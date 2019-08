Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 28 de agosto

ABC Actualizado: 29/08/2019 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Hacienda podría haber repartido a las regiones los 4.700 millones antes del 28-A. Hacienda se enfrenta a una ofensiva de las comunidades autónomas por los recursos pendientes por la recaudación de este año. La Abogacía del Estado envió el pasado martes al Ministerio de Hacienda el informe que respalda que el Gobierno, en funciones, no puede actualizar las entregas a cuenta pendientes para transferir 4.739 millones de euros a las comunidades. El Ministerio se escudó en este organismo para retener estos fondos a las regiones, al estar en funciones. No obstante, el Ejecutivo sí podría haber aprobado por decreto-ley antes de las elecciones, cuando tenía plenos poderes, el reparto de estos recursos ya que la Abogacía solo alude a que no puede sacarlo en funciones. El Ministerio ha variado su postura: si hace meses señalaba que las entregas a cuenta solo se podían actualizar aprobando los Presupuestos, -en base a las dudas jurídicas que en sus palabras tenía la propia Abogacía del Estado- ahora sostiene que será lo primero que apruebe si se constituye un Gobierno. La razón, según Hacienda, es que estas dudas se han logrado disipar.

2. Estupor en Bruselas ante las maniobras del Gobierno británico. «Nunca hubiera pensado que lo de “retomar el control” podía ser algo tan siniestro», dijo el ex primer ministro belga, Gyu Verhofstadt, el encargado de representar al Parlamento Europeo en las negociaciones del Brexit en la anterior legislatura. En efecto, el último giro de la política británica que ha salpicado gravemente a la propia Corona con los despojos de la lucha política. La decisión del primer ministro conservador Boris Johnson de suspender el Parlamento para intentar evitar las maniobras de los que se oponen a una ruptura sin acuerdo con la UE ha desencadenado una crisis gravísima en Londres que para la mayor parte de los cuadros y altos funcionarios europeos se definía como «alucinante». En la carta que Johnson ha enviado a los diputados conservadores decía que siempre había pensado que en esta época estaban perdiendo el tiempo y que este calendario forzado les deja el tiempo necesario para poder ratificar un eventual nuevo acuerdo de retirada, que él espera conseguir ahora.

3. El miedo a la debacle electoral eleva la presión interna sobre Iglesias. En La Moncloa tienen la esperanza de tirar del hilo y dinamitar a Unidas Podemos en septiembre. Eso piensan al menos quienes de manera sincera prefieren que no haya nuevas elecciones. La intención es que Pedro Sánchez sitúe a Pablo Iglesias entre la espada y la pared para que éste, llegado el vértigo ante el precipicio de otros comicios, ceda ante el acuerdo programático que ofrece el PSOE. La presión interna y externa aumenta en el seno del grupo confederal ante la posibilidad de que el PSOE presente una propuesta a última hora que deje al secretario general de Podemos sin margen de movimiento y resulte irrenunciable para Unidas Podemos y todo su entorno. Porque esa es precisamente la intención que tiene el PSOE, que desde julio prepara un documento programático que ya han anticipado que incorporará una parte muy importante de las propuestas clave de la formación morada.

4. ABC entrevista a Maite Araluce, presidenta de la AVT: «Después de este verano de homenajes a etarras, creímos que Sánchez nos iba a tener en cuenta». El primer acto público del Rey Felipe VI tras su entronización en junio de 2014 fue un encuentro con las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Las cosas parecen haber cambiado. Hoy la AVT, colectivo mayoritario de los golpeados por ETA y resto de agentes del terror, no ha conseguido figurar en la agenda de «diálogo» de Pedro Sánchez para un futuro gobierno, en la que sí han estado las organizaciones de la Memoria Histórica. «Nos gustaría que las propias víctimas le trasladen lo que supone para ellas los actos de enaltecimiento: un dolor real. No es una frase hecha. Históricos de ETA están siendo y van a ser puestos en libertad en estos años», asegura Araluce en líneas de la sección España.

5. La UE rechaza el plan de Sánchez de prohibir los vehículos de gasolina y diésel. Teresa Ribera, declaró en julio de 2018 a los periodistas antes de comparecer en la comisión parlamentaria que «el diésel tiene los días contados». Esta advertencia cayó como una bomba, por inesperada y por su alcance, entre los consumidores y la industria, ya que el sector del automóvil es uno de los motores de nuestra economía. Desde entonces, la matriculación de vehículos en nuestro país ha caído en picado, sobre todo los de gasóleo o diésel, y se está dando el efecto contrario al deseado por el Gobierno, ya que están aumentando las emisiones porque miles de consumidores no se atreven a adquirir vehículos nuevos por las dudas generadas, por lo que está aumentando la edad media del parque y no se achatarran los más contaminantes. Sin embargo, Bruselas dio ayer un fuerte varapalo a las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de desterrar los vehículos de combustión, ya que la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, ha asegurado que una prohibición completa de la matriculación de vehículos nuevos con motores de gasolina y diésel por parte de los estados miembros «no es compatible» con la legislación comunitaria.

6. Keylor, a punto de firmar por el PSG. Keylor Navas está a punto de firmar por el PSG. El costarricense solicitó al Real Madrid hace unos días que le dejaran marcharse y el club le solicitó que presentara una oferta de traspaso. El guardameta expuso ayer por la tarde a Zidane que negocia su adiós y que, si no cambia nada, se irá en las próximas horas a París, donde le ofrecen cuatro años de contrato, hasta los 36. El centroamericano habló también con los capitanes y les explicó que se iba. El equipo francés y la casa blanca negocian la operación y el acuerdo es inminente. El traspaso puede cifrarse en 10 millones de euros. El cancerbero Areola, del París Saint Germain, puede venir cedido a la plantilla de Zidane por un año. Y en 2020, Lunin volvería ya como segundo portero del Real Madrid. El guardameta ya tiene pactado su posible contrato con Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, y solo falta que ambas entidades firmen el precio final de la transferencia, que rondará esos 10 millones. Desde Costa Rica aseguran incluso que Navas viajará hoy a la capital de Francia.