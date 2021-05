Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 26 de mayo

Actualizado: 26/05/2021 07:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. La contundencia del Supremo contra el indulto modulará el alcance de la decisión del Gobierno. Consciente de que en cuestión de días –si no horas– tendrá sobre su tejado la pelota de los indultos, el Ejecutivo ya se prepara para dar una respuesta que no solo satisfaga su intención de calmar la situación en Cataluña, sino que convenza también a su electorado en un momento en el que el viento de las encuestas no sopla a su favor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preparó ayer el terreno para el momento en que decida pulsar el botón y conceder los indultos a los líderes del procés. La decisión ya está consolidada. Aunque no formalizada. Y el Gobierno espera al Supremo, como es preceptivo, para estudiar su argumentación y justificar su decisión. En el Gobierno llevaban meses sin cerrar la puerta. Pero nunca hasta ahora con esta claridad.

2. La Camilo José Cela sepultó una denuncia sobre la tesis de Sánchez en 2018. La Universidad Camilo José Cela sabía al menos desde diciembre de 2018 que la tesis con la que se doctoró el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba plagada de errores tanto formales como conceptuales, y en tal cantidad que habría bastado para paralizar su presentación. Aparte de las pruebas aportadas por ABC en relación a los plagios en que habría incurrido Sánchez en la elaboración de su tesis doctoral, el estudio a fondo de la tesis con la que el presidente se doctoró en noviembre de 2012 con una nota de ‘cum laude’ arrojan una clamorosa cantidad de errores de los que la universidad no puede alegar ignorancia. Lo sabía y no actuó en consecuencia. Tras las informaciones aparecidas en ABC sobre las sospechas de plagio de la tesis, el doctor ingeniero industrial Miguel Hernández Mateo comprobó tras un análisis detallado que, además, «el trabajo era un auténtico despropósito desde el punto de vista formal».

3. Los ERTE fracturan el Gobierno y obligarán a Sánchez a decidir. La nueva prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el próximo jueves, en lo que supone el último intento del Gobierno por dar margen a unas negociaciones en máxima tensión. Esta decisión llega tras el rechazo de empresarios y sindicatos a la última propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que sigue apostando por el esquema que siempre ha defendido de penalizar a los trabajadores que siguen en ERTE y premiar a los que se reincorporan a la actividad. La propuesta de Escrivá, además de enfrentarle al diálogo social, abre una nueva brecha con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, como los agentes sociales, es partidaria de prorrogar las ayudas tal y como están funcionando en la actualidad.

4. EE.UU. lidera un frente para que la OMS investigue a fondo el origen del Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúne esta semana en su cumbre anual con el objetivo de luchar contra la pandemia, que sigue sin control en algunas regiones del mundo. Muchos ojos, sin embargo, están puestos no en el presente, sino en el pasado y en el futuro: ¿cómo se originó la pandemia y qué ocurrió en los primeros días del brote?, una pregunta clave para entender una sacudida que ha dejado casi 3,5 millones de muertos en todo el mundo y ha quebrado la economía global. Un grupo de países, incluido EE.UU. –el principal donante de la OMS–, exigieron ayer una nueva investigación que profundice en el origen de la pandemia. El asunto fue investigado por una misión de la OMS que visitó la ciudad china de Wuhan, donde arrancó la pandemia, y que emitió un informe el pasado marzo.

5. ABC entrevista a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: «Necesitamos como el comer gestos que reafirmen el futuro de Ceuta». Hasta la tarde del pasado martes 18 no cesó la entrada de inmigrantes ilegales en Ceuta. Una semana después de una crisis sin precedentes, el presidente de la ciudad autónoma hace balance de la situación. «A corto plazo la actuación del Gobierno, la Unión Europea y del principal partido de la oposición ha sido la correcta», sostiene Juan Jesús Vivas, aunque advierte de que «es un hecho muy grave que marca un antes y un después, y no debemos seguir como si no hubiera pasado nada, necesitamos gestos decididos de la administración estatal y europea que reafirmen la españolidad de Ceuta». «El ánimo de los ceutíes ha quedado minado porque nadie nos asegura que esto no se pueda volver a repetir, con más gravedad y por lo tanto de manera más difícil aún de revertir», asegura Vivas en su conversación con ABC.

6. El trabajo de Dupont, en el punto de mira del Real Madrid. El Real Madrid está molesto. Ha pedido un informe interno para enjuiciar las causas de tantas lesiones musculares, un capítulo en el que ha sido el primer clasificado del fútbol español, 61 bajas, 40 de ellas musculares. El cuerpo técnico que trabaja con Zidane está en la diana. Gregory Dupont y David Bettoni, los principales encargados de la preparación física, se encuentran en tela de juicio. La planificación ha sido mala, no ha existido la prevención necesaria y la precipitación de reapariciones como las de Hazard, Ramos y Carvajal les hicieron recaer hasta perderse el tramo decisivo de la temporada. Se han hecho las cosas mal y el club valora lo sucedido para tomar medidas. El próximo curso no se debe diseñar la parcela física de esta manera, será diferente.