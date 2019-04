Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 3 de abril

ABC Actualizado: 03/04/2019 07:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Colombia impone un modelo de arqueología en el que participará la empresa cazatesoros MACS. Colombia, extraño paraíso perdido para empresas de cazatesoros. Fracasó en su empeño el expresidente Juan Manuel Santos, no pudo excavar el galeón San José -hundido en 1708 por buques ingleses- con una empresa británica de su elección, con la que su Gobierno iba a repartirse el botín, después de cambiar la ley para que eso fuera legal. Desde que llegó Iván Duque a la Presidencia el pasado verano, ha puesto en pausa todo el proyecto de Santos, que le parecía «vergonzoso» como candidato, pero no lo ha abandonado. De hecho, su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aún negocia con la empresa que trabajó durante dos años en secreto con Santos, la ya famosa Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), una extraña mezcla de cazatesoros y técnicos de la extracción petrolífica subacuática, tal vez para evitar un pleito.

2. Más de un millón de empleados faltaron cada día a su puesto de trabajo en 2018. El año pasado la economía española creció un 2,6% y se crearon 566.200 puestos de trabajo. Y al calor de este crecimiento el coste del absentismo laboral repuntó algo más del 10%, hasta 85.140 millones, el equivalente a siete puntos del Producto Interior Bruto, según refleja un estudio realizado por Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Según este trabajo de la patronal, durante el pasado ejercicio 1.014.707 trabajadores, el 5,3% del total de ocupados, faltaron cada día a su puesto de trabajo. Es lo mismo que decir que el total de ocupados en Galicia o País Vasco no hubieran trabajado ni un solo día en 2018 o que no lo hubieran hecho, por ejemplo, la mitad de los ocupados que tiene la Comunidad Valenciana.

3. Sánchez prioriza una investidura con los votos de Podemos y el PNV. En el bloque de centro derecha se dirime el orden de la coalición pero se conoce de antemano cuáles son sus actores. También es conocida cuál es la preferencia de la izquierda y en los independentistas: un Gobierno del PSOE que dependa de ellos. Pedro Sánchez, en cambio, juega al despiste y no se casa con nadie. No es intención de los socialistas entrar en campaña a posicionarse ni a su derecha (Cs) ni a su izquierda (Podemos) en un momento en el que las encuestas y los trackings que maneja La Moncloa identifican «claramente» que el PSOE estaría creciendo por ambos flancos. El ánimo en el equipo de Sánchez está por las nubes.

4. May pide una nueva prórroga para el Brexit. Theresa May cambió de estrategia. O al menos esa fue la impresión que dio la primera ministra tras su breve discurso tras encerrarse con sus ministros durante más de ocho horas para intentar desencallar el Brexit. La «premier», que hace dos semanas había echado la culpa de todo a los diputados y se había mostrado desafiante, mutó en una líder conciliadora y que tiende puentes con la oposición, con la promesa de poder negociar en un futuro cuál será la relación con la Unión Europea tras el Brexit con el fin de eludir una salida abrupta del club comunitario. Para eso, May admitió que deberán solicitar otra prórroga a Bruselas para evitar el precipicio del próximo 12 de abril. La primera ministra, en apenas dos minutos de comparecencia en Downing Street, aseguraba que tendrán que pedir esa nueva extensión, que será «tan corta como sea posible», para asegurarse salir ordenadamente.

5. Así se «vendía» la asesora de Podemos detenida: «Papá hace daño». María Sevilla, la asesora de Podemos en materia de infancia detenida por secuestrar a su propio hijo y mantenerlo escondido sin ver la luz del día ni escolarizar en una finca en el campo, no ocultaba su crudo perfil públicamente. Y lo dejaba bien claro en la página web de Infancia Libre, la asociación que preside y que la formación morada no dudó en llevar de la mano a los parlamentos madrileño, andaluz e incluso al Congreso de los Diputados. En la información que ofrece la entidad en su sitio de Facebook, la «misión» que buscan es «proteger a los menores»; pero también de ese «muro que es el pensamiento social generalizado de que, cuando un menor verbaliza que ha sufrido abusos sexuales y hace comentarios como "papá me mete el dedo en el culo", "papá me hace daño", "papá me echa pipí blanco o toda la caca en la cara" o "papá me echa salibita [sic] en el cho..." y atrocidades semejantes, se cree que está instrumentalizado por la madre».

6. Los puntos clave de la reforma del Santiago Bernabéu. El nuevo estadio madridista comenzará a construirse nada más acabar La Liga, el 20 de mayo. El coste del proyecto ascenderá a una cantidad que oscila entre los 525 y los 575 millones de euros, que el Real Madrid financiará con un crédito a largo plazo, 35 años, que significará un pago anual asumible, de 25 millones, a un interés cercano al tres por ciento. Entre las principales novedades del feudo blanco destaca un videomarcador de 360 grados y una cubierta retráctil, que exige que el estadio crezca por arriba doce metros, mientras se reduce su anchura. La clave de este magno objetivo es crear un estadio moderno con todas las comodidades y conexiones del siglo XXI. El aforo crecerá en tres mil espectadores