, hasta los 27.695 millones. El castigo que esa exposición ha supuesto en Bolsa a los bancos con más bonos y letras del Tesoro italiano les ha llevado a dar un paso atrás. El Santander, BBVA y el Sabadell se han desprendido en solo seis meses de 12.062 millones de esa deuda. La entidad presidida por Ana Botín, que al cierre de 2017 contaba con 6.108 millones de euros invertidos en deuda soberana italiana y llegaron a suponer el 4% de su cartera de renta fija soberana, ha sido la más tajante y se ha desprendido de todos sus títulos. La decisión del primer banco del país supone toda una rectificación por cuanto a lo largo del pasado ejercicio habían adquirido títulos italianos por 4.156 millones de euros.

4. Un exempleado de la Fundación Messi denuncia al futbolista por evasión fiscal. Un exempleado de la Fundación Messi ha denunciado al futbolista, a su padre, Jorge Horacio Messi, y a su hermano Rodrigo, entre otros, por evasión fiscal a través de la ONG. La denuncia la está tramitando el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8, ubicado en Buenos Aires. Su titular, el juez Gustavo Meirovich, ha tomado como primera medida citar a declarar al denunciante a finales del presente mes de octubre, para que se ratifique (ABC publicará su identidad tras la declaración, ya que ha manifestado su deseo de evitar presiones hasta esa fecha). La denuncia sostiene que «la realidad y única verdad es que desde el nacimiento de la Fundación hasta la fecha, se invirtió y se invierte un dinero menor en acciones sociales, a lo que efectivamente se muestra en la web institucional, las redes sociales y los medios de comunicación». El extrabajador añade que «se realizaron y realizan alianzas sociales, donde empresas ponen su dinero en la Fundación y luego se dibuja fiscalmente como que lo invierte la Fundación», pero buena parte de ese dinero termina en empresas del futbolista y en cuentas en distintos países, como desveló ABC. De hecho, junto con la denuncia se han aportado informaciones y documentos publicados por este diario en el que figura el presunto fraude.

5. Trump evadió impuestos por 413 millones heredados. El presidente de EE.UU., Donald Trump, amasó su fortuna con al menos 413 millones de dólares (357 millones de euros) recibidos de su padre por los que evadió una considerable cantidad de impuestos, según una serie de documentos fiscales que reveló ayer el diario ‹The New York Times›. El actual inquilino de la Casa Blanca es el primer presidente en la historia reciente del país que se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de la renta. Según la mencionada investigación, los padres de Trump donaron aún en vida a sus hijos más de 1.000 millones de dólares, por los que deberían haber pagado unos 550 millones de dólares en impuestos. Según los varios informes del fisco hechos públicos ahora, la familia Trump se benefició de una serie de maniobras para evitar la tasa del 55% aplicada a las herencias, y acabó pagando apenas 52 millones, un 5% de lo que marca la ley. El presidente tiene tres hermanos. Otros dos fallecieron en 1981 y 1985.

6. CSKA de Moscú 1-0 Real Madrid: Otro asedio fallido en Moscú. El gol con el que Marco Asensio certificó el triunfo frente al Español en la jornada 5 de La Liga figura ya como el último anotado por este Real Madrid de récord. Son ya 319 minutos sin marcar. Tres partidos completos con el casillero de anotación a cero, algo que sólo se había dado en dos ocasiones anteriores. Así, el gol de un estupendo Nikola Vlasic en el amanecer del partido (un minuto y cuatro segundos habían transcurrido desde el pitido inicial) sirvió al mismo tiempo como inauguración y clausura de un marcador que no se movería hasta el último silbido del colegiado. Kroos, con un error grosero, abrió la puerta de los rusos al gol. Noventa minutos y tres palos después (Casemiro, Benzema y Mariano), el equipo de Lopetegui sumó un nuevo tropiezo a su andadura en esta temporada pos Cristiano que arruga su periplo hacia los octavos de final.