Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 27 de junio

ABC.es

Actualizado: 27/06/2018 07:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. ERC y el PDECat desoyen los gestos del Gobierno y mantienen sus proclamas.Ni un paso atrás. Poco más de tres semanas después de que se levantaran las medidas del artículo 155 de la Constitución, el independentismo, ya con el control total de la Generalitat de Cataluña, mantiene la intención de seguir con el «choque» contra el Estado de Derecho. Elsa Artadi, portavoz del gobierno catalán, aseguró ayer que durante los próximos meses «habrá momentos como los del mes de octubre», en referencia a los hechos vividos en otoño de 2017: celebración del referéndum ilegal del 1-O y declaraciones de secesión unilateral del 10-O y del 27-O. Para Artadi, lo sucedido en octubre son «ventanas de oportunidades que permiten hacer efectiva la república» y confía en que, tras este fiasco, el nuevo Gobierno de España permita abrir nuevas «ventanas». «El mes de octubre fue un momento de gran movilización social y política. La voluntad de una gran mayoría del país sigue existiendo y no se ha olvidado porque ahora no esté Mariano Rajoy en el Gobierno», añadió la portavoz de la Generalitat, que, además, aseguró que en la reunión que mantendrán Torra y Pedro Sánchez el próximo 9 de julio se tratarán sobre todo dos temas: el derecho que, en su opinión, tiene Cataluña a la secesión y la situación de los «presos políticos», es decir, de los políticos independentistas encarcelados.

2. Salvamento se refuerza con barcos de Baleares y Galicia ante la oleada de pateras. «Desbordados» confiesan sentirse en Salvamento Marítimoante la avalancha de pateras que se están rescatando en el Mediterráneo desde las fechas inmediatamente anteriores a la llegada a Valencia del buque humanitario Aquarius el domingo 17 de junio y a las que ayer se sumaron 15 botes más con 273 personas a bordo, según datos al cierre de esta edición. El lunes fueron 447. La crisis ha obligado ya a reforzar las plantillas de los medios a flote con la incorporación de un tripulante adicional en cinco salvamares -las embarcaciones más ágiles y especializadas en emergencias- y con el traslado al sur de España de dos guardamares de gran capacidad, no en vano las pateras que se están detectando son cada vez mayores. Se trata de la Concepción Arenal, traída de Galicia y la Calíope, procedente de Baleares, ambas con más de 30 metros de eslora, que se unen a la Polimnia, que opera en Alborán de manera fija. Además se ha tenido que movilizar el buque polivalente Luz de Mar, que habitualmente está en puerto.

3. Ana Julia a un amigo: «A Patricia la están investigando porque debe mucho dinero». «La madre es una hija de puta, es mala persona y hay mucha gente que la odia, debe mucho dinero a la gente, sobre eso también están investigando». La bilis y las malas artes de Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel, fueron una constante durante la investigación y esta invención es otra prueba. Su principal objetivo durante los 13 angustiosos días que duró la búsqueda del niño en Almería fue desviar las sospechas en cualquier dirección que saliera al paso, pero sobre todo las focalizó en su exnovioSergio de quien llegó a decir que «odiaba a los niños». Según recoge el sumario, también en Patricia Ramírez, la madre de Gabriel. La acusó de varias falsedades, según la conversación que aparece en las diligencias, fechada el 5 de marzo, mantenida con un amigo al parecer dominicano, llamado Miguel Ángel. La charla teléfonica se produjo dos días después del sorprendente hallazgo de la camiseta deGabriel, que había colocado la propia Ana Julia a 4 kilómetros de Las Hortizuelas, como luego se averiguó. El lugar elegido fue un paraje por el que ella y su expareja solían pasear a los perros.

4. Los españoles dedican 177 días de trabajo al año a pagar impuestos. La carga fiscal, incluyendo cotizaciones sociales, medida por cuántas jornadas de trabajo se destinan a pagar impuestos depara que Hacienda se quedaría con 177 días de sueldoeste año, hasta hoy para ser más exactos en lo que simboliza el Día de la Liberación Fiscal, de acuerdo a un estudio elaborado por el «think tank» Civismo. La citallega un día antes que el año pasado, debido a las deducciones en el IRPF aprobadas en el último ejercicio, tanto por parte del Estado como de ciertas comunidades. Por peso de cada gravamen, las cotizaciones sociales son las que tienen una importancia mayor, al suponer 102 jornadas de salario, es decir, más de la mitad de la carga fiscal total. A ellas hay que añadir otras 35 por IRPF-es aquí donde baja un día frente a 2017-, además de 25 por IVA, 11 porImpuestos Especiales como los gravámenes a los carburantes, alcohol o tabaco, y 5 más por otros tributos como el IBI, Patrimonio, Sucesionesy Matriculación. Ello deja disponible para el contribuyente 187 días de trabajo al año, señala el «think tank».

5. Merkel se «encierra» con sus aliados bávaros para tratar de salvar la coalición. El presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, intervino este martes en la guerra fratricida entre los conservadores alemanes con la excusa de la inmigración, criticando los «ataques de fuerza desmedida» y las amenazas de ruptura del bloque, que pondrían fin al gobierno y a la carrera política de Angela Merkel. «Estos días me pregunto con frecuencia cómo vamos a pedir sensatez y sentido de la proporción si desde el más alto nivel e incluso a escala del gobierno se están peleando con una fuerza desmedida sobre problemas que tienen solución», advirtió sin citar su nombre al ministro de Interior, el socialcristiano (CSU) bávaro Horst Seehofer. La reprimenda tenía lugar unas horas antes de que los miembros de la gran coalición se enclaustrasen en otra tensa reunión en la que Merkel necesitaba pactar la postura que Alemania llevará al Consejo Europeo de esta semana y de la que todavía no habían salido al cierre de esta edición. El rapapolvo presidencial tuvo cierto efecto suavizante e incluso Alexander Dobrindt, jefe del grupo parlamentario de la CSU y que no ha jugado precisamente un papel moderado en esta crisis, entraba afirmando que «CDU y CSU forman una comunidad de destino», dando a entender que el bloque no se separa.

6. La pasión de Argentina salva los octavos. Pase lo que pase en el camino que a Argentina le quede por andar en este Mundial, el equipo ha alcanzado una de sus conquistas más insólitas: disipar el debate en la nación en la que cerrar el pico es signo de sospecha. Nadie creía ayer en el dictamen de Sampaoli, convertido en un paria en su tierra, foco de la ira en la medida en que aglutina todos los odios que los argentinos no alcanzan a repartir entre sus futbolistas, ni siquiera el abatido Caballero. Rusia ha brindado a la albiceleste una última bala con la que tendrá que tirar millas hasta donde llegue después de batir a Nigeria con la emoción a flor de piel, un homenaje al estatus del Mundial como torneo de torneos. El riesgo, claro está, es que el revólver acabe apuntando hacia su propia cabeza.