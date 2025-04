Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 25 de marzo

Video: El Congreso aprueba hoy la ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril - AT

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas pinchando aquí]

1. El Congreso eleva la presión sobre Sánchez y pide más medidas. vBloque de la derecha e independentismo unidos en un diagnóstico: hacen falta más medidas para cortar la cadena de transmisión del coronavirus. De nuevo el Covid-19 altera el tablero político. Si la semana pasada abría una línea de diálogo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, ahora resquebraja la sintonía existente entre los socialistas y sus socios independentistas. El Congreso otorgará esta tarde su plácet a la prórroga del estado de alarma y a la convalidación de todos los decretos de medidas para hacer frente a la pandemia, pero el Ejecutivo se quedará prácticamente solo en la defensa de mantener las mismas condiciones. Desde el PP a Junts pasando por Vox, Cs, ERC o incluso el BNG reclamarán medidas más duras para cortar la expansión del contagio. No obstante, difieren en las estrategias.

2. Sanidad confía en que esta semana se vean ya los frutos del aislamiento. Se cumplen once días de confinamiento desde que el Gobierno decretó el estado de alarma para intentar frenar la expansión del coronavirus. Entramos en una fase decisiva en la que se podrá comprobar si estas medidas, basadas en la restricción al máximo del contacto social para evitar en la mayor medida posible los contagios, son efectivas o no. «Llevamos diez días desde que se pusieron en marcha medidas duras y la visibilidad de su impacto se verá en los próximos días, no sé si mañana [por hoy] o el viernes», aseguró el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien volvió a dar cuenta del avance del Covid-19 en España.

3. Las recetas de la izquierda en Iberoamérica frente al Covid-19. Mientras que casi todos los países iberoamericanos han tomado varias medidas para tratar de contener la expansión del coronavirus, como el cierre de frontera y la suspensión de actos electores, los Gobiernos de México, Nicaragua y Venezuela han minimizado o frivolizado la pandemia al pedir tranquilidad a sus ciudadanos o señalando conspiraciones «bioterroristas». Los tres países mantienen sus fronteras abiertas, además de haber permitido que se celebren masivos eventos -manifestaciones y conciertos- en un momento en que medio planeta se encuentra confinado en casa.

4. Qué son los «coronabonos» y por qué pueden salvar a la economía española. La magnitud que la amenaza económica desatada por el coronavirus supone para las cuentas públicas de los países de la Eurozona ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Banco Central Europeo emita eurobonos , actualmente bautizados como coronabonos. Numerosos economistas e incluso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han alzado la voz para pedir la puesta en marcha de algún tipo de instrumento que permita mutualizar los riesgos presupuestarios de los países derivados de la pandemia. «Una mayor ambición y coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción; es una necesidad», dijo la semana pasada Hernández de Cos en un comunicado. A continuación sigue un repaso a las principales claves de esta herramienta financiera con la que se pretende proteger a Europa frente al tsunami del Covid-19.

5. La conversación telefónica que permitió el acuerdo para trasladar los Juegos. Después de semanas de dimes y diretes, de llamadas a la calma y de comunicados llenos de nerviosismo, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el gobierno de Japón alcanzaron ayer un acuerdo para trasladar los Juegos Olímpicos previstos para este verano al próximo año. Tokio 2020 será en 2021. Decisión que alivia a los deportistas de medio mundo, que podrán abandonar ya sus preocupaciones y centrarse en la lucha contra el coronavirus y en el cuidado de sus familias. La reunión telemática entre Thomas Bach –presidente del olimpismo mundial– y las autoridades de Japón –con el primer ministro, Shinzo Abe, al frente– desembocó en un acuerdo exprés que llevará los Juegos de Tokio a 2021.

6. Descubren que el auténtico borde de nuestra galaxia está... a 1,9 millones de años luz. En cierto modo, sabemos menos de la galaxia en que vivimos que de otras que están a millones de años luz de distancia. La razón es evidente: estamos dentro de la Vía Láctea, y resulta muy complicado hacerse una idea general de su aspecto y dimensiones desde esa perspectiva. Sería como estar en el centro de una gran ciudad y, desde allí, tratar de deducir lo grande que podría ser. Por eso, y ante la imposibilidad de hacer una foto de la Vía Láctea "desde fuera", nuestras mejores estimaciones se basan en medir las distancias a los objetos que podemos ver en su periferia.