Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 27 de febrero

ABC Actualizado: 27/02/2019 07:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Entrevista a Rafael Nadal: «Los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos». Después de entrenarse junto a David Ferrer en una de las pistas más alejadas del estadio Pegaso de Acapulco, ya noche cerrada en este sensacional rincón del Pacífico, Rafael Nadal (3 de junio de 1986), número dos de la ATP, abraza a su amigo, al que gana en un partidillo a un set, y cumple con los medios locales, que llevan días esperándole. El español aterrizó el viernes desde Costa Mujeres (abrió ahí un centro que lleva su nombre), pero unos problemas en la muñeca le han obligado a ser prudente y no se le había visto aún en las canchas del recinto. Sí estuvo en la fiesta blanca de los jugadores, siendo el reclamo de todos los invitados, y esta pasada madrugada, casi un mes después de la final de Australia ante Novak Djokovic, empezaba su participación en el torneo ante Mischa Zverev. El lunes, pasadas las nueve de la noche, y una vez ha realizada la rueda de prensa, invita a ABC para que le acompañe en el coche que tiene asignado hasta su villa, pues en Acapulco está alojado en una parte más exclusiva del hotel Princess, una residencia de película a pie de playa y que huele a mar, fundamental en su vida. Se preocupa por la situación del diario y se presta a afrontar cualquier asunto, hablando antes como ciudadano que como tenista. Porque Nadal, lo dice él mismo, es una persona normal a la que le preocupan los asuntos cotidianos, el día a día de España y de más allá. Y luego está el tenis, claro, apurando al máximo una carrera descomunal a la que cada vez le queda menos, pero que sigue más viva que nunca.

2. El Supremo inicia la fase de testigos del juicio del «procés» con el foco sobre Rajoy y Santamaría. El Tribunal Supremo vive este miércoles una jornada de especial interés. Finalizadas las declaraciones de los acusados, a partir de hoy se inicia la fase testifical del juicio, que se concentrará entre hoy y el jueves, con diez testigos por día y con media hora de declaración. El baile de rostros en el Supremo tendrá el foco puesto, en este primer bloque de testimonios de políticos, en el relato del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Artur Mas también declarará en esta jornada y, como los líderes del «procès», defenderá la tesis de que el 9-N es análogo al 1-O. El encargado de inaugurar la jornada será el diputado nacional de ERC Joan Tardá, a las 10.00 horas, a quien seguía en el calendario de citaciones tan sólo media hora más tarde el presidente del Parlament, Roger Torrent, que este lunes anunció que no acudiría al requerimiento por coincidir con sesión en el Pleno de la Cámara.

3. El PP se plantea ir con Ciudadanos en el Senado si ve la mayoría en peligro. La mayoría del Senado quita el sueño en el Partido Popular. Nunca había sido tan importante la Cámara Alta como en esta legislatura que está a punto de acabar, porque fue ella la que aprobó las medidas excepcionales del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Pablo Casado ha prometido que en el primer Consejo de Ministros que presida iniciará los trámites para aprobar un nuevo 155, más duro y extenso que el anterior. Pero para ello necesitaría mantener la mayoría del Senado, algo que hoy por hoy no tiene garantizado ni mucho menos. En esta situación, los populares no descartan buscar fórmulas antes de las elecciones para unir fuerzas con Ciudadanos, y evitar así una fragmentación del voto de centro derecha que en el Senado resultaría letal. Fuentes populares admitieron que las listas conjuntas podrían ser una solución. De momento es solo una posibilidad. En el PP admiten que ni siquiera lo han hablado con Ciudadanos, aunque este partido ya ha mostrado su recelo a ir junto a los populares. Pero en Génova reconocen su preocupación por lo que pueda pasar en el Senado, donde el sistema mayoritario de elección prima al partido vencedor y castiga al segundo, y mucho más al tercero de cada circunscripción. En el Congreso el centro derecha puede sumar una mayoría para llegar al Gobierno, aunque gane el PSOE, pero en el Senado si no son la lista más votada tendrían poco que hacer.

4. El Gobierno busca apoyos contra reloj para su reforma laboral. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, descartó ayer que el Ejecutivo socialista vaya a sacar adelante cambios en materia laboral o de pensiones a través de decretos leyes si no logra el consenso de los agentes sociales y de los grupos parlamentarios. «No es voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral en materia de pensiones», dijo antes de participar en un almuerzo informativo de Cuatrecasas, porque «lo ideal es contar con el apoyo del Pacto de Toledo y de la mesa de diálogo social». La ministra recordó que el Pacto de Toledo «descarriló la semana pasada» dando al traste con «un trabajo ímprobo de dos años y medio o más» y reconoció que «como Gobierno hay que valorar la situación», ya que «no nos gustaría tener que hacer una reforma unilateral del sistema de pensiones».

5. Bruselas aceptaría con escepticismo una prórroga para el acuerdo del Brexit. Un aplazamiento de la fecha de desconexión «sería la solución más racional» para evitar un Brexit caótico, como el que se producirá el 29 de marzo si antes la clase política británica no se ha puesto de acuerdo. Esta es la opinión del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que sería el encargado de tramitar esta petición en caso de que se produjese. Pero incluso para pedir esta prórroga, no está claro que haya acuerdo en Londres. De momento en Bruselas los servicios jurídicos trabajan a marchas forzadas para intentar dar respuesta a la catarata de incógnitas legales que se plantean en todas las posibles variantes. La prórroga de la fecha de salida debe ser primero solicitada y después aprobada por unanimidad por todos los demás países miembros. Aunque hay algunas capitales que han perdido la paciencia y que preferirían decirle a Theresa May que no hay prolongación posible, se da por hecho que todos serían «comprensivos» por usar la misma expresión que el propio Tusk, a la hora de escuchar esta petición, en caso de que finalmente se produzca.

6. Las defecciones republicanas sobre la declaración de emergencia podrían forzar el primer veto de Trump. La batalla judicial desatada contra la declaración de emergencia nacional de Donald Trump para financiar el muro en la frontera con México inició ayer su versión parlamentaria, entre defecciones en el bando republicano que podrían forzar al presidente de EE.UU. a firmar su primer veto. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, celebró una votación de una resolución legislativa que rechaza la declaración presidencial. Como era de esperar, la resolución salió adelante por 245 votos a favor y 182 en contra, aunque no con la mayoría reforzada necesaria para sobreponerse a un veto presidencial. A pesar de ello, fue una votación histórica: la primera vez que el Congreso emprendía medidas para bloquear una emergencia nacional declarada por un presidente desde que se aprobó la ley Ley de Emergencias Nacionales en 1976.