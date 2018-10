Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 24 de octubre

1. Cataluña margina el español incluso en las actividades extraescolares. Casi 40 años después de arrancar la inmersión lingüística en Cataluña -que establece el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza-, la Generalitat anuncia ahora un replanteamiento en el modelo para «adaptarlo» a la nueva realidad lingüística y social de las aulas tras la llegada masiva de alumnado extranjero. Este nuevo escenario se perfila en base a dos objetivos fundamentales: reforzar la inmersión en catalán, extendiéndola también al ámbito social -a través de los planes educativos de entorno-, y que las lenguas extranjeras ganen presencia en las aulas, también a nivel curricular. En el nuevo «Modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña», consultado por ABC, el castellano, pese a ser lengua cooficial en Cataluña y una de las que deben dominar los alumnos al acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sigue marginado en las aulas y no se contempla aumentar su presencia en el currículo, mientras que el inglés, como primera lengua extranjera, gana protagonismo e incluso se abre la puerta a trabajar dentro de la escuela y en horario lectivo otras lenguas foráneas como el árabe o el chino.

2. La crisis independentista impidió crear 30.000 puestos de trabajo en Cataluña, según el BBVA. Nuevos efectos negativos derivados del «procés» que con el paso de los meses se constatan. Los acontecimientos que marcaron el último semestre de 2017 en Cataluña, como la «tensión política» por el proceso soberanista o los terribles atentados yihadistas de agosto, fueron los causantes de que se dejaran de crear 30.000 empleos adicionales en la comunidad autónoma, según las estimaciones del BBVA Research, que esta mañana dio a conocer en Barcelona los detalles de su último informe «Situación Cataluña». El estudio, que fue presentado por el economista jefe para España del BBVA Research, Miguel Cardoso, concluye que, en condiciones normales y sin las turbulencias que afectaron a la comunidad autónoma, entre agosto de 2017 y septiembre de 2018 se podrían haber formalizado hasta 30.000 puestos de trabajo, lo que equivale al 1% de la afiliación en la Seguridad Social en Cataluña. Sin querer entrar en las causas, Cardoso consideró como «shocks» para la economía catalana las secuelas del «procés», el 17-A o también los cambios de regulación en el sector turístico.

3. Ultimátum de Bruselas a Italia para que presente otro presupuesto. La Comisión Europea decidió ayer por primera vez rechazar el proyecto de presupuestos de un país -Italia- porque no incluye esfuerzos sustanciales para reducir su gigantesca deuda pública. El Gobierno de Roma dispone ahora de tres semanas para remitir un nuevo proyecto de presupuestos para 2019. Se trata de un enfrentamiento político e institucional de dimensiones históricas, porque contrapone dos legitimidades en un pulso del que solo puede salir airosa una parte. Si es la Comisión, se habrá impuesto a un gobierno nacional en un aspecto -la definición del presupuesto público- que transita muy cerca del concepto de soberanía. Si el Gobierno italiano se empeña en imponerse, pondrá al euro y a la propia UE en una situación muy delicada. Y a juzgar por las primeras reacciones de las autoridades italianas, incluyendo al eurodiputado de la Liga Norte Angelo Ciocca, que utilizó uno de sus zapatos para pisar simbólicamente («con suela made in Italy») las notas del vicepresidente de la Comisión, Vadis Dombroskis y del comisario de Economía, Pierre Moscovici, que acababan de anunciar la medida en la sala de prensa del Parlamento Europeo de Estrasburgo, no va a ser fácil superar esta crisis.

4. La mano derecha de Bin Salman ordenó el asesinato de Khashoggi: «Traedme la cabeza de ese perro». Cuando Jamal Khashoggi entró en el despacho del cónsul saudí en Estambul, pasadas las 13.30 del 2 de octubre, ya debía sospechar que el grupo de compatriotas que le rodeaban no iban a expedirle el certificado de divorcio con el que quería volver a Washington. Había una razón de peso ante sus ojos: en una pantalla, a través de Skype, vio a Saud al Qahtani, muy cercano al príncipe heredero Mohamed bin Salman y una de las personas más poderosas del reino. Aunque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se cuidó ayer de dar en su discurso todos los detalles sobre la chapucera operación para asesinar a Khashoggi, la inteligencia de su país los ha puesto a disposición de EE.UU., incluidas fotografías, grabaciones y transcripciones que demuestran un grado de planificación que invalida cualquier posibilidad de que la muerte fuera accidental. Khashoggi, un conocido disidente exiliado en Washington, visitó el consulado por primera vez el 28 de septiembre. Quería un certificado para poder casarse con la turca Hatice Cengiz. Le pidieron que volviera el 2 de octubre. El periodista viajó a Londres, donde dio una conferencia en la que se mostró crítico con su país. Mientras, según la inteligencia turca, en Riad se formó un equipo de 18 personas que tramaron el asesinato.

5. El matrimonio sigue siendo la fórmula preferida de convivencia de las parejas. El reto demográfico al que se enfrenta España por su baja natalidad está en la agenda política y es un asunto de Estado. Sin embargo, tal y como confiesa a ABC María Teresa López López, directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia Universidad Complutense-Acción Familiar, este problema debe ser abordado desde una perspectiva de familia, de lo contrario «es un error». Explica que examinarlo con el foco puesto únicamente en la población mayor o en los más pequeños «no sirve de nada». Es una opinión que también comparte el Parlamento Europeo, que ya en 2016 insistió en que el reto demográfico «exige una perspectiva de familia». Por este motivo, y coincidiendo con el 40 aniversario de Acción Familiar, se ha presentado hoy el estudio «Las Familias en España», un análisis de su realidad Social y Económica en las últimas décadas (1975-2017). El informe, dirigido por María Teresa López López, en colaboración con Viviana González, licenciada en Ciencias Políticas, y Antonio Jesús Sánchez, matemático y doctor en Economía, es un riguroso estudio basado en datos estadísticos oficiales con el que se pretende dar visibilidad a la situación de las familias, detectar las variables que inciden en ellas y poder diseñar las medidas y políticas que necesitan.

6. Aún hay constantes vitales en el Madrid de Lopetegui. Fue un Madrid igualmente fallón aunque voluntarioso que respondió a su entrenador. Los mismos defectos terribles en las áreas y algunas cosas a las que agarrarse: la predisposición de Benzema y los líderes, un Bale ya de delantero y no en la banda, y la juventud de Valverde. Es en la juventud donde Lopetegui puede encontrar futuro, si es que es posible pensar en futuro para él y no, como parece, en un agónico presente continuo, aunque en este instante se pone en manos de los veteranos más que en las de Isco, Asensio y Ceballos. Era difícil no ver un mensaje en el once: Lucas de lateral y Odriozola al banquillo, con el resto de fichajes del verano. Lopetegui le dio a Lucas la banda y aunque asistió a Benzema en el gol sufrió en defensa. Petrzela le superó y se quedó solo ante Navas. Por la inocencia de ese futbolista checo respiró el Madrid en la primera parte. El gol despertó pequeños conatos de euforia en el estadio. Mínimas ráfagas de aplausos olvidados. Benzema tenía ganas y, casi vibrante en los desmarques, se ofrecía como líder del equipo. El gol venía de un aprovechamiento más cínico de los espacios por parte del Madrid. Sin tocar hasta asfixiarse a sí mismo, se echó un poco atrás y trató de ser más rápido.